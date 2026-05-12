Η απίστευτη περιπέτεια της Γαλλίδας που βρέθηκε θετική στον χανταϊό

Snapshot Μια Γαλλίδα που βρέθηκε θετική στον ιό χανταϊού μετά από εκκένωση κρουαζιερόπλοιου αρχικά διαγνώστηκε λανθασμένα με άγχος από τους γιατρούς στο πλοίο.

Το MV Hondius εκκενώθηκε με 120 επιβάτες από 23 χώρες, ενώ το πλοίο κατευθυνόταν προς απολύμανση στο Ρότερνταμ μετά από θανάτους και κρούσματα χανταϊού.

Η Γαλλίδα νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση σε εξειδικευμένη μονάδα στο Παρίσι, ενώ οι υπόλοιποι επιβάτες βρίσκονται σε καραντίνα και παρακολουθούνται από υγειονομικές αρχές.

Δεν υπάρχουν εμβόλια ή συγκεκριμένες θεραπείες για τον ιό χανταϊού, ο οποίος θεωρείται χαμηλού κινδύνου για τη δημόσια υγεία παγκοσμίως.

Η μετάδοση φαίνεται να έγινε από άνθρωπο σε άνθρωπο, πιθανώς μέσω επιβατών που συμμετείχαν σε ταξίδι παρατήρησης πουλιών στην Αργεντινή, απ' όπου ξεκίνησε το ταξίδι του πλοίου.

Μια Γαλλίδα που βρέθηκε θετική στον χανταϊό μετά την εκκένωσή της από κρουαζιερόπλοιο ανέφερε συμπτώματα στους γιατρούς επί του πλοίου, αλλά της είπαν ότι πιθανότατα επρόκειτο απλώς για άγχος, δήλωσε ο Ισπανός υπουργός Υγείας. Ο Χαβιέρ Παντίγια Μπερνάλντεζ δήλωσε ότι η γυναίκα, η οποία ταξίδευε με το πλοίο που βρέθηκε στο επίκεντρο μιας θανατηφόρας επιδημίας χανταϊού, υπέφερε από συμπτώματα γρίπης, αλλά φαινόταν να βελτιώνονται και δεν είχε πυρετό. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας δήλωσε αργότερα ότι η γυναίκα βρισκόταν σε «πολύ κρίσιμη» κατάσταση.

Το MV Hondius αναχώρησε από την αποβάθρα στα Κανάρια Νησιά της Τενερίφης το βράδυ της Δευτέρας, αφού 120 άτομα από 23 χώρες επαναπατρίστηκαν σε διάστημα 48 ωρών σε μια επιχείρηση που χαρακτηρίστηκε από τις ισπανικές αρχές ως «πολύπλοκη» και «άνευ προηγουμένου». Το βράδυ της Τρίτης, τα δύο τελευταία αεροπλάνα εκκένωσης που μετέφεραν επιβάτες και πλήρωμα από το κρουαζιερόπλοιο προσγειώθηκαν στην Ολλανδία.

Είκοσι έξι μέλη πληρώματος και δύο εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας παρέμειναν στο πλοίο καθώς κατευθύνεται προς το Ρότερνταμ, όπου θα δέσει για απολύμανση. Το πλοίο μεταφέρει επίσης τη σορό ενός Γερμανού επιβάτη που πέθανε κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Παρά τους θανάτους τριών ατόμων που επέβαιναν στο πλοίο και οκτώ άλλων επιβεβαιωμένων κρουσμάτων, γιατροί από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων και την ισπανική υπηρεσία υγείας εξέτασαν τη Γαλλίδα και απέρριψαν τα συμπτώματά της ως άγχος ή στρες, δήλωσε ο Παντίγια.

«Δεν πίστευαν ότι αυτά τα συμπτώματα ήταν συμβατά με τον χανταϊό. Γιατί; Επειδή αυτό που τους έλεγε ήταν ότι είχε ένα επεισόδιο βήχα πριν από μερικές ημέρες που είχε εξαφανιστεί και ότι αυτό που είχε εκείνη τη στιγμή ήταν κάπως σαν στρες ή άγχος ή νευρικότητα. Έτσι δεν καταγράφηκε ως χανταϊός», είπε.

Μιλώντας καθώς το πλοίο αναχώρησε από την Τενερίφη, ο Δρ. Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, γενικός διευθυντής του ΠΟΥ, ευχαρίστησε την Ισπανία που προσέφερε βοήθεια σε όσους επέβαιναν στο πλοίο και πρόσθεσε ότι η Γαλλίδα επιβάτης βρισκόταν τώρα σε «πολύ κρίσιμη» κατάσταση. «Φανταστείτε να έμενε περισσότερο στο πλοίο», είπε.

Δεν υπάρχει «τίποτα να φοβούνται» οι άνθρωποι στις χώρες που υποδέχτηκαν τους επιβάτες του πλοίου, συνέχισε, και εξέφρασε την ελπίδα ότι θα έδειχναν «συμπόνια και αλληλεγγύη προς τους πολίτες τους». Η Γαλλίδα ήταν μία από τους πέντε Γάλλους επιβάτες που αποβιβάστηκαν από το MV Hondius στην Τενερίφη την Κυριακή προτού μεταφερθούν αεροπορικώς σε νοσοκομείο στο Παρίσι.

Η υπουργός Υγείας της Γαλλίας, Στεφάνι Ριστ, δήλωσε ότι η γυναίκα άρχισε να αισθάνεται μεγάλη αδιαθεσία την Κυριακή το βράδυ και «τα τεστ βγήκαν θετικά». Η Ριστ δήλωσε στον ραδιοφωνικό σταθμό France Inter: «Δυστυχώς, τα συμπτώματά της επιδεινώθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας». Νοσηλεύεται σε εξειδικευμένη μονάδα μολυσματικών ασθενειών ενός νοσοκομείου στο Παρίσι.

Ο ΠΟΥ και η ισπανική κυβέρνηση είχαν καθησυχάσει το κοινό το Σάββατο το βράδυ ότι και οι 149 επιβάτες και το πλήρωμα ήταν ασυμπτωματικοί στη λοίμωξη, η οποία προκαλεί συμπτώματα γρίπης και μπορεί να οδηγήσει σε αναπνευστική ανεπάρκεια.

Ο Παντίγια υπερασπίστηκε την προσέγγιση, λέγοντας ότι είναι πιθανό να υπάρξουν ορισμένα κρούσματα χωρίς σοβαρά συμπτώματα και γι' αυτό συνιστάται σε όλους τους επιβάτες και το πλήρωμα να απομονωθούν για 45 ημέρες από την τελευταία τους έκθεση, η οποία έχει συμφωνηθεί να πραγματοποιηθεί στις 6 Μαΐου. Στην Ισπανία, όσοι εκκενώθηκαν από το πλοίο μεταφέρθηκαν σε στρατιωτικό νοσοκομείο, ενώ 22 Βρετανοί, ένας Γερμανός και ένας Ιάπωνας μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Arrowe Park στο Μέρσεϊσαϊντ για καραντίνα και εξετάσεις.

Βρετανοί υγειονομικοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι οι κλινικές αξιολογήσεις και οι εξετάσεις βρίσκονται «σε εξέλιξη» για τους επιβάτες στο Arrowe Park, το οποίο θα φιλοξενήσει την ομάδα για συνολικά τρεις ημέρες προτού σταλούν σπίτι για να συνεχίσουν την απομόνωση για άλλες 42 ημέρες. Εάν δεν μπορούν να επιστρέψουν σπίτι, θα τοποθετηθούν σε άλλα καταλύματα μέχρι να ολοκληρωθεί η περίοδος απομόνωσης.

Κάθε μία από τις 23 χώρες από τις οποίες προέρχονταν οι επιβάτες και το πλήρωμα είναι υπεύθυνη για τη λήψη των δικών της μέτρων. «Αυτό που συνέβη με τη Γαλλία, νομίζω ότι είναι μια περίπτωση ορθής πρακτικής στη διαχείριση της δημόσιας υγείας ενός επιδημιολογικού συναγερμού, επειδή αν σκεφτόμασταν ότι είναι απίθανο να αναπτύξει κανείς μια ασθένεια, δεν θα βάζαμε τους ανθρώπους σε καραντίνα».

Ένας Αμερικανός επιβάτης που μεταφέρθηκε αεροπορικώς στη Νεμπράσκα μαζί με 16 άλλους την Κυριακή το βράδυ βρέθηκε επίσης θετικός στον ιό, αλλά δεν είχε συμπτώματα. Το υπουργείο υγείας των ΗΠΑ δήλωσε ότι ένας Αμερικανός υπήκοος που εκκενώθηκε από το πλοίο βρέθηκε θετικός στο στέλεχος των Άνδεων - το μόνο στέλεχος του ιού που μεταδίδεται μεταξύ ανθρώπων - και ένας άλλος είχε «ήπια συμπτώματα».

Ο Παντίγια είπε ότι οι επιβάτες δεν θα μπορούσαν να είχαν εξεταστεί επί του πλοίου επειδή δεν υπήρχαν διαθέσιμα γρήγορα τεστ PCR για τον χανταϊό. Οποιαδήποτε εξέταση θα περιελάμβανε την αποστολή δειγμάτων στη Μαδρίτη σε εξειδικευμένο εργαστήριο, διαδικασία που θα διαρκούσε 24 ώρες. Αυτές οι καθυστερήσεις θα καθιστούσαν αδύνατη τη διάσωση όσων επέβαιναν στο πλοίο λόγω της πρόβλεψης για εξαιρετικά ισχυρούς ανέμους από το βράδυ της Δευτέρας.

Αυτοί οι ισχυροί άνεμοι είχαν ως αποτέλεσμα το πλοίο να αναγκαστεί να δέσει το απόγευμα της Δευτέρας για λόγους ασφαλείας. Η αιτία της επιδημίας στο πλοίο δεν είναι ακόμη γνωστή , αλλά πιστεύεται ότι μεταδόθηκε από άνθρωπο σε άνθρωπο και μεταφέρθηκε στο πλοίο μετά από ένα ταξίδι παρατήρησης πουλιών στην Αργεντινή από ένα ζευγάρι Ολλανδών, οι οποίοι ήταν οι πρώτοι νεκροί.

Δεν υπάρχουν εμβόλια ή συγκεκριμένες θεραπείες για τον χανταϊό, ο οποίος ενδημεί στην Αργεντινή, από όπου απέπλευσε το πλοίο τον Απρίλιο. Ωστόσο, υγειονομικοί αξιωματούχοι έχουν δηλώσει ότι ο κίνδυνος για την παγκόσμια δημόσια υγεία είναι χαμηλός και έχουν υποβαθμίσει τις συγκρίσεις με την πανδημία Covid-19. Οι υγειονομικές αρχές σε αρκετές χώρες παρακολουθούν τους επιβάτες που είχαν ήδη αποβιβαστεί από το πλοίο, καθώς και όποιον μπορεί να είχε έρθει σε επαφή μαζί τους.

