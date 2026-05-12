Χανταϊός: Απίστευτη γκάφα Ολλανδών νοσηλευτών τους έβαλε σε καραντίνα έξι εβδομάδων

Snapshot Δώδεκα νοσηλευτές στο Πανεπιστημιακό Ιατρικό Κέντρο Radboud της Ολλανδίας τέθηκαν σε καραντίνα έξι εβδομάδων λόγω παράκαμψης πρωτοκόλλων ατομικού προστατευτικού εξοπλισμού κατά τη φροντίδα ασθενούς με χανταϊό.

Ο ασθενής με τον ιό μεταφέρθηκε αεροπορικώς από το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, όπου είχε εντοπιστεί κρούσμα, και νοσηλεύεται σε απομόνωση με αυστηρά μέτρα πρόληψης.

Ο κίνδυνος μόλυνσης για το προσωπικό θεωρείται ελάχιστος, αλλά παραβιάστηκαν διεθνείς κανονισμοί στη διαχείριση αίματος και ούρων του ασθενούς.

Η διοίκηση του νοσοκομείου δεσμεύτηκε για ενδελεχή έρευνα και υποστήριξη του προσωπικού, ενώ διαβεβαίωσε ότι ο κίνδυνος για το κοινό παραμένει χαμηλός.

Τρεις ασθενείς μεταφέρθηκαν από το MV Hondius σε νοσοκομεία σε Ολλανδία και Γερμανία, με τρεις θανάτους να έχουν καταγραφεί από την επιδημία στο πλοίο. Snapshot powered by AI

Δώδεκα μέλη νοσοκομειακού προσωπικού στην Ολλανδία θα τεθούν σε καραντίνα, αφού παρέκαμψαν αυστηρά πρωτόκολλα ατομικού προστατευτικού εξοπλισμού κατά τη νοσηλεία ασθενούς που επέβαινε στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, όπου είχε εντοπιστεί κρούσμα χανταϊού.

Το Πανεπιστημιακό Ιατρικό Κέντρο Radboud της Ολλανδίας, γνωστό ως Radboud University Medical Centre, επιβεβαίωσε τη Δευτέρα ότι 12 εργαζόμενοί του εκτέθηκαν σε πιθανό κίνδυνο μόλυνσης, καθώς δεν ακολούθησαν συγκεκριμένα και αυστηρά πρωτόκολλα κατά τη διαχείριση αίματος και ούρων μολυσμένου ασθενούς που είχε επιβιβαστεί στο πλοίο όπου ξέσπασε ο ιός.

Παρότι ο κίνδυνος μόλυνσης θεωρείται ελάχιστος, οι 12 υγειονομικοί θα παραμείνουν σε «προληπτική καραντίνα για έξι εβδομάδες», όπως ανακοίνωσε το νοσοκομείο.

Ο ασθενής που έχει μολυνθεί από τον ιό, ο οποίος μεταδίδεται από τρωκτικά, νοσηλεύεται από την Τετάρτη, αφού διακομίστηκε αεροπορικώς από το άτυχο ολλανδικό πλοίο που βρέθηκε στο επίκεντρο διεθνούς υγειονομικής κρίσης τις τελευταίες εβδομάδες. Από τον ασθενή ελήφθη αίμα, το οποίο εξετάστηκε με τα συνήθη μέτρα ασφαλείας.

«Λόγω της φύσης του ιού, το αίμα αυτό έπρεπε να είχε υποβληθεί σε επεξεργασία σύμφωνα με αυστηρότερη διαδικασία», επιβεβαίωσε εκπρόσωπος του νοσοκομείου τη Δευτέρα.

«Επιπλέον, έγινε σαφές το Σάββατο 9 Μαΐου ότι οι πιο πρόσφατοι διεθνείς κανονισμοί δεν είχαν τηρηθεί κατά την απόρριψη των ούρων του ασθενούς».

Το πανεπιστημιακό ιατρικό κέντρο διαβεβαίωσε ότι το προσωπικό θα λάβει κάθε απαραίτητη υποστήριξη κατά τη διάρκεια της απομόνωσης, ενώ η πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Radboudumc, δρ Μπερτίνε Λάχαους, προσπάθησε να καθησυχάσει το κοινό, δηλώνοντας ότι ο κίνδυνος για τον γενικό πληθυσμό παραμένει χαμηλός.

«Παρά το γεγονός ότι οι πιθανότητες πραγματικής μόλυνσης είναι πολύ μικρές, τα μέτρα αυτά έχουν σημαντικό αντίκτυπο σε όλους τους εμπλεκόμενους. Λυπούμαστε που συνέβη αυτό στο πανεπιστημιακό ιατρικό μας κέντρο», δήλωσε, υποσχόμενη ενδελεχή έρευνα «ώστε να μάθουμε από αυτό και να αποτρέψουμε να συμβεί ξανά στο μέλλον».

Οι δηλώσεις της έγιναν λίγες ημέρες αφότου ο μολυσμένος ασθενής εξετάστηκε αρχικά στο νοσοκομείο, με το ολλανδικό ιατρικό κέντρο να διαβεβαιώνει το κοινό ότι τα μέτρα περιορισμού για τον χανταϊό βρίσκονται υπό έλεγχο.

Εκπρόσωπος ανέφερε: «Στην πτέρυγα όπου νοσηλεύεται ο ασθενής έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα απομόνωσης για την αποτροπή διασποράς, σύμφωνα με τα διεθνώς συμφωνημένα πρωτόκολλα. Η ομάδα είναι εξειδικευμένη και εκπαιδευμένη στη φροντίδα ασθενών με σοβαρές λοιμώδεις νόσους».

Ο ασθενής στο Radboudumc ήταν ένας από τους τρεις που διακομίστηκαν αεροπορικώς από το MV Hondius, όταν το πλοίο βρισκόταν αγκυροβολημένο ανοιχτά του Πράσινου Ακρωτηρίου την περασμένη εβδομάδα. Μεταφέρθηκαν πίσω στην Ολλανδία, μαζί με ακόμη έναν ασθενή που εισήχθη στο Leiden University Medical Centre.

Ένα τρίτο άτομο που απομακρύνθηκε από το πλοίο μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο στη Γερμανία. Το συγκεκριμένο άτομο βρέθηκε αρνητικό στον χανταϊό.

Η πρόσφατη έξαρση του χανταϊού στο πλοίο με ολλανδική σημαία, στο οποίο επέβαιναν 147 επιβάτες και μέλη πληρώματος, είχε ως αποτέλεσμα τρεις θανάτους. Δύο από τα θύματα ήταν ένας άνδρας και μία γυναίκα από τη Φρίσλαντ της Ολλανδίας, ενώ το τρίτο θύμα ήταν μία Γερμανίδα γυναίκα.

Ύστερα από εβδομάδες αβεβαιότητας, οι υπόλοιποι επιβάτες του πλοίου με ολλανδική σημαία κατάφεραν τελικά να αποβιβαστούν τη Δευτέρα.

Διαβάστε επίσης