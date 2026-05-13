Μεγάλη πυρκαγιά σε εργοστάσιο καυσίμων στην Τουρκία - Ένας νεκρός

Ένας εργαζόμενος έχασε τη ζωή του σε πυρκαγιά που ξέσπασε σε εγκαταστάσεις ανεφοδιασμού καυσίμων στη Μερσίνη.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες από τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης σημειώθηκε έκρηξη από άγνωστη αιτία σε δεξαμενή καυσίμων με αποτέλεσμα ένας 47χρονος εργαζόμενος ο οποίος βρισκόταν σκαρφαλωμένος στη δεξαμενή να πέσει από ύψος περίπου 20 μέτρων σε τσιμεντένιο δάπεδο.

Ο εργάτης μεταφέρθηκε βαριά τραυματισμένος στο νοσοκομείο όπου, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, έχασε τη ζωή του.



Μετά την έκρηξη, ξέσπασε πυρκαγιά η οποία γρήγορα πήρε διαστάσεις. Άμεσα έσπευσαν στην περιοχή ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, ωστόσο το έργο της κατάσβεσης είναι εξαιρετικά δύσκολο λόγω των εύφλεκτων υλικών.

Ο πυκνός μαύρος καπνός που ανέβαινε από το εργοστάσιο ήταν ορατός από απόσταση.

Στην ευρύτερη περιοχή γύρω από το εργοστάσιο έχουν ληφθεί εκτεταμένα μέτρα ασφαλείας, ενώ υπήρξαν και εκκενώσεις λόγω πιθανών κινδύνων.