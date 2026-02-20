Γρηγόρης Αρναούτογλου: «Πολλές φορές δέχομαι σχόλια για τα κιλά μου, τα λένε ακόμα και μπροστά μου»

Snapshot Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου δέχεται συχνά σχόλια για τα κιλά του, ακόμα και μπροστά του.

Ο παρουσιαστής δηλώνει πως δεν τον επηρεάζουν τα σχόλια για το βάρος του.

Αναγνωρίζει ότι υπάρχει ακόμα μεγάλη ανάγκη για αλλαγή στην κοινωνία σχετικά με την κριτική και το bullying.

Τονίζει την ανάγκη για πραγματική ισότητα και να σταματήσει η κριτική των ανθρώπων. Snapshot powered by AI

O Γρηγόρης Αρναούτογλου μιλώντας στην τηλεόραση του ΑΝΤ1 μίλησε για τα σχόλια που κατά καιρούς δέχεται για τα κιλά του.

«Δε με ενδιαφέρουν καθόλου τα σχόλια για τα κιλά μου. Αν ακόμα ασχολούνται με αυτό το πράγμα στην Ελλάδα, τότε νομίζω ότι κάνουμε έναν αγώνα που δυστυχώς…Εντάξει, θα υπάρξουν κι αυτά, αλλά ο περισσότερος κόσμος νομίζω ότι έχει αρχίσει να αντιλαμβάνεται. Πάρα πολλοί ακόμα και μπροστά μου δε σταματάνε στο να σχολιάσουν τα κιλά μου. Έχει πολλή δουλειά ακόμα η ιστορία. Όταν κάποιος δε σκέφτεται ότι μπορεί να σε πληγώσει και έρχεται ακόμα και τετ-α-τετ για να σου πει για τα κιλά σου…

Μου έχουν πει πολλές φορές για τα κιλά μου και συνεχίζουν και το λένε. Αυτοί το θεωρούν πλάκα. Έχει πολλή δουλειά ακόμη. Έχει πολλή δουλειά για την πραγματική ισότητα των γυναικών, για να σταματήσει το bullying, το να σταματήσουμε να κρίνουμε τους ανθρώπους», εξομολογήθηκε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.