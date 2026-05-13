Σύρος: Φωτογράφιζαν ανήλικα παιδιά στην πλατεία Μιαούλη – Συνελήφθησαν δύο νεαροί αλλοδαποί

 Το περιστατικό προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση στους κατοίκους

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

  • Δύο νεαροί αλλοδαποί στη Σύρο συνελήφθησαν για φωτογράφιση ανήλικων κοριτσιών στην πλατεία Μιαούλη.
  • Η παρέμβαση νεαρής κοπέλας που κατέγραψε φωτογραφικά τα άτομα οδήγησε στην άμεση αντίδραση της Αστυνομίας.
  • Η μητέρα ενός παιδιού κατήγγειλε το περιστατικό στην Αστυνομία προσκομίζοντας το φωτογραφικό υλικό.
  • Οι συλληφθέντες, με καταγωγή από τη Συρία, αντιμετωπίζουν κατηγορίες για παραβίαση προσωπικών δεδομένων.
  • Οι δράστες κρατούνται και αναμένεται να οδηγηθούν στον Εισαγγελέα στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.
Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε το περασμένο βράδυ στην πλατεία Μιαούλη της Ερμούπολης στη Σύρο, μετά από περιστατικό που καταγγέλθηκε στην Αστυνομία και αφορούσε φωτογράφιση ανήλικων κοριτσιών από νεαρούς αλλοδαπούς.

Όπως αναφέρει το cyclades24.gr, μητέρα ενός εκ των παιδιών ανέφερε ότι νεαρός αλλοδαπός μαζί με την παρέα του φέρεται να φωτογράφιζε δύο 8χρονα κορίτσια, ενώ – όπως καταγγέλλεται – στη συνέχεια προσπάθησε να πάρει αγκαλιά το ένα κορίτσι. Καθοριστική αποδείχθηκε η παρέμβαση νεαρής κοπέλας που αντιλήφθηκε από την πρώτη στιγμή τι συνέβαινε και κατάφερε να φωτογραφίσει τα άτομα που εμπλέκονταν.

Η μητέρα του παιδιού μετέβη άμεσα στο Αστυνομικό Τμήμα Σύρου, όπου έκανε καταγγελία για τον συμβάν προσκομίζοντας παράλληλα και το σχετικό φωτογραφικό υλικό. Η κινητοποίηση της Αστυνομίας ήταν άμεση και μέσα σε λίγα λεπτά οι εμπλεκόμενοι εντοπίστηκαν από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σύρου – Ερμούπολης και προσήχθησαν στο Τμήμα.

Σύμφωνα με το τοπικό μέσο ενημέρωσης, για το συμβάν συνελήφθησαν δύο αλλοδαποί, γεννημένοι το 2001 και το 2003, με καταγωγή από τη Συρία, οι οποίοι διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παραβίαση προσωπικών δεδομένων, ενώ κρατούνται και αναμένεται να οδηγηθούν την Πέμπτη (14/5) στον Εισαγγελέα, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

