«Δεν το θεωρήσαμε θετικό»: Η Ισπανία αμφισβητεί το κρούσμα χανταϊού των ΗΠΑ

Σε μια μη αναμενόμενη κόντρα μπήκαν ξαφνικά Ισπανία και ΗΠΑ με αφορμή την εκκένωση του Hondius και του θετικού κρούσματος χανταϊού που ανακοίνωσαν οι δεύτερες.

Οι ισπανικές Αρχές ανέλαβαν την εκκένωση του πλοίου, με τις ίδιες να ισχυρίζονται πως τηρήθηκα όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας ενώ πραγματοποιήθηκαν δύο τεστ στους επιβάτες.

Παράλληλα, οι αμερικανικές υγειονομικές αρχές ανακοίνωσαν ότι ένας Αμερικανός βρέθηκε «ασθενώς θετικός» στον χανταϊό, χωρίς να εμφανίζει συμπτώματα.

Ωστόσο, η ισπανική κυβέρνηση αμφισβήτησε πλέον την εγκυρότητα του αποτελέσματος.

Σύμφωνα με την κυβέρνηση της Ισπανίας, επιδημιολόγος του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων εξέτασε τους Αμερικανούς πολίτες μετά το ταξίδι τους στο Πράσινο Ακρωτήρι.

«Πραγματοποιήθηκε διαγνωστικό τεστ και στάλθηκε σε δύο εργαστήρια. Στο ένα από αυτά, το αποτέλεσμα θεωρήθηκε από τις αμερικανικές αρχές ως ασθενώς θετικό, αν και εμείς δεν το θεωρήσαμε οριστικό», ανέφερε.

«Το δεύτερο τεστ ήταν αρνητικό. Το συγκεκριμένο άτομο δεν παρουσίασε κανένα σύμπτωμα όσο βρισκόταν στο Πράσινο Ακρωτήρι. Ωστόσο, οι αμερικανικές αρχές αποφάσισαν να αντιμετωπίσουν την περίπτωση ως θετική», καταλήγει η ανακοίνωση.