Οι επιστήμονες ανακάλυψαν τον μηχανισμό με τον οποίο τα κουνούπια βρίσκουν τους ανθρώπους

Ερευνητές από το Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Τζόρτζια ανακάλυψαν τον μηχανισμό που επιτρέπει στα κουνούπια να εντοπίζουν με ακρίβεια ένα άτομο και να αποφασίζουν αν θα επιτεθούν.

Όπως αναφέρει το ScienceDaily, οι επιστήμονες έχουν διαψεύσει την δημοφιλή εσφαλμένη αντίληψη ότι τα έντομα βασίζονται το ένα στο άλλο για να βρουν έναν στόχο. Στην πραγματικότητα, κάθε έντομο δρα εντελώς ανεξάρτητα, ανταποκρινόμενο σε έναν συγκεκριμένο συνδυασμό οπτικών και χημικών σημάτων. Το κλειδί για την έναρξη μιας επίθεσης είναι η ταυτόχρονη ανίχνευση διοξειδίου του άνθρακα, το οποίο εκπνέουν οι άνθρωποι, και ορισμένων οπτικών σημάτων.

Σύμφωνα με τη μελέτη, η ισχυρότερη αντίδραση στα κουνούπια προκαλείται από έναν συνδυασμό σκούρων ρούχων και υψηλών συγκεντρώσεων διοξειδίου του άνθρακα. Αυτό πυροδοτεί τη συμπεριφορά σμηνουργίας και την ετοιμότητα για δάγκωμα.

Οι επιστήμονες σημειώνουν ότι η κατανόηση της διαδικασίας του «συγχρονισμού σήματος» είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη πιο αποτελεσματικών παγίδων και νέων μεθόδων για την καταπολέμηση της εξάπλωσης επικίνδυνων ασθενειών που μεταφέρονται από αυτά τα έντομα.

