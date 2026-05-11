Θετικό το πρώτο τεστ χανταϊού σε Ισπανό επιβάτη του κρουαζιερόπλοιου

Θετικό ήταν το πρώτο τεστ σε έναν από τους 14 Ισπανούς που απομονώθηκαν σε νοσοκομείο της Μαδρίτης, αμέσως μετά την αποβίβασή τους από το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius.

Σύμφωνα με το ισπανικό υπουργείο Υγείας, ο ασθενής δεν παρουσιάζει συμπτώματα και το τελικό αποτέλεσμα της εξέτασης θα γνωστοποιηθεί τις επόμενες ώρες. Αρνητικά είναι τα αποτελέσματα των υπολοίπων επιβατών.

Οι 27 επιβάτες που παρέμειναν στο MV Hondius αποβιβάστηκαν στο λιμάνι της Granadilla στην Τενερίφη μετά τον ελλιμενισμό λόγω καιρικών δυσκολιών και τα ξημερώματα αναμένονται με πτήσεις στο Αϊντχόβεν της Ολλανδίας. Οι Αυστραλοί επιβάτες στη συνέχεια θα πετάξουν για τη χώρα τους.

Το κρουαζιερόπλοιο έχει ήδη αποπλεύσει για το Ρότερνταμ με 27 μέλη πληρώματος.

Η Γαλλία επιβεβαίωσε ότι ένας από τους πέντε Γάλλους επαναπατρισθέντες από το MV Hondius βρέθηκε θετικός στον ιό. Είναι μια γυναίκα που παρουσίασε συμπτώματα.

Διαβάστε επίσης