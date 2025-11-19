Ρωσικό πλοίο «τυφλώνει» πιλότους της RAF με λέιζερ: Σκληρή προειδοποίηση Λονδίνου προς τον Πούτιν

Ένα ρωσικό κατασκοπευτικό πλοίο χρησιμοποίησε για πρώτη φορά λέιζερ προκειμένου να παρεμποδίσει πιλότους της βασιλικής αεροπορίας της Βρετανίας (RAF) που παρακολουθούσαν τη δραστηριότητά του κοντά στα βρετανικά ύδατα, σύμφωνα με τον υπουργό Άμυνας της χώρας.

BREAKING: Defence secretary John Healey says British forces were hit by lasers while tracking a Russian spy ship on the edge of UK waters north of Scotland.https://t.co/P3KxMSLHAM



? Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/1CKIXFFhgd — Sky News (@SkyNews) November 19, 2025

Ο Χέιλι είπε ότι το περιστατικό με το λέιζερ σημειώθηκε ενώ το ρωσικό πλοίο Yantar παρακολουθούνταν από φρεγάτα του Βασιλικού Ναυτικού και αεροσκάφη RAF Poseidon P-8 που είχαν αποσταλεί για να «παρακολουθούν κάθε κίνηση του σκάφους». Εκτιμάται ότι το επεισόδιο συνέβη μέσα στις τελευταίες δύο εβδομάδες.

Μια εικόνα του ρωσικού κατασκοπευτικού πλοίου Yantar, το οποίο δραστηριοποιείται στα βόρεια παράλια της Σκωτίας, προβάλλεται σε οθόνη κατά τη διάρκεια της ομιλίας του υπουργού Άμυνας John Healey σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η αμυντική βιομηχανία του Ηνωμένου Βασιλείου συμβάλλει στην ανάπτυξη και την εθνική ανανέωση σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο, στο No 9 Downing Street στο κέντρο του Λονδίνου, την Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2025. Pool PA

Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου στη Downing Street, ο υπουργός Άμυνας πρόσθεσε ότι είχε αλλάξει τους κανόνες εμπλοκής του Βασιλικού Ναυτικού, ώστε να μπορεί να παρακολουθεί το Yantar πιο στενά «όταν βρίσκεται στα ευρύτερα ύδατά μας».

Europe could be left without internet, energy supplies, and military communications: Russia is secretly preparing acts of sabotage around the British Isles, — FT



The Russian reconnaissance vessel Yantar spent three months in European waters collecting data on underwater cables… pic.twitter.com/l7eeANPMlr — Jürgen Nauditt ???? (@jurgen_nauditt) September 26, 2025

Τι είναι το Yantar που προκαλεί φόβο στους Βρετανούς

Ο Βρετανός υπουργός εξωτερικών αποκάλυψε ακόμη ότι το σκάφος, το οποίο τέθηκε σε υπηρεσία το 2015, ανήκει στην Κεντρική Διεύθυνση για την Έρευνα των Βαθέων Θαλασσών (GUGI) της Ρωσίας, μια υπηρεσία σχεδιασμένη για «επιτήρηση σε καιρό ειρήνης και δολιοφθορά σε καιρό σύγκρουσης».

«Έχουμε έτοιμες στρατιωτικές επιλογές σε περίπτωση που το Yantar αλλάξει πορεία. Δεν πρόκειται να τις αποκαλύψω, γιατί αυτό θα έκανε τον Πρόεδρο Πούτιν πιο συνετό», είπε.

Σε ερώτηση για τους κινδύνους των λέιζερ, ο Χέιλι απάντησε: «Οτιδήποτε εμποδίζει, διαταράσσει ή θέτει σε κίνδυνο πιλότους που χειρίζονται βρετανικά στρατιωτικά αεροσκάφη είναι εξαιρετικά επικίνδυνο».

Διαβάστε επίσης