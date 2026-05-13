Λεβαδειακός – ΟΦΗ 3-2: Απίθανο φινάλε και τεράστια ανατροπή των Βοιωτών

Ο Λεβαδειακός με μία απίστευτη ανατροπή νίκησε τον ΟΦΗ με 3-2.

Λεβαδειακός και ΟΦΗ πρόσφεραν απίστευτο θέαμα, με τους Βοιωτούς να επικρατούν με 3-2, κάνοντας τεράστια ανατροπή για την 5η αγωνιστική των playoffs 5-8.

Το σκορ άνοιξε για τους Κρητικούς στο 10' ο Ανδρούτσος με ένα εντυπωσιακό πλασέ εκτός περιοχής, ενώ στο 37' ο Σαλσέδο... έγραψε το 2-0. Ο Οζέγκοβιτς στο 90'+2' μείωσε σε 2-1, με τον Νίκα τρία λεπτά μετά να ισοφαρίζει. Το τρομερό φινάλε έφτιαξε στο 90'+10' ο Πεντρόζο.

Οι γηπεδούχοι μετά το αποτέλεσμα αυτό έφτασαν τους 31 βαθμούς και παρέμειναν στην κορυφή της βαθμολογίας, ενώ οι Κρητικοι παρέμειναν στους 20 πόντους και βρίσκονται στην 7η θέση.

Η εξέλιξη του αγώνα

Ο ΟΦΗ μπήκε πιο δυνατά στην αναμέτρηση και μόλις στο 9ο λεπτό «άγγιξε» το προβάδισμα με διπλή μεγάλη ευκαιρία. Αρχικά ο Σενγκέλια πλάσαρε, όμως ο Λοντίγκιν απομάκρυνε σωτήρια, ενώ στην εξέλιξη της φάσης η μπάλα στρώθηκε στον Αθανασίου, ο οποίος δεν κατάφερε να βρει στόχο από ιδιαίτερα πλεονεκτική θέση.

Ένα λεπτό αργότερα, οι Κρητικοί βρήκαν τελικά το γκολ. Ο Ισέκα επιχείρησε σουτ που κόντραρε στα σώματα και στη συνέχεια ο Ανδρούτσος με εντυπωσιακό πλασέ έξω από την περιοχή έστειλε την μπάλα αρχικά στο αριστερό δοκάρι του Λοντίγκιν και έπειτα στα δίχτυα για το 1-0.

Ο Όμιλος συνέχισε να πιέζει και στο 14’ απείλησε ξανά, όταν η κεφαλιά του Κωστούλα πέρασε άουτ. Ο Λεβαδειακός απάντησε ένα λεπτό αργότερα, με τον Βέρμπιτς να δοκιμάζει το πόδι του και τον Χριστογεώργο να απομακρύνει δύσκολα σε κόρνερ.

Στο 26’ οι φιλοξενούμενοι δημιούργησαν ακόμη μία καλή στιγμή, όμως η κεφαλιά του Σαλσέδο μέσα από την περιοχή δεν βρήκε στόχο. Τελικά, στο 37’, ο ΟΦΗ πέτυχε και δεύτερο γκολ. Μετά από εκτέλεση κόρνερ του Σενγκέλια, ο Σαλσέδο βρέθηκε αφύλακτος και με κεφαλιά ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 2-0.

Λίγο πριν την ανάπαυλα, οι Κρητικοί συνέχισαν να απειλούν, με τον Αθανασίου στο 42’ να κάνει ωραία ατομική ενέργεια από τα αριστερά, αλλά να αστοχεί στο τελείωμα, ενώ δύο λεπτά αργότερα έμειναν με δέκα παίκτες λόγω της αποβολής του Καραχάλιου με απευθείας κόκκινη κάρτα.

Στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους ο Λεβαδειακός είχε τη δική του καλή στιγμή, όταν ο Βέρμπιτς εκτέλεσε φάουλ και ο Λιάγκας πήρε την κεφαλιά, όμως η μπάλα πέρασε πάνω από τα δοκάρια.

Ο Λεβαδειακός προσπάθησε να ξαναμπεί στο παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο και στο 54’ έφτασε μία... ανάσα από τη μείωση του σκορ. Μετά από εκτέλεση φάουλ, ο Μπάλτσι σούταρε, ο Χριστογεώργος απέκρουσε, όμως στην επαναφορά ο Όζμπολτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 2-1. Παρ’ όλα αυτά, έπειτα από on field review, το τέρμα ακυρώθηκε ως οφσάιντ.

Οι Βοιωτοί συνέχισαν να πιέζουν και στο 67’ ο Βέρμπιτς δοκίμασε το πόδι του έξω από την περιοχή, με την μπάλα να περνά αρκετά μέτρα άουτ. Τρία λεπτά αργότερα, ο Όζμπολτ επιχείρησε νέο σουτ, όμως ο Χριστογεώργος αντέδρασε σωστά και απομάκρυνε σε κόρνερ.

Από την εκτέλεση της στημένης μπάλας στο 71’, ο Πεντρόζο πήρε την κεφαλιά, αλλά η προσπάθειά του πέρασε πάνω από τα δοκάρια του ΟΦΗ.

Η πίεση των γηπεδούχων συνεχίστηκε και στο 72’, με τον Χριστογεώργο να πραγματοποιεί ακόμη μία σημαντική επέμβαση σε νέα προσπάθεια του Όζμπολτ, κρατώντας το προβάδισμα των Κρητικών.

Στο 90' οι γηπεδούχοι κέρδισαν πέναλτι μετά και την παρέμβαση του VAR, με τον Οζέγκοβιτς να ανατρέπεται από τον Σενγκέλια. Ο ίδιος παίκτης εκτέλεσε, με τον Χριστογεώργο αρχικά να τον νικά με τα πόδια, ωστόσο ο παίκτης των Βοιωτών πήρε το... ριμπάουντ και μείωσε σε 2-1.

Τρία λεπτά αργότερα ο Νίκας με ένα τρομερό σουτ εκτός περιοχής νίκησε τον πορτιέρε των φιλοξενούμενων και ισοφάρισε σε 2-2.

Στο 90'+11' ο Πεντρόζο με μία δυνατή κεφαλιά έκανε την απόλυτη ανατροπή κι έδωσε ένα τεράστιο τρίποντο στους Βοιωτούς.

Διαιτητής: Παναγιώτης Κουκούλας (Λέσβου).

Κίτρινες: Τσόκαϊ, Λιάγκας, Μανθάτης - Καραχάλιος, Σαλσέδο, Κωστούλας, Νους, Πούγγουρας, Χριστογεώργος, Σενγκέλια.

Κόκκινες: Καραχάλιος (απευθείας αποβολή).

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ (Νίκος Παπαδόπουλος): Λοντίγκιν, Βήχος, Λιάγκας, Τσιβελεκίδης, Τσάπρας (76' Μανθάτης), Μπάλτσι, Τσόκαϊ (65' Οζέγκοβιτς), Συμελίδης (46' Πεντρόσο), Παλάσιος, Βέρμπιτς (83' Γκούμας), Όζμπολτ (76' Νίκας).

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Χρισττογεώργος, Κρίζμανιτς, Πούγγουρας (90'+3' Λαμπρόπουλος), Κωστούλας, Αθανασίου, Σενγκέλια, Ανδρούτσος, Καραχάλιος, Νους (68' Κανελλόπουλος), Αποστολάκης (90'+8' Νέιρα), Σαλσέδο (46' Ισέκα).

