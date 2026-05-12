Οργιάζουν οι θεωρίες συνωμοσίας για τον χανταϊό: 6 «fake news» για τη νέα υγειονομική κρίση

Snapshot Η επιδημία χανταϊού στο κρουαζιερόπλοιο «MV Hondius» αφορά οκτώ επιβεβαιωμένα κρούσματα και τρεις θανάτους, με σπάνια μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο.

Ο χανταϊός είναι γνωστός από τη δεκαετία του 1950 και δεν πρόκειται για νέο ή άγνωστο ιό, ενώ η επιδημία δεν αναμένεται να εξελιχθεί σε πανδημία.

Δεν υπάρχουν επιστημονικά στοιχεία που να στηρίζουν θεωρίες συνωμοσίας περί πειραμάτων, διαφυγής από εργαστήριο ή κερδοσκοπίας μέσω εμβολίων.

Η μετάδοση του ιού από επιβάτες σε άλλα νησιά δεν έχει επιβεβαιωθεί και η πιθανότητα μετάδοσης πριν από συμπτώματα είναι πολύ χαμηλή.

Δεν υπάρχει γνωστή θεραπεία για τον χανταϊό, ενώ ισχυρισμοί για αποτελεσματικότητα της ιβερμεκτίνης, βιταμίνης D ή ψευδαργύρου δεν υποστηρίζονται επιστημονικά.

Η παραπληροφόρηση γύρω από την υγειονομική κρίση στο κρουαζιερόπλοιο «MV Hondius» κυριαρχεί για άλλη μια φορά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πυροδοτεί πανικό για επανάληψη της πανδημίας του κορονοϊού, γράφει η ισπανική Εl Pais.

Η επιδημία του χανταϊού στο πολυτελές κρουαζιερόπλοιο έχει αναζωπυρώσει παλιές θεωρίες συνωμοσίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όπως και με την πανδημία COVID-19 το 2020, ορδές παραπληροφόρησης και φαινομενικά σοβαρών ισχυρισμών, χωρίς επιστημονική βάση, έχουν εξαπλωθεί για άλλη μια φορά γύρω από τη νέα επιδημία, η οποία είναι εντελώς διαφορετικής κλίμακας και φύσης από την πανδημία που ξέσπασε πριν από έξι χρόνια.

Μέχρι στιγμής, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) έχει επιβεβαιώσει οκτώ κρούσματα που συνδέονται με την επιδημία, συμπεριλαμβανομένων τριών θανάτων. Και παρόλο που η μετάδοση του χανταϊού από άτομο σε άτομο είναι σπάνια — η πιο κοινή οδός είναι μέσω της επαφής με περιττώματα τρωκτικών — οι υγειονομικές αρχές παρακολουθούν όλους τους επιβάτες του πλοίου και αρκετές δεκάδες άτομα εκτός του κρουαζιερόπλοιου που ενδέχεται να έχουν έρθει σε επαφή με κρούσμα.

Το κρουαζιερόπλοιο, που μεταφέρει περίπου 150 άτομα έφτασε στην Τενερίφη και το πλήρωμα και οι επιβάτες του επαναπατρίστηκαν: οι αλλοδαποί στις χώρες καταγωγής τους και οι Ισπανοί στο Στρατιωτικό Νοσοκομείο Gómez-Ulla στη Μαδρίτη, όπου τέθηκαν σε καραντίνα σύμφωνα με τα υγειονομικά πρωτόκολλα.

Δεν αναμένεται αύξηση των νέων κρουσμάτων, αλλά τα σχόλια και οι θεωρίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι ανεξέλεγκτα, τροφοδοτώντας τον πανικό για μια επιδημία παρόμοια με την πανδημία COVID-19 του 2020. Ακολουθούν οι πιο συνηθισμένες θεωρίες συνωμοσίας που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο:

Είναι η αρχή μιας νέας πανδημίας

Δεν υπάρχουν επιστημονικά στοιχεία ή επιδημιολογικές ενδείξεις ότι αυτή η επιδημία θα εξαπλωθεί μαζικά. Πρώτον, επειδή η μετάδοσή του μεταξύ ανθρώπων δεν είναι πολύ συχνή: η κύρια δεξαμενή του ιού είναι ένας συγκεκριμένος τύπος τρωκτικού που δεν βρίσκεται σε όλο τον κόσμο και, παρόλο που η μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο είναι δυνατή —έχει περιγραφεί στην παραλλαγή των Άνδεων, η οποία είναι αυτή που κυκλοφορεί στο κρουαζιερόπλοιο— είναι πολύ σπάνια.

Ένα παράδειγμα για την περιορισμένη μετάδοσή του είναι το γεγονός ότι η συντριπτική πλειοψηφία των ατόμων στο πλοίο είναι προφανώς υγιείς, χωρίς συμπτώματα. Οι ειδικοί λένε ότι ενδέχεται να εμφανιστούν περισσότερα κρούσματα, αλλά προβλέπουν πολύ τοπική μετάδοση και όχι μια μεγάλη επιδημία.

Είναι ένας νέος, άγνωστος ιός

Αυτό δεν είναι αλήθεια. Σε αντίθεση με τον SARS-CoV-2, ο οποίος ήταν εντελώς άγνωστος όταν πυροδότησε την πανδημία το 2020, ο χανταϊός είναι ένας μικροοργανισμός γνωστός από τη δεκαετία του 1950. Απομονώθηκε για πρώτη φορά τη δεκαετία του 1970 και κρούσματα εμφανίζονται κάθε χρόνο σε πολλές χώρες.

Ο ΠΟΥ εκτιμά ότι υπάρχουν από 10.000 έως 100.000 μολύνσεις ετησίως, κυρίως στην Ανατολική Ασία και τη Βόρεια και Κεντρική Ευρώπη, όπου η ασθένεια είναι ενδημική αλλά ήπια. Στην Αμερική, τα κρούσματα είναι πολύ λιγότερα (μόλις μερικές εκατοντάδες ετησίως σε ολόκληρη την ήπειρο) αλλά πιο σοβαρά, με ποσοστό θνησιμότητας μεταξύ 30% και 50%. Η παραλλαγή που κυκλοφορεί στο κρουαζιερόπλοιο είναι ο ιός των Άνδεων.

Πρόκειται για πείραμα, ένα σχέδιο για να πλουτίσουν από εμβόλια

Οι θεωρίες συνωμοσίας πάντα εμφανίζονται ως απάντηση σε αυτού του είδους τις κρίσεις στον τομέα της υγείας. Δεν εξαφανίζονται ποτέ. Στην πραγματικότητα, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τείνουν να ανακυκλώνουν τα ίδια επιχειρήματα για διαφορετικά σενάρια. Η ιδέα ότι όλα είναι ένα επιστημονικό πείραμα για την εξάλειψη του πληθυσμού του πλανήτη, ότι ο ιός διέφυγε από ένα εργαστήριο ή ότι η κρίση στον τομέα της υγείας είναι μια επιχείρηση που ενορχηστρώνεται από τη φαρμακευτική βιομηχανία για να επωφεληθεί από τα εμβόλια είναι αφηγήσεις που επανεμφανίζονται περιοδικά κάθε φορά που υπάρχει συναγερμός για τη δημόσια υγεία.

Είναι αλήθεια ότι ορισμένες εταιρείες ερευνούν θεραπείες κατά της λοίμωξης από τον χανταϊό αλλά προς το παρόν δεν υπάρχει θεραπεία για την ασθένεια ούτε προληπτικά εμβόλια. Δεν υπάρχουν επίσης επιστημονικά στοιχεία που να υποδηλώνουν ότι η επιδημία προήλθε από εργαστήριο: η κύρια υπόθεση του ΠΟΥ είναι ότι ένα ζευγάρι Ολλανδών, που είναι μεταξύ των νεκρών, «μολύνθηκαν εκτός πλοίου » .

Οι επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου μετέδιδαν τον ιό σε άλλα νησιά

Ενώ είναι αλήθεια ότι το κρουαζιερόπλοιο σταμάτησε σε ορισμένα απομακρυσμένα νησιά του Ατλαντικού πριν αναφερθεί η επιδημία και περίπου 30 επιβάτες αποβιβάστηκαν στο νησί της Αγίας Ελένης για να επιστρέψουν στις χώρες καταγωγής τους, δεν υπάρχουν στοιχεία ότι μολύνθηκαν όταν έφυγαν από το πλοίο, πόσο μάλλον ότι μετέδωσαν τον ιό σε άλλα άτομα ή στον τοπικό πληθυσμό. Η περίοδος επώασης είναι μεγάλη — μεταξύ μίας και οκτώ εβδομάδων — αλλά η πιθανότητα μετάδοσης του ιού κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης, και όταν το άτομο δεν έχει συμπτώματα, είναι εξαιρετικά χαμηλή.

Προς το παρόν, ο ΠΟΥ, ο οποίος παρακολουθεί την ομάδα που αποβιβάστηκε στην Αγία Ελένη και τους επιβάτες ενός αεροπλάνου από το Γιοχάνεσμπουργκ όπου ταξίδεψε η Ολλανδέζα που πέθανε από τον ιό, έχει επιβεβαιώσει μόνο ένα κρούσμα μεταξύ των επιβατών που αποβιβάστηκαν στη μέση: έναν Ελβετό που έφυγε από το ταξίδι σε ένα ακόμη απροσδιόριστο σημείο του ταξιδιού και επέστρεψε με τη σύζυγό του στη χώρα του στα τέλη Απριλίου και τώρα νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Ζυρίχης.

Ο χανταϊός είναι πιο επικίνδυνος από τον κορονοϊό

Το παθογόνο που ανιχνεύθηκε στο κρουαζιερόπλοιο έχει υψηλότερο ποσοστό θνησιμότητας, αλλά είναι καλύτερα κατανοητό και πολύ λιγότερο μεταδοτικό από τον SARS‑CoV‑2. Ο χανταϊός δεν μεταδίδεται εύκολα ανάμεσα στους ανθρώπους και τις δεξαμενές της παραλλαγής των Άνδεων - ποντίκια με μακριά ουρά - δεν βρίσκονται σε όλες τις περιοχές. Ούτε το είδος των τρωκτικών λόγου χάρη, ούτε ο ιός υπάρχουν στην Ισπανία.

Ωστόσο, η κλινική πορεία του ιού μπορεί να επιδεινωθεί μέσα σε λίγες ώρες και το ποσοστό θνησιμότητας του αναπνευστικού συνδρόμου μπορεί να φτάσει το 50%. Αντίθετα, το 2020 το εκτιμώμενο ποσοστό θνησιμότητας για τον κορονοϊό ήταν 1,7%, με τεράστιες διαφορές ανά ηλικία (από 0,01% σε παιδιά ηλικίας ενός έως 14 ετών έως 23,6% σε άτομα άνω των 85 ετών).

Υγειονομικό προσωπικό στο Πράσινο Ακρωτήρι, παραλαμβάνει ασθενή με χανταϊό από το MV Hondius AP

Προς το παρόν, οι επιδημιολογικές αξιολογήσεις κινδύνου τοποθετούν το επίπεδο κινδύνου στην Ισπανία και την Ευρώπη ως πολύ χαμηλό. Οι ειδικοί λένε ότι δεν πρόκειται για κατάσταση έκτακτης ανάγκης δημόσιας υγείας. Την Τετάρτη, το ισπανικό Υπουργείο Υγείας εξέδωσε έκκληση για ηρεμία: «Η μετάδοση από άτομο σε άτομο είναι πρακτικά ανύπαρκτη. Μέχρι τώρα, είχαν υπάρξει μεμονωμένες περιπτώσεις μετάδοσης από άτομο σε άτομο το 1996 και το 2018, με ένα στέλεχος, τον ιό των Άνδεων. Είναι το ίδιο στέλεχος που υπάρχει στο πλοίο, αλλά η μετάδοση συμβαίνει τις πρώτες ημέρες της ασθένειας και είναι δυνατή μόνο μέσω παρατεταμένης και στενής επαφής».

Η λοίμωξη μπορεί να θεραπευτεί με ιβερμεκτίνη, βιταμίνη D ή ψευδάργυρο

Δεν υπάρχει γνωστή θεραπεία για τη μόλυνση από χανταϊό, αλλά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι γεμάτα με υποτιθέμενες θεραπείες και προϊόντα που ισχυρίζονται ότι εξαλείφουν την ασθένεια. Ορισμένοι χρήστες έχουν προωθήσει την ιβερμεκτίνη - ένα αντιπαρασιτικό φάρμακο - ως ασφαλή και αποτελεσματική θεραπεία κατά του ιού. Ωστόσο, δεν υπάρχουν επιστημονικά στοιχεία που να υποστηρίζουν αυτόν τον ισχυρισμό.

Η ιβερμεκτίνη διαφημιζόταν επίσης ως φάρμακο για την COVID-19, και ρυθμιστικές αρχές όπως ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) και ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA) χρειάστηκε να παρέμβουν για να προειδοποιήσουν κατά της χρήσης της και να επαναλάβουν ότι καμία μελέτη δεν απέδειξε την αποτελεσματικότητά της κατά του κορονοϊού. Άλλα μηνύματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης υποδηλώνουν επίσης ότι η βιταμίνη D ή ο ψευδάργυρος μπορεί να βοηθήσουν, αλλά αυτός ο ισχυρισμός στερείται επιστημονικής εγκυρότητας. Προς το παρόν, δεν υπάρχει συγκεκριμένη θεραπεία για τον χανταϊό. Διατίθενται μόνο μέσα για την ανακούφιση από τα συμπτώματα.

Σύμφωνα με το ισπανικό Υπουργείο Υγείας, η ιατρική φροντίδα επικεντρώνεται στην «ανακούφιση των συμπτωμάτων και στη διατήρηση σταθερής αναπνοής και ζωτικών σημείων με οξυγονοθεραπεία, μηχανικό αερισμό εάν είναι απαραίτητο και αιμοδυναμική σταθεροποίηση σε μονάδες εντατικής θεραπείας»

