Ουκρανία: Τέσσερις νεκροί και δεκάδες τραυματίες από το ρωσικό σφυροκόπημα στο Κίεβο

Ανάμεσα στους τραυματίες παιδιά και έγκυος γυναίκα

Ουκρανία: Τέσσερις νεκροί και δεκάδες τραυματίες από το ρωσικό σφυροκόπημα στο Κίεβο

Έκρηξη στο Κίεβο από ρωσικό πλήγμα τα ξημερώματα της Παρασκευής 14 Νοεμβρίου 2025. 

AP
Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν σε μια σειρά επιθέσεων με ρωσικά drones και πυραύλους στο Κίεβο τα ξημερώματα της Παρασκευής (14/11), ανακοίνωσε ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Καταδικάζοντας τις επιθέσεις ως άθλιες και προμελετημένες, ο Ζελένσκι είπε ότι η Ρωσία εξαπέλυσε περίπου 430 μη επανδρωμένα αεροσκάφη και 18 πύραυλους, ενώ ανέφερε ότι δεκάδες πολυώροφα κτίρια της ουκρανικής πρωτεόυσας υπέστησαν ζημιές.

Η ενεργειακή υποδομή του Κιέβου υπέστη σοβαρές καταστροφές, με αποτέλεσμα ορισμένα κτίρια στην πρωτεύουσα να μείνουν χωρίς θέρμανση, σύμφωνα με αξιωματούχους. Η ουκρανική πολεμική αεροπορία ανέφερε ότι αρκετές άλλες περιοχές της χώρας βρέθηκαν επίσης στο στόχαστρο των ρωσικών όπλων.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο της ουκρανικής πρωτεύουσας, Βιτάλι Κλίτσκο, ανάμεσα στους τραυματίες υπάρχουν δύο παιδιά, ηλικίας 7 και 10 ετών, και μία έγκυος γυναίκα.

Ουκρανική επίθεση στο Νοβοροσίσκ

Ουκρανικά πλήγματα σημειώθηκαν στο ρωσικό λιμάνι του Νοβοροσίσκ στη Μαύρη Θάλασσα κατά τη διάρκεια της νύχτας. Πυρκαγιά ξέσπασε στο μεγάλο διυλιστήριο πετρελαίου Sheskharis, ενώ ένα πλοίο και πολυκατοικίες υπέστησαν ζημιές, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους.

Ο κυβερνήτης της επαρχίας Κρασνοντάρ, Βενιαμίν Κοντρατίεφ, δήλωσε ότι τρία μέλη του πληρώματος και ένας άλλος άνδρας τραυματίστηκαν στην επίθεση, η οποία προκάλεσε ζημιές στην κύρια αποθήκη πετρελαίου και σε έναν τερματικό σταθμό εμπορευματοκιβωτίων.

Ο δήμαρχος Αντρέι Κραβτσένκο κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και το Reuters αναφέρει ότι οι εξαγωγές πετρελαίου έχουν σταματήσει.

Επιθέσεις σε «όλες τις συνοικίες» του Κιέβου

Στο Κίεβο, κτίρια κατοικιών δέχθηκαν επίθεση «σε σχεδόν όλες τις συνοικίες», δήλωσε ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της πόλης, Τιμούρ Τκατσένκο, στο Telegram.

Έδωσε προειδοποίηση να καταφύγουν σε καταφύγια ένα λεπτό μετά τα μεσάνυχτα τοπική ώρα την Παρασκευή (22:01 GMT), γράφοντας «υπάρχει θόρυβος στο Κίεβο».

Σύμφωνα με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, τα συντρίμμια που έπεσαν και οι πυρκαγιές προκάλεσαν ζημιές σε πολλά πολυώροφα κτίρια διαμερισμάτων, ένα νοσοκομείο, ένα σχολείο και διοικητικά κτίρια.

Πάνω από 40 άτομα διασώθηκαν, πρόσθεσαν, μεταξύ των οποίων 14 από πυρκαγιά σε κτίριο κατοικιών στην περιοχή Desnayanskyi, όπου ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του.

Ένα άλλο άτομο διασώθηκε από το κτίριο αφού ανασύρθηκε από τα ερείπια, ανέφεραν.

Ιατρικές ομάδες αποστέλλονται σε όλες τις πυρκαγιές, ανέφεραν αξιωματούχοι, ενώ ο δήμαρχος δήλωσε ότι εννέα άτομα νοσηλεύονται στο νοσοκομείο, με έναν άνδρα σε «εξαιρετικά σοβαρή κατάσταση».

Γυναίκα αντιδρά στη θέα ενός χτυπημένου κτιρίου από ρωσικό drone στο Κίεβο της Ουκρανίας, στις 14 Νοεμβρίου 2025.

AP/Efrem Lukatsky

Τμήματα του δικτύου θέρμανσης της ουκρανικής πρωτεύουσας υπέστησαν επίσης ζημιές από την επίθεση, σημείωσε ο δήμαρχος, προσθέτοντας ότι η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και νερού στην πόλη ενδέχεται να έχει διακοπεί.

Η ουκρανική πολεμική αεροπορία προειδοποίησε ότι drones και κατευθυνόμενες βόμβες είχαν στοχεύσει αρκετές άλλες περιοχές, συμπεριλαμβανομένης του Σούμι.

Οι νυχτερινές επιθέσεις ακολούθησαν τον θάνατο έξι ανθρώπων σε μια άλλη ρωσική επίθεση πριν από λιγότερο από μια εβδομάδα, η οποία επίσης προκάλεσε ζημιές σε κτίρια κατοικιών και ενεργειακές υποδομές.

Η Ρωσία δηλώνει ότι οι επιθέσεις της σε ενεργειακούς στόχους, που αποτελούν πλέον ένα αναπόσπαστο μέρος του πολέμου, στοχεύουν τον ουκρανικό στρατό.

Αυτές οι επιθέσεις ώθησαν τον πρόεδρο Ζελένσκι να ζητήσει «καμία εξαίρεση» στις δυτικές κυρώσεις κατά της ρωσικής ενέργειας - λίγο μετά την παραχώρηση μιας τέτοιας εξαίρεσης από τις ΗΠΑ στην Ουγγαρία.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχε αρχικά ανακοινώσει τις κυρώσεις κατά του ρωσικού πετρελαίου, αφού δήλωσε ότι οι συνομιλίες για κατάπαυση του πυρός με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ δεν προχωρούσαν.

*Με πληροφορίες από BBC

