Πώς να αποφύγετε τα τσιμπήματα από τα κουνούπια - Οι 5 τρόποι που προτείνουν οι ειδικοί

Ερευνητές μοιράζονται πέντε μεθόδους που θα σας βοηθήσουν να αποτρέψετε τα τσιμπήματα των κουνουπιών

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

  • Η απομάκρυνση του στάσιμου νερού από αυλές και κήπους μειώνει σημαντικά τις εστίες αναπαραγωγής κουνουπιών.
  • Η χρήση προνυμφοκτόνων με βακτήριο Bti καταπολεμά τις προνύμφες κουνουπιών χωρίς να βλάπτει άλλα ζώα ή τον άνθρωπο.
  • Η εφαρμογή εντομοαπωθητικών στο ακάλυπτο δέρμα και στα ρούχα βοηθά στην αποτροπή τσιμπημάτων.
  • Η χρήση μακρυμάνικων ρούχων περιορίζει την έκθεση του δέρματος στα κουνούπια.
  • Οι ανεμιστήρες και τα απωθητικά χώρου σε εξωτερικούς χώρους μειώνουν την παρουσία και τα τσιμπήματα των κουνουπιών.
Με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει και το καλοκαίρι να βρίσκεται προ των πυλών, τα κουνούπια ετοιμάζονται να ξεκινήσουν τις... βραδινές τους επισκέψεις. Και, όσοι «πέφτουν θύματα» των τσιμπημάτων τους, γνωρίζουν πολύ καλά, πως αυτές οι βραδινές τους βόλτες μπορούν να καταστρέψουν μια κατά τα άλλα όμορφη βραδιά σε έναν εξωτερικό χώρο, τώρα που οι καιρικές συνθήκες το επιτρέπουν.

Σύμφωνα με τον Adrian Vasquez, επίκουρο καθηγητή στο τμήμα βιολογίας του Πανεπιστημίου Mercer, τα κουνούπια μόνο... αθώα δεν είναι, καθώς για εκείνον που τα μελετά, «παραμένουν τα πιο επικίνδυνα ζώα στη Γη», αφού μαζί τους φέρουν και μπορούν να μεταδώσουν ασθένειες όπως ο δάγκειος πυρετός, η ελονοσία και ο ιός του Δυτικού Νείλου. Η αποφυγή τους, λοιπόν, γίνεται πιο σημαντική από ποτέ.

Παρόλο που είναι σχεδόν αδύνατον να αποφύγουμε εντελώς την επαφή μας με τα κουνούπια, υπάρχουν ορισμένοι τρόποι που μπορούν να μας βοηθήσουν να ελαχιστοποιήσουμε την επαφή μας μαζί τους. Οκτώ ερευνητές, μίλησαν στην Washington Post, προτείνοντας πέντε μεθόδους που αν τις εφαρμόσουμε, μπορούμε να περιορίσουμε σε μεγάλο βαθμό την επαφή μας με τα φτερωτά αυτά έντομα.

1. Αποφύγετε το στάσιμο νερό στην αυλή σας

Οι ειδικοί ανέφεραν ότι η επιθεώρηση των κήπων και των αυλών των σπιτιών για εστίες με στάσιμο νερό είναι ένας βασικός τρόπος για να περιορίσετε τον αριθμό των κουνουπιών. «Κοιτάζω στην αυλή μου και ίσως λίγο και στη γειτονιά μου για να δω αν υπάρχουν εμφανείς περιοχές με λακκούβες νερού», δήλωσε ο Anandasankar Ray, καθηγητής στο Τμήμα Μοριακής Βιοχημικής Κυττάρων & Συστημάτων στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια Riverside, ο οποίος μελετά την αποτελεσματικότητα των απωθητικών κουνουπιών.

Τα στάσιμα νερά μπορούν να αποτελέσουν μέρη που ελκύουν τα κουνούπια, ενώ εκτός απο λακκούβες, στάσιμο νερό μπορεί να βρεθεί και σε παλιά ελαστικά, απορρίμματα φύλλων ή στις βάσεις των φυτών σε γλάστρες.

Το μεγαλύτερο μέρος του κύκλου ζωής ενός κουνουπιού εξελίσσεται στο νερό, «οπότε αφαιρώντας τυχόν στάσιμο νερό, αφαιρείτε πιθανές θέσεις αναπαραγωγής», δήλωσε ο Raymond Cloyd, καθηγητής και ειδικός σε θέματα κηπευτικής εντομολογίας στο Πανεπιστήμιο του Κάνσας.

Αυτές οι λακκούβες «μπορεί να είναι πολύ μικρές», πρόσθεσε ο Ray. Μπορεί να σχηματιστούν σε αντικείμενα που έχουν απομείνει στην αυλή σας και συλλέγουν βροχή, όπως ένα φουσκωτό πισίνας, ένα μικρό παιχνίδι ή ένα κομμάτι σκουπιδιών. «Πολλοί άνθρωποι δεν συνειδητοποιούν ότι τα κουνούπια μπορούν να αναπαραχθούν ακόμα και σε πολύ λίγη υγρασία», δήλωσε ο Vasquez, ο οποίος είπε ότι η ποσότητα νερού που χωράει σε ένα πλαστικό καπάκι μπουκαλιού νερού μπορεί να είναι αρκετή για να υποστηρίξει την αναπαραγωγή του εντόμου.

2. Δοκιμάστε προνυμφοκτόνα

Αν δεν μπορείτε να απαλλαγείτε από το στάσιμο νερό, μπορείτε να δοκιμάσετε τη χρήση προνυμφοκτόνου που περιέχει Bti (Bacillus thuringiensis υποείδος israeliensis).

Αυτά τα προϊόντα περιέχουν ένα βακτήριο που σκοτώνει τις προνύμφες κουνουπιών στο νερό και είναι «πολύ ασφαλή», δήλωσε η Laura Harrington, καθηγήτρια εντομολογίας στο Πανεπιστήμιο Cornell. Το βακτήριο Bti παράγει τοξίνες που στοχεύουν ειδικά τις προνύμφες κουνουπιών, μαύρων μυγών και μυκήτων και δεν είναι επιβλαβές για άλλα έντομα, ανθρώπους, πουλιά, ψάρια ή άλλα ζώα.

3. Εφαρμόστε εντομοαπωθητικό

Το εντομοαπωθητικό είναι ένα άλλο σημαντικό εργαλείο για την πρόληψη τσιμπημάτων, ανέφεραν οι ειδικοί. Ψεκάστε τα σημεία του σώματός σας που μένουν ακάλυπτα, για να αποτρέψετε τα κουνούπια από το να σας πλησιάσουν. Τα τελευταία χρόνια, μάλιστα, κυκλοφορούν και εντομοαπωθητικά σπρέι με τα οποία μπορείτε να ψεκάζετε και τα ρούχα σας.

4. Μετατρέψτε τα ρούχα σε ασπίδα

«Όταν περνάω χρόνο σε εξωτερικούς χώρους, σε περιβάλλοντα επιρρεπή στα κουνούπια, όπως κατά την κηπουρική ή κάνοντας εργασίες στην αυλή, προσπαθώ να φοράω μακριά παντελόνια και μακριά μανίκια. Αυτό αφήνει λιγότερο δέρμα στο οποίο πρέπει να βάλω εντομοαπωθητικό», δήλωσε ο Jerome Goddard, καθηγητής επέκτασης ιατρικής εντομολογίας στο Πανεπιστήμιο του Μισισιπή. Ο στόχος είναι «απλώς να προσπαθώ να καλύψω το δέρμα όσο το δυνατόν περισσότερο», πρόσθεσε η Harrington.

5.Χρησιμοποιήστε ανεμιστήρες και εντομοαπωθητικά στους εξωτερικούς χώρους

Κι όμως, σε μέρη με ανεμιστήρες και με άλλα μέσα που παράγουν αέρα, τα κουνούπια δύσκολα πλησιάζουν.

Οι μεγαλύτεροι ανεμιστήρες θα έχουν μεγαλύτερο αποτέλεσμα, σημείωσε ο Cloyd, αλλά ακόμη και οι μικρότεροι ανεμιστήρες που είναι στρατηγικά στοχευμένοι μπορούν να βοηθήσουν στην ελαχιστοποίηση των τσιμπημάτων σε εξωτερικούς χώρους διασκέδασης.

Οι ειδικοί πρότειναν επίσης απωθητικά χώρου, όπως τα φιδάκια ή άλλες συσκευές που εκπέμπουν εντομοαπωθητικά σε μικρές ποσότητες.

