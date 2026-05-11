Μετ' εμποδίων η εκκένωση του «MV Hondius» - Αγκυροβόλησε στο λιμάνι της Γκραναδίγια λόγω καιρού

Το κρουαζιερόπλοιο «MV Hondius», όπου ξέσπασε επιδημία χανταϊού, ελλιμενίστηκε στο λιμάνι της Granadilla, στα νοτιοδυτικά του νησιού της Τενερίφης λόγω των καιρικών δυσκολιών, ώστε να ολοκληρωθεί η εκκένωση των 28 επιβατών, ενώ μόνο τα 26 μέλη του πληρώματος θα παραμείνουν στο πλοίο ώστε να πλεύσει προς Ολλανδία.

The Dutch-flagged MV Hondius arrived at the Spanish port of Granadilla escorted by a Civil Guard vessel. pic.twitter.com/mqobROpxOO — Shanghai Daily (@shanghaidaily) May 10, 2026

Οι τελευταίοι επιβάτες θα μεταφερθούν με μία πτήση επίσης στην Ολλανδία, ενώ είχε προγραμματιστεί μία πτήση για τους Αυστραλούς πολίτες.

Η Γαλλία επιβεβαίωσε ότι ένας από τους πέντε Γάλλους επαναπατρισθέντες από το MV Hondius βρέθηκε θετικός στον ιό. Είναι μια γυναίκα που παρουσίασε συμπτώματα και σύμφωνα με τη Γαλλίδα υπουργό Υγείας, η κατάστασή της επιδεινώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας» και βρίσκεται «σε νοσοκομείο που ειδικεύεται σε μολυσματικές ασθένειες».

Την Τρίτη, ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ, θα συναντηθεί με τον επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Τέντρος Αντανόμ, και στη συνέχεια θα παραχωρήσουν κοινή συνέντευξη Τύπου.

