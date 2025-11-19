Ρωσικό πλοίο «τυφλώνει» πιλότους της RAF με λέιζερ: Σκληρή προειδοποίηση Λονδίνου προς τον Πούτιν
Το σκάφος, το οποίο τέθηκε σε υπηρεσία το 2015, ανήκει στην Κεντρική Διεύθυνση για την Έρευνα των Βαθέων Θαλασσών (GUGI) της Ρωσίας, μια υπηρεσία σχεδιασμένη για «επιτήρηση σε καιρό ειρήνης και δολιοφθορά σε καιρό σύγκρουσης».
Ένα ρωσικό κατασκοπευτικό πλοίο χρησιμοποίησε για πρώτη φορά λέιζερ προκειμένου να παρεμποδίσει πιλότους της βασιλικής αεροπορίας της Βρετανίας (RAF) που παρακολουθούσαν τη δραστηριότητά του κοντά στα βρετανικά ύδατα, σύμφωνα με τον υπουργό Άμυνας της χώρας.
Ο Χέιλι είπε ότι το περιστατικό με το λέιζερ σημειώθηκε ενώ το ρωσικό πλοίο Yantar παρακολουθούνταν από φρεγάτα του Βασιλικού Ναυτικού και αεροσκάφη RAF Poseidon P-8 που είχαν αποσταλεί για να «παρακολουθούν κάθε κίνηση του σκάφους». Εκτιμάται ότι το επεισόδιο συνέβη μέσα στις τελευταίες δύο εβδομάδες.
Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου στη Downing Street, ο υπουργός Άμυνας πρόσθεσε ότι είχε αλλάξει τους κανόνες εμπλοκής του Βασιλικού Ναυτικού, ώστε να μπορεί να παρακολουθεί το Yantar πιο στενά «όταν βρίσκεται στα ευρύτερα ύδατά μας».
Τι είναι το Yantar που προκαλεί φόβο στους Βρετανούς
Ο Βρετανός υπουργός εξωτερικών αποκάλυψε ακόμη ότι το σκάφος, το οποίο τέθηκε σε υπηρεσία το 2015, ανήκει στην Κεντρική Διεύθυνση για την Έρευνα των Βαθέων Θαλασσών (GUGI) της Ρωσίας, μια υπηρεσία σχεδιασμένη για «επιτήρηση σε καιρό ειρήνης και δολιοφθορά σε καιρό σύγκρουσης».
«Έχουμε έτοιμες στρατιωτικές επιλογές σε περίπτωση που το Yantar αλλάξει πορεία. Δεν πρόκειται να τις αποκαλύψω, γιατί αυτό θα έκανε τον Πρόεδρο Πούτιν πιο συνετό», είπε.
Σε ερώτηση για τους κινδύνους των λέιζερ, ο Χέιλι απάντησε: «Οτιδήποτε εμποδίζει, διαταράσσει ή θέτει σε κίνδυνο πιλότους που χειρίζονται βρετανικά στρατιωτικά αεροσκάφη είναι εξαιρετικά επικίνδυνο».