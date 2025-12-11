Δόντια από τίγρη... λέπια παγκολίνου και πτερύγια καρχαρία πωλούνται παράνομα στο Facebook

Απειλούμενα είδη προσφέρονται προς πώληση στο Facebook, σύμφωνα με ρεπορτάζ του BBC News. Ένας Κινέζος χρήστης δημοσίευσε βίντεο με μια τίγρη σε ένα κλουβί που ήταν προς πώληση, καθώς και φωτογραφίες με οστά και δόντια του ζώου, ενώ ένας άλλος έδειξε δύο ζωντανά τιγράκια σε ένα κουτί.

Ένας πωλητής δήλωσε στο BBC ότι τα προϊόντα του «μπορούν να αποσταλούν στο Ηνωμένο Βασίλειο». Είπε ότι ένα δόντι μήκους 10 εκατοστών θα κόστιζε 284 δολάρια και ότι θα μπορούσε να πουλήσει οστά τίγρης για 500 δολάρια. Ένας άλλος πωλητής, ο οποίος προσέφερε πτερύγια καρχαρία, ισχυρίστηκε ότι θα μπορούσε να τα στείλει από τις ΗΠΑ στο Ηνωμένο Βασίλειο και χρέωνε 50 δολάρια ανά κιλό.

Η πώληση απειλούμενων ειδών, όπως οι τίγρεις και οι παγκολίνοι, είναι παράνομη στο Ηνωμένο Βασίλειο και η CITES, η Σύμβαση για το Διεθνές Εμπόριο Απειλούμενων Ειδών Άγριας Πανίδας και Χλωρίδας, ρυθμίζει στενά το διεθνές εμπόριο απειλούμενων ειδών. Η εθελοντική συμφωνία, η οποία έχει υπογραφεί από περισσότερες από 180 χώρες και άλλους φορείς, επιτρέπει το εμπόριο μόνο εάν είναι νόμιμο και βιώσιμο.

Η Ιντερπόλ ανακοίνωσε πρόσφατα τα αποτελέσματα μιας παγκόσμιας καταστολής του εμπορίου άγριας ζωής, η οποία, όπως λέει, οδήγησε στην κατάσχεση σχεδόν 30.000 ζώντων ζώων. Η Meta, η οποία κατέχει το Facebook, λέει ότι δεν επιτρέπει την πώληση απειλούμενων ειδών και αφαιρεί τέτοιο περιεχόμενο. Το Ηνωμένο Βασίλειο ειδικότερα έχει αυστηρούς νόμους σχετικά με το ποια είδη μπορούν να εισαχθούν νόμιμα.

Διαφημίσεις στο Facebook

Ωστόσο, το BBC News εντόπισε επίσης βρετανικές εταιρείες που πωλούν αποξηραμένους ιππόκαμπους, οι οποίοι μπορούν να διατεθούν στο εμπόριο στο Ηνωμένο Βασίλειο μόνο εάν ο πωλητής μπορεί να πιστοποιήσει ότι έχουν αλιευτεί με βιώσιμο τρόπο. Στην πράξη, αυτό δεν είναι δυνατό και η προμήθειά τους είναι πιθανό να παραβιάζει τον Νόμο περί Άγριας Ζωής και Υπαίθρου του 1981, ο οποίος τιμωρείται με πρόστιμο ή ποινή φυλάκισης.

Οι επιτήδειοι τα προωθούν ως τονωτικό για μητέρες που μόλις γέννησαν και ως φάρμακο για την καταπολέμηση του βήχα. Δεν υπάρχουν επιστημονικά στοιχεία που να το υποστηρίζουν.

Όταν το BBC επικοινώνησε μαζί του, ένας πωλητής - με έδρα τη βόρεια Αγγλία - έστειλε αμέσως φωτογραφίες των ιππόκαμπων που είχε σε απόθεμα. Δύο ημέρες μετά την παραγγελία, έφτασαν ταχυδρομικώς τρία πακέτα που περιείχαν 15 νεκρούς, αποξηραμένους ιππόκαμπους.Η παράδοση δεν περιείχε τεκμηρίωση σχετικά με την προέλευση των δειγμάτων, αλλά περιελάμβανε μια συνταγή για το πώς να φτιάξουν σούπα με αυτά.

Πέντε νεκροί ιππόκαμποι

Σε μια διαφανή πλαστική σακούλα υπήρχαν, πέντε ιππόκαμποι και στο κέντρο ένας νεκρός αρσενικός ιππόκαμπος με μια θήκη που δείχνει ότι ήταν έγκυος όταν πιάστηκε. Τα αρσενικά κουβαλούν μικρά ιππόκαμπων και μπορούν να γεννήσουν αρκετές εκατοντάδες. Ο Garrick-Maidment από το Seahorse Trust λέει ότι οι ιππόκαμποι αξίζουν σήμερα όσο το ασήμι και προειδοποίησε ότι περαιτέρω αυξήσεις στις τιμές θα μπορούσαν να σημαίνουν ότι αλιεύονται μέχρι εξαφάνισης.

Το παγκόσμιο εμπόριο απειλούμενων ειδών εκτιμάται ότι ανέρχεται σε 22 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως και η Ιντερπόλ το αξιολογεί ως την τέταρτη μεγαλύτερη διεθνή μορφή εγκληματικότητας μετά το λαθρεμπόριο ναρκωτικών, το λαθρεμπόριο ανθρώπων και το εμπόριο όπλων.

Ο παγκολίνος, το μόνο θηλαστικό που καλύπτεται πλήρως από λέπια, έχει γίνει το ζώο που διακινείται περισσότερο στη γη και πλέον βρίσκεται σε κρίσιμο κίνδυνο. Ένας πωλητής στο Λάος διαπιστώθηκε ότι προσέφερε λέπια παγκολίνου προς πώληση στο Facebook. Δήλωσε στο BBC ότι χρέωνε 150 δολάρια ανά κιλό.

Η πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Meta αναφέρει ότι αφαιρεί τέτοιου είδους υλικό μόλις το αντιληφθεί, λέγοντας ότι ενθαρρύνει τους χρήστες να «αναφέρουν οποιοδήποτε περιεχόμενο πιστεύουν ότι μπορεί να παραβιάζει τις πολιτικές μας».

H Ιντερπόλ ανακοίνωσε το αποτέλεσμα της Επιχείρησης Thunder, μιας παγκόσμιας πρωτοβουλίας διάρκειας ενός μήνα για την καταπολέμηση του εμπορίου απειλούμενων ειδών. Αρχές σε 134 χώρες συμμετείχαν στην επιχείρηση, η οποία περιελάμβανε την κατάσχεση σχεδόν 30.000 ζώντων ζώων και 30 τόνων μερών ζώων.

Η Ιντερπόλ αναφέρει ότι η αύξηση των κατασχέσεων οφείλεται στο εμπόριο εξωτικών κατοικίδιων ζώων, αλλά και στο γεγονός ότι η αγορά κρέατος αγρίων ζώων βρίσκεται σε άνοδο. Οι αρχές της Κένυας κατέσχεσαν 400 κιλά κρέατος καμηλοπάρδαλης στο πλαίσιο της παγκόσμιας καταστολής και, στο Βέλγιο, βρέθηκε σάρκα πρωτευόντων. Κατασχέθηκαν επίσης περισσότερα από 4.000 πτερύγια καρχαρία.