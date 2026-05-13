Hellenic Train: Ακινητοποίηση αμαξοστοιχίας στην Οινόη λόγω φωτιάς

Προβλήματα σημειώνονται στα σιδηροδρομικά δρομολόγια προς Χαλκίδα, καθώς διεκόπη η κυκλοφορία των τρένων στο τμήμα Οινόη – Χαλκίδα εξαιτίας πυρκαγιάς που ξέσπασε σε κοντινή απόσταση από τη γραμμή.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train, η διακοπή τέθηκε σε ισχύ από τις 14:30, έπειτα από σχετική εντολή της Πυροσβεστικής και του ΟΣΕ, για λόγους ασφαλείας.

Λόγω του περιστατικού, η αμαξοστοιχία 1546, η οποία εκτελούσε το δρομολόγιο Αθήνα – Χαλκίδα, παρέμεινε στον Σταθμό Οινόης χωρίς να συνεχίσει την πορεία της.

Για την εξυπηρέτηση των επιβατών, η Hellenic Train προχώρησε σε μεταφορά τους με λεωφορεία προς τον τελικό προορισμό τους, μέχρι την αποκατάσταση της κυκλοφορίας στο συγκεκριμένο τμήμα του δικτύου.