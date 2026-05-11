Τενερίφη: Το «κρουαζιερόπλοιο του χανταΐού» γίνεται τουριστικό αξιοθέατο

Snapshot Το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius στην Τενερίφη έγινε τουριστικό αξιοθέατο μετά από παγκόσμιο υγειονομικό συναγερμό λόγω κρουσμάτων χανταϊού.

Τρία άτομα πέθαναν από χανταϊό στο πλοίο, ενώ 149 επιβάτες και το πλήρωμα εκκενώθηκαν με διεθνή επιχείρηση διάσωσης υπό την αιγίδα του ΠΟΥ και της ισπανικής κυβέρνησης.

Ο χανταϊός δεν μεταδίδεται εύκολα από άνθρωπο σε άνθρωπο και ο ΠΟΥ διαβεβαιώνει ότι το ξέσπασμα δεν αποτελεί αρχή πανδημίας τύπου Covid

19.

Υπάρχει διαφωνία για τα μέτρα απομόνωσης των επιβατών μετά την αποβίβαση, με κάποιες χώρες να επιβάλλουν νοσοκομειακή καραντίνα και άλλες να βασίζονται σε αυτο

απομόνωση χωρίς υποχρεωτικό έλεγχο.

Η έλλειψη καθολικών τεστ PCR και η ποικιλία κανόνων μεταξύ χωρών προκαλούν ανησυχία για τον έλεγχο της διασποράς του ιού μετά το ταξίδι των επιβατών.

Σε έναν σκονισμένο λόφο με θέα τον Ατλαντικό Ωκεανό στο νότο της Τενερίφης, ομάδες τουριστών και ντόπιων συγκεντρώνονται για να δουν ένα από τα μεγαλύτερα νέα αξιοθέατα του νησιού. Κάποιοι κοιτάζουν με κιάλια, ενώ άλλοι τραβούν φωτογραφίες με τα τηλέφωνά τους, απαθανατίζοντας ένα πλοίο μερικές εκατοντάδες μέτρα μακριά που είναι αγκυροβολημένο κοντά στο εμπορικό λιμάνι του Γραναντίγιο.

Είναι το MV Hondius, το μικρό κρουαζιερόπλοιο που βρίσκεται στο επίκεντρο ενός παγκόσμιου υγειονομικού συναγερμού. Άνθρωποι που φορούν μπλε πλαστικά πόντσο, καλύμματα μαλλιών και μάσκες προσώπου κουβαλούν μεγάλες πλαστικές σακούλες μετά την αποβίβαση από το πλοίο

Το διαδίκτυο το ονόμασε «πλοίο με ιό αρουραίων» αφότου τρία άτομα που επέβαιναν σε αυτό πέθαναν από χανταϊό, μια ασθένεια που συνήθως μεταδίδεται από αρουραίους και ποντίκια, και η ιστορία του έχει συγκινήσει ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Και τώρα, αφού έφτασε στα Κανάρια Νησιά λίγο πριν την αυγή της Κυριακής, το πλοίο τελικά εκκενώνεται, τερματίζοντας τη δοκιμασία για τους υπόλοιπους 149 επιβάτες και το πλήρωμα.

Τη σκηνή παρακολουθούν μέσα από το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητό τους, η Έιμι Μπάιρς και Έμμα Άρμιτατζ από το Σέφιλντ, οι οποίες βρίσκονται σε διακοπές στην Τενερίφη για τα 22α γενέθλια της πρώτης. «Έχουμε λίγο χρόνο να αφιερώσουμε πριν από την πτήση μας αργότερα», είπε ο Άρμιτατζ. «Ή θα ερχόμουν να το δω ή θα έμενα ξαπλωμένη δίπλα στην πισίνα όλη μέρα», πρόσθεσεη Μπάιρς.

Πέρασαν τις διακοπές τους γοητευμένες από την ιστορία των επιβατών που ήταν παγιδευμένοι στο πλοίο και περιορισμένοι σε καμπίνες, ανάμεσα στην παρατήρηση φαλαινών και τις δραστηριότητες με τετράτροχες μοτοσικλέτες. «Το είδαμε αυτό στην αρχή του ταξιδιού μας – φτάσαμε τη Δευτέρα – και το παρακολουθούσαμε όλη την εβδομάδα στο TikTok», είπε η Μπάιρς. «Κοιτάζαμε το TikTok προσπαθώντας να βρούμε πού ήταν και μετά είδαμε το όνομα του λιμανιού και ήρθαμε εδώ. Είναι πραγματικά ενδιαφέρον, έτσι δεν είναι;»

Το πλοίο έχει προσελκύσει δεκάδες άλλους που ήρθαν στο νησί για να απολαύσουν τον ήλιο, την άμμο και την μπύρα και έμειναν για τη διεθνή επιχείρηση διάσωσης. Αλλά κάτω στην αποβάθρα, η ατμόσφαιρα είναι πιο νηφάλια. Αρχικά, εμφανίζονται μόνο μια χούφτα Ισπανοί επιβάτες, ζαλισμένοι και σαστισμένοι, φορώντας μάσκες.

Στο ένα χέρι κρατούν σφιχτά μικρές πλαστικές σακούλες που περιέχουν μόνο λίγα υπάρχοντα. Οι υπόλοιπες αποσκευές τους πρέπει να παραμείνουν στο πλοίο για να μεταφερθούν στην Ολλανδία για απολύμανση. Είναι η πρώτη φορά που πολλοί από αυτούς βρίσκονται έξω από τότε που είχαν κλειδωθεί στις καμπίνες τους πριν από αρκετές ημέρες, μετά τον θάνατο ενός ζεύγους Ολλανδών και ενός Γερμανού επιβάτη.

Χρειάστηκε λίγος χρόνος για να διαγνωστεί ότι η αιτία ήταν ο χανταϊός. Η ασθένεια, αν και όχι ασυνήθιστη, σπάνια μεταδίδεται από άτομο σε άτομο. Η παραλλαγή δεν είναι νέα και οι υγειονομικοί φορείς έχουν προσπαθήσει να καθησυχάσουν τους ανθρώπους ότι πρόκειται για ένα γνωστό παθογόνο ιό και όχι για μια νέα ασθένεια όπως η Covid-19. Υπάρχουν λίγες ομοιότητες με τον ιό που προκάλεσε την παγκόσμια πανδημία το 2019, αλλά σε όλο τον κόσμο οι άνθρωποι φοβούνται τι θα συνέβαινε αν μια άλλη ασθένεια κατάφερνε να ξεφύγει από τον έλεγχο.

Ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), Δρ. Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, επανέλαβε δεκάδες φορές την άποψή του ότι το ξέσπασμα «δεν ήταν η αρχή μιας πανδημίας τύπου Covid».

Οι επιβάτες και το πλήρωμα από 23 χώρες επαναπατρίζονται χάρη σε μια τεράστια διεθνή προσπάθεια με επικεφαλής τον ΠΟΥ και συντονίστρια την ισπανική κυβέρνηση, η οποία προσέφερε την Τενερίφη ως βάση για την έναρξη της επιχείρησης διάσωσης.

Ήταν υποχρέωση της Ισπανίας βάσει του διεθνούς δικαίου να προσφέρει τη βοήθεια των Καναρίων Νήσων, ως μία από τις πλησιέστερες περιοχές που διέθετε τους πόρους για να βοηθήσει, και την Κυριακή το σχέδιο φαινόταν να εκτελείται με επιτυχία.

Αλλά το τι συμβαίνει όταν κάθε επιβάτης επιστρέφει σπίτι είναι θέμα διαφωνίας. Ενώ ο ΠΟΥ συνιστά κάθε επιβάτης να απομονώνεται για 45 ημέρες από το τελευταίο σημείο επαφής, στις 6 Μαΐου, δεν μπορεί να το επιβάλει. Το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ισπανία έχουν θεσπίσει νοσοκομειακή καραντίνα για όσους αποβιβάζονται από το πλοίο, αλλά πολλές χώρες δεν το έχουν κάνει.

Περαιτέρω ανησυχία προκαλεί η απουσία τεστ. Οι επιβαίνοντες στο πλοίο έχουν θερμομετρηθεί από γιατρούς τροπικής ιατρικής του ΠΟΥ και δεν έχουν εμφανίσει συμπτώματα πιθανής λοίμωξης. Ωστόσο, μόνο ένα τεστ PCR θα επιβεβαιώσει εάν ο ιός ο οποίος έχει περίοδο επώασης έως και οκτώ εβδομάδες - υπάρχει στον οργανισμό τους. Κάθε χώρα θα πρέπει να διεξάγει τα δικά της τεστ. Τέθηκαν ερωτήματα ωστόσο σχετικά με το αν αυτό ήταν αρκετό.

Ο Τέντρος ρωτήθηκε σε συνέντευξη Τύπου αργά το Σάββατο το βράδυ εάν το να επιτρέπεται στους επιβάτες να ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο και να βασίζονται στην αυτο-απομόνωση χωρίς εποπτεία, θα μπορούσε να προκαλέσει περαιτέρω εστίες. «Με βάση την εκτίμησή μας, αυτό που είπατε δεν πρόκειται να συμβεί», δήλωσε στα μέσα ενημέρωσης.

Η σχεδιαζόμενη προσέγγιση των ΗΠΑ προκάλεσε ιδιαίτερη ανησυχία, μετά την αποχώρηση της χώρας από τον ΠΟΥ πέρυσι. Οι επιβάτες που επιστρέφουν στη χώρα καλούνται να αυτο-απομονωθούν, κάτι για το οποίο ένας Αμερικανός δημοσιογράφος ζήτησε τη γνώμη του Javier Padilla Bernáldez, του Ισπανού υπουργού Υγείας.

Είπε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων «προσπαθούν να επιτύχουν έναν ορισμένο βαθμό συντονισμού και όχι μεγάλη διακύμανση μεταξύ των διαφόρων χωρών». «Αλλά κάθε χώρα έχει τους δικούς της κανόνες», είπε.