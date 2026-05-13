Δημήτρης Γιαννακόπουλος: Στο γεύμα του Παναθηναϊκού πριν το κρίσιμο ματς με τη Βαλένθια

Στη Βαλένθια βρίσκεται ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, στο πλευρό του μπασκετικού Παναθηναϊκού, πριν το κρίσιμο αποψινό ματς με τη Βαλένθια που θα κρίνει ποια θα είναι η τέταρτη ομάδα που θα προκριθεί στο Final 4 της Euroleague που θα πραγματοποιηθεί στο ΟΑΚΑ.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, παρόλο που δεν μπορεί να εισέλθει στο γήπεδο, ταξίδεψε στην Ισπανία, προκειμένου να δηλώσει την έμπρακτη στήριξή του στους «πρασίνους», ενώ παρευρέθηκε και στο μεσημεριανό γεύμα της ομάδας, όπου και συνομίλησε με τους παίκτες, εμψυχώνοντάς τους ενόψει του αγώνα.

Το σημερινό ματς είναι ιδιαίτερα κρίσιμο, καθώς τόσο ο Παναθηναϊκός, όσο και η Βαλένθια μετρούν από δύο νίκες στα μεταξύ τους play off, οπότε απόψε θα κριθεί ποια ομάδα θα πάρει το πολυπόθητο εισιτήριο για το Final 4 της διοργάνωσης.

