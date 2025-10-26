Μοσάντ: Μυστικό σχέδιο του Ιράν για τρομοκρατικές επιθέσεις σε Ελλάδα, Γερμανία και Αυστραλία

Ως «ενορχηστρωτής» των σχεδιαζόμενων επιθέσεων σε παγκόσμιο επίπεδο κατονομάζεται κορυφαίος διοικητής των Φρουρών του Ιράν

Μοσάντ: Μυστικό σχέδιο του Ιράν για τρομοκρατικές επιθέσεις σε Ελλάδα, Γερμανία και Αυστραλία
Τον «εγκέφαλο» πίσω από το σχέδιο επιθέσεων με κύριους στόχους Εβραίους και Ισραηλινούς σε Ελλάδα, Γερμανία και Αυστραλία αποκαλύπτει η Μοσάντ, σύμφωνα με τους Times of Israel.

Πρόκειται για τον Σαρντάρ Αμάρ, κορυφαίο διοικητή της Δύναμης Κουντς των Ιρανών Φρουρών της Επανάστασης και ενορχηστρωτή των συνωμοσιών σε Ευρώπη και Αυστραλία.

Σύμφωνα με την Υπηρεσία Πληροφοριών της Μοσάντ, ένα διακρατικό τρομοκρατικό δίκτυο που διευθύνεται από τη Δύναμη Κουντς των Ιρανών Φρουρών της Επανάστασης βρίσκεται πίσω από μια σειρά πρόσφατων επιθέσεων σε εβραϊκές τοποθεσίες σε δυτικές χώρες, και το οποίο ενέτειτε τις προσπάθειές του να επιτίθεται σε εβραϊκές και ισραηλινές τοποθεσίες σε όλο τον κόσμο μετά την 7η Οκτωρβίου 2023.

Ο Αμμάρ διοικεί περίπου 11.000 πράκτορες που εκτελούν μυστικές επιχειρήσεις, ισχυρίστηκε η Μοσάντ, αποκαλύπτοντας ότι το δίκτυο πραγματοποίησε βανδαλισμούς και εμπρηστικές επιθέσεις εναντίον εβραϊκών επιχειρήσεων και κοινοτικών ιδρυμάτων «με στόχο τον εκφοβισμό των κοινοτήτων και τη δημιουργία συνθηκών που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε πιο σοβαρές επιθέσεις», ενώ σχεδίαζε και επιθέσεις εναντίον ανώτερων προσωπικοτήτων της εβραϊκής κοινότητας.

Η Μοσάντ επεσήμανε τρία συγκεκριμένα περιστατικά που συνδέονται με το δίκτυο, μεταξύ αρκετών ακόμη που αποκάλυψε σε συνεργασία με ξένες υπηρεσίες πληροφοριών.

Τον Ιούλιο του 2024, η αντιτρομοκρατική αστυνομία της Ελλάδας συνέλαβε επτά άτομα, συμπεριλαμβανομένων δύο Ιρανών, για ξεχωριστές εμπρηστικές επιθέσεις εναντίον ενός ξενοδοχείου ισραηλινής ιδιοκτησίας και μιας συναγωγής στο κέντρο της Αθήνας νωρίτερα εκείνο το έτος.

Τον Ιούλιο του τρέχοντος έτους, Γερμανοί εισαγγελείς δήλωσαν ότι η δανική αστυνομία είχε συλλάβει έναν άνδρα ύποπτο για συλλογή πληροφοριών σχετικά με εβραϊκές τοποθεσίες και άτομα στο Βερολίνο για ιρανικές μυστικές υπηρεσίες. Κατασκόπευε τρία ακίνητα τον Ιούνιο, «πιθανώς στο πλαίσιο της προετοιμασίας για περαιτέρω δραστηριότητες πληροφοριών στη Γερμανία, πιθανώς συμπεριλαμβανομένων τρομοκρατικών επιθέσεων σε εβραϊκούς στόχους», δήλωσαν οι εισαγγελείς.

Τον επόμενο μήνα, η Αυστραλία κατηγόρησε το Ιράν για εμπλοκή σε δύο εμπρηστικές επιθέσεις του 2024, στη Συναγωγή Adass Israel στη Μελβούρνη και σε ένα εστιατόριο kosher στο Σίδνεϊ, χρησιμοποιώντας εγκληματίες και μέλη συμμοριών οργανωμένου εγκλήματος. Η Καμπέρα απέλασε επίσης τον πρεσβευτή του Ιράν και δήλωσε ότι θα συμπεριλάβει το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης ως τρομοκρατική οργάνωση. Αυτή ήταν η πρώτη φορά που η Αυστραλία απέλασε έναν πρεσβευτή από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Προκειμένου να αποκρύψει τη συμμετοχή του Ιράν, σύμφωνα με τη Μοσάντ, το δίκτυο στρατολόγησε μη Ιρανούς, χρησιμοποίησε εγκληματικές συμμορίες και επέμεινε σε υψηλό βαθμό διαχωρισμού.

Οι επιθέσεις θεωρήθηκαν γενικά από τις υπηρεσίες πληροφοριών ως ερασιτεχνικές και αδιάφορες, σύμφωνα με τους Times of Israel.

Τον Ιούλιο, 14 χώρες, συμπεριλαμβανομένων της Βρετανίας, των ΗΠΑ και της Γαλλίας, καταδίκασαν αυτό που χαρακτήρισαν αύξηση των σχεδίων δολοφονίας, απαγωγής και παρενόχλησης από τις ιρανικές υπηρεσίες πληροφοριών.

«Είμαστε ενωμένοι στην αντίθεσή μας στις προσπάθειες των ιρανικών υπηρεσιών πληροφοριών να σκοτώσουν, να απαγάγουν και να παρενοχλήσουν ανθρώπους στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική, παραβιάζοντας κατάφωρα την κυριαρχία μας», ανέφεραν οι χώρες σε κοινή δήλωση.

Οι κυβερνήσεις —συμπεριλαμβανομένων της Αλβανίας, της Αυστρίας, του Βελγίου, του Καναδά, της Τσεχίας, της Δανίας, της Φινλανδίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας, των Κάτω Χωρών, της Ισπανίας, της Σουηδίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και των ΗΠΑ— κάλεσαν τις ιρανικές αρχές να σταματήσουν αμέσως τέτοιες παράνομες δραστηριότητες.

Από τις αρχές του 2022, η Βρετανία αναφέρει ότι έχει αποτρέψει περισσότερα από 20 σχέδια απαγωγής ή δολοφονίας ατόμων στο Ηνωμένο Βασίλειο, συμπεριλαμβανομένων Βρετανών υπηκόων και άλλων που η Τεχεράνη θεωρεί απειλές, που συνδέονται με το Ιράν.

Μια έκθεση που δημοσιεύθηκε τον Ιούλιο από την Επιτροπή των Ηνωμένων Πολιτειών για τη Διεθνή Θρησκευτική Ελευθερία ανέφερε ότι το Ιράν εντείνει τις προσπάθειές του να πραγματοποιεί επιθέσεις εναντίον εβραϊκών στόχων στην Ευρώπη, χρησιμοποιώντας τοπικούς πληρεξουσίους, όπως οι συμμορίες Foxtrot και Rumba στη Σουηδία, και άλλα εγκληματικά δίκτυα στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, τη Γαλλία και το Βέλγιο.

