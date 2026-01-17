Ινδία – Ευρωπαϊκή Ένωση: Ένα βήμα πριν από διμερή εμπορική συμφωνία με τους ηγέτες της ΕΕ

Η Ινδία και η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκονται «πολύ κοντά» στην επίτευξη μιας Διμερούς Εμπορικής Συμφωνίας (Bilateral Trade Agreement – BTA), ανακοίνωσε η ινδική κυβέρνηση, την ώρα που το Νέο Δελχί και οι Βρυξέλλες επιβεβαίωναν επίσημα ότι η ηγεσία της ΕΕ θα επισκεφθεί την Ινδία ως επίτιμος καλεσμένος των εορτασμών για την Ημέρα της Δημοκρατίας, καθώς και για τη διεξαγωγή της —καθυστερημένης εδώ και χρόνια— Συνόδου Κορυφής ΕΕ–Ινδίας με τον Ινδό πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι.

Οι συνομιλίες για τη διμερή εμπορική συμφωνία ΕΕ–Ινδίας ξεκίνησαν αρχικά το 2007, διακόπηκαν και επανεκκινήθηκαν το 2022, ενώ επιταχύνθηκαν τον Φεβρουάριο του 2025, κατά τη διάρκεια επίσκεψης στην Ινδία της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Παρότι η εμπορική συμφωνία θα βρεθεί στο επίκεντρο της επίσκεψης, οι δύο πλευρές αναμένεται επίσης να προχωρήσουν σε αναβάθμιση της στρατηγικής τους εταιρικής σχέσης, η οποία είχε ανακοινωθεί για πρώτη φορά το 2004, καθώς και στην υιοθέτηση της νέας στρατηγικής ατζέντας ΕΕ–Ινδίας, που περιλαμβάνει και ενισχυμένη συνεργασία στον Ινδο-Ειρηνικό.

«Καίριος εταίρος»

Οι δύο Ευρωπαίοι ηγέτες θα τύχουν επίσημης κρατικής υποδοχής από την Ινδία. Θα παρακολουθήσουν την παρέλαση της Ημέρας της Δημοκρατίας στις 26 Ιανουαρίου, ενώ στις 27 Ιανουαρίου 2026 θα πραγματοποιηθούν τόσο η Σύνοδος Κορυφής ΕΕ–Ινδίας όσο και επιχειρηματική σύνοδος.

«Η Ινδία είναι καίριος εταίρος για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μαζί διαθέτουμε την ικανότητα αλλά και την ευθύνη να προστατεύσουμε τη διεθνή τάξη που βασίζεται σε κανόνες. Η συνάντηση αυτή θα αποτελέσει μια σημαντική ευκαιρία για να οικοδομήσουμε περαιτέρω τη συνεργασία μας και να επιταχύνουμε την πρόοδο στους τομείς κοινού ενδιαφέροντος», δήλωσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, σε ανακοίνωσή του για την επίσκεψη που θα πραγματοποιηθεί από τις 25 έως τις 27 Ιανουαρίου μαζί με την κυρία φον ντερ Λάιεν.

Στην ατζέντα των συνομιλιών θα κυριαρχήσουν ζητήματα εμπορίου, ασφάλειας και άμυνας, η πράσινη μετάβαση, καθώς και η ενίσχυση των επαφών μεταξύ των κοινωνιών των δύο πλευρών, καταλήγει η ανακοίνωση.

«Η συμμετοχή των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως επίτιμων καλεσμένων στην 77η Ημέρα της Δημοκρατίας και στην 16η Σύνοδο Κορυφής Ινδίας–ΕΕ θα συμβάλει περαιτέρω στην εμβάθυνση της στρατηγικής εταιρικής σχέσης Ινδίας–Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην προώθηση της συνεργασίας σε τομείς προτεραιότητας κοινού ενδιαφέροντος», ανέφερε το Υπουργείο Εξωτερικών της Ινδίας σε επίσημη ανακοίνωσή του.

Καθημερινή διαπραγμάτευση

Μιλώντας στα μέσα ενημέρωσης την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026, ο γενικός γραμματέας Εμπορίου της Ινδίας, Ρατζές Αγκραουάλ, δήλωσε ότι οι διαπραγματευτικές ομάδες των δύο πλευρών βρίσκονται πλέον «πολύ κοντά» στην ολοκλήρωση των συνομιλιών.

«Έχουμε κλείσει πλήρως 20 από τα 24 κεφάλαια», ανέφερε ο κ. Αγκραουάλ. «Υπάρχουν ακόμη ορισμένα ζητήματα που απαιτούν περαιτέρω διαπραγμάτευση και εργαζόμαστε πάνω σε αυτά σε καθημερινή βάση, μέσω ψηφιακών επαφών. Προσπαθούμε να διαπιστώσουμε αν μπορούμε να τηρήσουμε το χρονοδιάγραμμα ώστε να υπάρξει αποτέλεσμα όταν συναντηθούν οι ηγέτες μας».

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με αξιωματούχους που έχουν γνώση των διαπραγματεύσεων, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος βρίσκεται υπό πολιτική πίεση στο εσωτερικό της χώρας του, ενδέχεται να θέσει τις επιφυλάξεις του σχετικά με τη συμφωνία με την Ινδία κατά την επίσκεψή του στο Νέο Δελχί τον επόμενο μήνα, στο πλαίσιο της συνόδου για την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Η γαλλική κυβέρνηση επέζησε αυτή την εβδομάδα από δύο προτάσεις δυσπιστίας, που συνδέονται με ζητήματα αγροτικής πολιτικής, γεγονός που καθιστά το αγροτικό σκέλος της συμφωνίας ιδιαίτερα ευαίσθητο για το Παρίσι.

Οι ίδιες πηγές σημειώνουν ότι η Γαλλία παρακολουθεί στενά την πρόοδο των διαπραγματεύσεων όσον αφορά την πρόσβαση στην αγροτική αγορά, ειδικά για προϊόντα όπως το κρασί, τα γαλακτοκομικά, το κρέας και τα επεξεργασμένα τρόφιμα — κατηγορίες που θεωρούνται «ευαίσθητες» για την Ινδία.