Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Έκπληξη από Μπενίτεθ στην ενδεκάδα

Με τετράδα στην άμυνα παρατάσσεται ο Παναθηναϊκός στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης». Όμως ο Ράφα Μπενίτεθ έκρυβε έκπληξη για το βασικό σχήμα, καθώς πέραν του Ανδρέα Τετέι, χρησιμοποιεί και τον Κάρολ Σφιντέρσκι μαζί στην ενδεκάδα!

Ο Λαφόν κάτω απ’ τα δοκάρια. Καλάμπρια και Κυριακόπουλος στα άκρα της άμυνας, με τους Πάλμερ-Μπράουν και Τουμπά στα στόπερ. Κοντούρης και Τσέριν στον άξονα των χαφ, ο Ταμπόρδα σε πιο ελεύθερο ρόλο, με τους Αντίνο και Τετέι στα άκρα και τον Σφιντέρσκι στην κορυφή της επίθεσης.

Εκτός αν προτιμηθεί το 4-4-2, με τον Τετέι να είναι μαζί με τον Σφιντέρσκι και τον Ταμπόρδα στα δεξιά.