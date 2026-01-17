Ινδία – Ευρωπαϊκή Ένωση: Ένα βήμα πριν από διμερή εμπορική συμφωνία με τους ηγέτες της ΕΕ

Οι συνομιλίες για τη διμερή εμπορική συμφωνία ΕΕ–Ινδίας επιταχύνθηκαν τον Φεβρουάριο του 2025, κατά τη διάρκεια επίσκεψης στην Ινδία της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

Newsbomb

Ινδία – Ευρωπαϊκή Ένωση: Ένα βήμα πριν από διμερή εμπορική συμφωνία με τους ηγέτες της ΕΕ
AP
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Ινδία και η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκονται «πολύ κοντά» στην επίτευξη μιας Διμερούς Εμπορικής Συμφωνίας (Bilateral Trade Agreement – BTA), ανακοίνωσε η ινδική κυβέρνηση, την ώρα που το Νέο Δελχί και οι Βρυξέλλες επιβεβαίωναν επίσημα ότι η ηγεσία της ΕΕ θα επισκεφθεί την Ινδία ως επίτιμος καλεσμένος των εορτασμών για την Ημέρα της Δημοκρατίας, καθώς και για τη διεξαγωγή της —καθυστερημένης εδώ και χρόνια— Συνόδου Κορυφής ΕΕ–Ινδίας με τον Ινδό πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι.

India Modi

Οι συνομιλίες για τη διμερή εμπορική συμφωνία ΕΕ–Ινδίας ξεκίνησαν αρχικά το 2007, διακόπηκαν και επανεκκινήθηκαν το 2022, ενώ επιταχύνθηκαν τον Φεβρουάριο του 2025, κατά τη διάρκεια επίσκεψης στην Ινδία της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Παρότι η εμπορική συμφωνία θα βρεθεί στο επίκεντρο της επίσκεψης, οι δύο πλευρές αναμένεται επίσης να προχωρήσουν σε αναβάθμιση της στρατηγικής τους εταιρικής σχέσης, η οποία είχε ανακοινωθεί για πρώτη φορά το 2004, καθώς και στην υιοθέτηση της νέας στρατηγικής ατζέντας ΕΕ–Ινδίας, που περιλαμβάνει και ενισχυμένη συνεργασία στον Ινδο-Ειρηνικό.

Antonio-Costa-Ursula-von-der-leyen

«Καίριος εταίρος»

Οι δύο Ευρωπαίοι ηγέτες θα τύχουν επίσημης κρατικής υποδοχής από την Ινδία. Θα παρακολουθήσουν την παρέλαση της Ημέρας της Δημοκρατίας στις 26 Ιανουαρίου, ενώ στις 27 Ιανουαρίου 2026 θα πραγματοποιηθούν τόσο η Σύνοδος Κορυφής ΕΕ–Ινδίας όσο και επιχειρηματική σύνοδος.

«Η Ινδία είναι καίριος εταίρος για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μαζί διαθέτουμε την ικανότητα αλλά και την ευθύνη να προστατεύσουμε τη διεθνή τάξη που βασίζεται σε κανόνες. Η συνάντηση αυτή θα αποτελέσει μια σημαντική ευκαιρία για να οικοδομήσουμε περαιτέρω τη συνεργασία μας και να επιταχύνουμε την πρόοδο στους τομείς κοινού ενδιαφέροντος», δήλωσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, σε ανακοίνωσή του για την επίσκεψη που θα πραγματοποιηθεί από τις 25 έως τις 27 Ιανουαρίου μαζί με την κυρία φον ντερ Λάιεν.

Στην ατζέντα των συνομιλιών θα κυριαρχήσουν ζητήματα εμπορίου, ασφάλειας και άμυνας, η πράσινη μετάβαση, καθώς και η ενίσχυση των επαφών μεταξύ των κοινωνιών των δύο πλευρών, καταλήγει η ανακοίνωση.

«Η συμμετοχή των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως επίτιμων καλεσμένων στην 77η Ημέρα της Δημοκρατίας και στην 16η Σύνοδο Κορυφής Ινδίας–ΕΕ θα συμβάλει περαιτέρω στην εμβάθυνση της στρατηγικής εταιρικής σχέσης Ινδίας–Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην προώθηση της συνεργασίας σε τομείς προτεραιότητας κοινού ενδιαφέροντος», ανέφερε το Υπουργείο Εξωτερικών της Ινδίας σε επίσημη ανακοίνωσή του.

Καθημερινή διαπραγμάτευση

Μιλώντας στα μέσα ενημέρωσης την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026, ο γενικός γραμματέας Εμπορίου της Ινδίας, Ρατζές Αγκραουάλ, δήλωσε ότι οι διαπραγματευτικές ομάδες των δύο πλευρών βρίσκονται πλέον «πολύ κοντά» στην ολοκλήρωση των συνομιλιών.

«Έχουμε κλείσει πλήρως 20 από τα 24 κεφάλαια», ανέφερε ο κ. Αγκραουάλ. «Υπάρχουν ακόμη ορισμένα ζητήματα που απαιτούν περαιτέρω διαπραγμάτευση και εργαζόμαστε πάνω σε αυτά σε καθημερινή βάση, μέσω ψηφιακών επαφών. Προσπαθούμε να διαπιστώσουμε αν μπορούμε να τηρήσουμε το χρονοδιάγραμμα ώστε να υπάρξει αποτέλεσμα όταν συναντηθούν οι ηγέτες μας».

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με αξιωματούχους που έχουν γνώση των διαπραγματεύσεων, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος βρίσκεται υπό πολιτική πίεση στο εσωτερικό της χώρας του, ενδέχεται να θέσει τις επιφυλάξεις του σχετικά με τη συμφωνία με την Ινδία κατά την επίσκεψή του στο Νέο Δελχί τον επόμενο μήνα, στο πλαίσιο της συνόδου για την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Η γαλλική κυβέρνηση επέζησε αυτή την εβδομάδα από δύο προτάσεις δυσπιστίας, που συνδέονται με ζητήματα αγροτικής πολιτικής, γεγονός που καθιστά το αγροτικό σκέλος της συμφωνίας ιδιαίτερα ευαίσθητο για το Παρίσι.

Οι ίδιες πηγές σημειώνουν ότι η Γαλλία παρακολουθεί στενά την πρόοδο των διαπραγματεύσεων όσον αφορά την πρόσβαση στην αγροτική αγορά, ειδικά για προϊόντα όπως το κρασί, τα γαλακτοκομικά, το κρέας και τα επεξεργασμένα τρόφιμα — κατηγορίες που θεωρούνται «ευαίσθητες» για την Ινδία.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:00ΕΛΛΑΔΑ

Χειμερινές εκπτώσεις 2026: Ανοιχτά σήμερα Κυριακή τα καταστήματα - Τι να προσέξουν οι καταναλωτές

09:00ΥΓΕΙΑ

Επαναστατική ανακάλυψη στην οφθαλμολογία: Πρωτοποριακή θεραπεία σώζει ασθενείς από τύφλωση

08:48ΕΛΛΑΔΑ

Πώς δημιουργήθηκε το αλβανικό κράτος; - Ο ύπουλος ρόλος Ιταλίας και Αυστρίας

08:32LIFESTYLE

Δημήτρης Σταρόβας: «Με εξοργίζει το ότι δεν μπορώ να τραγουδήσω μετά το εγκεφαλικό»

08:30ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Οι μεταδόσεις της ημέρας (18/01): Πού θα δείτε τα ντέρμπι ΑΕΚ – Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός

08:30ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Honda Civic Type R HRC Concept: Με αγάπη από το Τόκιο!

08:29ΚΟΣΜΟΣ

Αγωνία για τον Ερφάν Σολτάνι: Άφαντος εδώ και μέρες - Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες με ισχυρισμούς ότι εκτελέστηκε τελικά

08:14ΚΟΣΜΟΣ

Ινδονησία: Εντοπίστηκαν συντρίμμια αεροσκάφους με 11 επιβαίνοντες που είχε χαθεί από τα ραντάρ

08:08ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ενοίκια: Πόσο πληρώνουμε για ένα σπίτι σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα

08:00ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Mercedes πέρα από πολυτελή αυτοκίνητα πουλά και σπίτια στο Ντουμπάι

07:57ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Μαρία Σάκκαρη: Ιδανικό ξεκίνημα στο Australian Open με ωραίο τένις

07:56ΕΛΛΑΔΑ

Σύρος: Αντικρουόμενες καταγγελίες μεταξύ 16χρονων μαθητών - Καταγγελία για ξυλοδαρμό και παρενόχληση

07:52ΚΟΣΜΟΣ

Λευκός Οίκος: Διαψεύδει ότι ζητήθηκαν 1 δισ. δολάρια από χώρες για συμμετοχή στο Συμβούλιο της Γάζας

07:40ΚΟΣΜΟΣ

Αυστρία: Οκτώ οι νεκροί ορειβάτες από χιονοστιβάδες - 17 θύματα στις Άλπεις τις τελευταίες ημέρες

07:30ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ford Mustang Dark Horse SC: Mε αγωνιστική τεχνολογία

07:29ΕΛΛΑΔΑ

Ανοιχτά μαγαζιά σήμερα Κυριακή, 18 Ιανουαρίου - Τι ισχύει για τα σούπερ μάρκετ - Τι ώρα κλείνουν

07:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης, Φάμελλος και Τσίπρας για πρώτη φορά στην «ίδια σελίδα» για την προοδευτική προοπτική

07:10LIFESTYLE

Οδηγός μυθοπλασίας: Αναλυτικά τα πρώτα επεισόδια των σειρών για το 2026

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Στην Ελλάδα σήμερα η σορός της πριγκίπισσας Ειρήνης

06:55ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί ο Τραμπ αγόρασε ομόλογα της Netflix και της Warner Bros

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:30ΚΟΣΜΟΣ

Αλαλούμ με το Παγκόσμιο Κύπελλο στις ΗΠΑ μετά την απαγόρευση βίζας για 75 χώρες

07:38ΕΛΛΑΔΑ

Μετά τους μετεωρολόγους και νέα κόντρα σεισμολόγων - Τσελέντης: Δεν είναι μπακάληδες και δεν γράφουν τα βερεσέ χρωστούμενα Ρίχτερ

06:42ΕΛΛΑΔΑ

Πέραμα: Νυχτερινός εφιάλτης από φωτιά στα Καζάνια - 112, κλειστοί δρόμοι και ολονύχτια μάχη της Πυροσβεστικής - Μαρτυρίες κατοίκων στο Newsbomb

06:30ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στην Αιτωλοακαρνανία: Οι πυροβολισμοί, οι διαμάχες και οι φόβοι για βεντέτα

06:15ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται σημαντική μεταβολή με βοριάδες, κρύο και χιονοπτώσεις σε ημιορεινά - Διαβάστε αναλυτικά την πρόγνωση στο Newsbomb

06:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέο πακέτο για αυξήσεις στις συντάξεις μελετά η κυβέρνηση - Τα δύο σενάρια

11:00ΚΟΣΜΟΣ

Το θαύμα της μηχανικής: Πώς στηρίζονται οι 7.000 τόνοι του πιο διάσημου rooftop του κόσμου

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σήμερα στη Λεωφόρο Κηφισίας από τις 7 το πρωί - Αναλυτικά που κλείνει

08:29ΚΟΣΜΟΣ

Αγωνία για τον Ερφάν Σολτάνι: Άφαντος εδώ και μέρες - Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες με ισχυρισμούς ότι εκτελέστηκε τελικά

07:29ΕΛΛΑΔΑ

Ανοιχτά μαγαζιά σήμερα Κυριακή, 18 Ιανουαρίου - Τι ισχύει για τα σούπερ μάρκετ - Τι ώρα κλείνουν

15:24ΚΑΙΡΟΣ

Τσατραφύλλιας στο Newsbomb: Μέχρι πότε θα συνεχιστεί ο χιονιάς - Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν - Πότε ανεβαίνει η θερμοκρασία

06:50ΕΛΛΑΔΑ

Ενδοοικογενειακή βία: Πώς γυναίκα αστυνομικός έσωσε κακοποιημένη μητέρα από τον σύζυγό της

19:30ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες - Αναταράξεις στο μπλόκο της Νίκαιας: Παραιτήθηκε ο Ιορδάνης Ιωαννίδης με βαριές καταγγελίες

15:14ΚΟΣΜΟΣ

«Η σαυρο-οικογένεια»: Από κοινωνικά στιγματισμένοι στο επίκεντρο παγκόσμιας ευαισθητοποίησης

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 18 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σημερα - Μην ξεχάσετε να τους ευχηθείτε

08:08ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ενοίκια: Πόσο πληρώνουμε για ένα σπίτι σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα

20:11ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Η Εθνική Ελλάδας στο πόλο… βούλιαξε τους Τούρκους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα

06:40ΕΛΛΑΔΑ

Κορυφώνεται η αγωνία για την εξαφάνιση της Λόρας: Τα δύο σενάρια που εξετάζουν οι Αρχές

10:23ΕΛΛΑΔΑ

Γρατσία για την Καρυστιανού: «Ο κόσμος ξέρε τις δράσεις της - Θέλει να μάθει για τα απανθρακωμένα μέλη του παιδιού της»

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Στην Ελλάδα σήμερα η σορός της πριγκίπισσας Ειρήνης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ