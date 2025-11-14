FSB: Ουκρανοί σχεδίαζαν δολοφονία κορυφαίου Ρώσου αξιωματούχου σε νεκροταφείο

Δολοφονική επίθεση εναντίον κορυφαίου Ρώσου αξιωματούχου μέσα σε νεκροταφείο της Μόσχας, με έκρηξη που θα γινόταν πάνω από τον τάφο αγαπημένων του προσώπων, σε ένα σχέδιο των ειδικών υπηρεσιών της Ουκρανίας, την υλοποίηση του οποίου παρακολουθούσαν από απόσταση με τη βοήθεια μίας κάμερας, απέτρεψε η FSB.

«Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας της Ρωσικής Ομοσπονδίας απέτρεψε μια τρομοκρατική ενέργεια που σχεδίαζαν οι ειδικές υπηρεσίες Ουκρανία εναντίον ενός από τους ανώτατους αξιωματούχους του ρωσικού κράτους όταν επισκέφτηκε την ταφή στενών συγγενών στο νεκροταφείο Troyekurovskoye», αναφέρει η ανακοίνωση.

Η Ουκρανία είχε στρατολογήσει τέσσερα άτομα για να προετοιμάσουν τη δολοφονία.

Η FSB προειδοποίησε επίσης ότι οι ουκρανικές ειδικές υπηρεσίες προετοιμάζουν παρόμοιες τρομοκρατικές επιθέσεις σε άλλες ρωσικές περιοχές.

Σύμφωνα με TASS, οι ουκρανικές υπηρεσίες ασφαλείας στρατολόγησαν έναν παράνομο μετανάστη από την Κεντρική Ασία, δύο προηγουμένως καταδικασμένους τοξικομανείς Ρώσους πολίτες που κρατούνταν στη Μόσχα και τον Shamso Jaloliddin Kurbanovich, γεννημένο το 1979 και κάτοικο Κιέβου, ο οποίος καταζητείται στη Ρωσία για φόνο και παράνομη διακίνηση όπλων. Οι τρεις πρώτοι ύποπτοι έχουν τεθεί υπό κράτηση.

Η FSB είπε ότι οι συσκευές επικοινωνίας που κατασχέθηκαν από τους υπόπτους περιείχαν αλληλογραφία με έναν Ουκρανό αξιωματικό των ειδικών υπηρεσιών μέσω WhatsApp και Signal, επιβεβαιώνοντας τις προετοιμασίες για την απόπειρα δολοφονίας.

Το πρακτορείο ανέφερε επίσης την ανακάλυψη μιας κάμερας παρακολούθησης μεταμφιεσμένης σε βάζο με λουλούδια, εξοπλισμένη με τηλεχειριστήριο, η οποία επρόκειτο να χρησιμοποιηθεί στην επίθεση.

Η FSB προειδοποίησε εκ νέου ότι οι ουκρανικές ειδικές υπηρεσίες συνεχίζουν να αναζητούν ενεργά πιθανούς δράστες τρομοκρατικών επιθέσεων και πράξεων δολιοφθοράς στο διαδίκτυο - συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών δικτύων και των πλατφορμών ανταλλαγής μηνυμάτων όπως το Telegram και το WhatsApp.

Σύμφωνα με την FSB, στο σταθμό του μετρό Rumyantsevo ένας άνδρας που κρατούσε ένα βάζο πλησίασε τη γυναίκα και τον σύζυγό της, οι οποίοι είχαν συμφωνήσει να εκτελέσουν την αποστολή. Από εκεί, πήραν ταξί για το νεκροταφείο Troyekurovskoye. Ο Ρουσλάν, ένας Ουκρανός πράκτορας των ειδικών υπηρεσιών, τους έδωσε οδηγίες εξ αποστάσεως, καθοδηγώντας τους τηλεφωνικά στον σωστό τάφο. Ο τρίτος συμμετέχων στην πλοκή - ο άνθρωπος που είχε παραδώσει το βάζο - παρέμεινε έξω από το νεκροταφείο.

«Βρήκαμε τον τάφο. Αυτός [ο Ρουσλάν] μας είπε να τοποθετήσουμε το βάζο στην άκρη της αριστερής γωνίας. Κάναμε τα πάντα, πετάξαμε την τσάντα και ήμασταν έτοιμοι να φύγουμε», είπε ο σύζυγος της γυναίκας.

Στη συνέχεια, ο Ruslan τους είπε να επιστρέψουν και να προσαρμόσουν το βάζο, εξηγώντας ότι μια βιντεοκάμερα ήταν εγκατεστημένη μέσα σε αυτό. «Το φώτισα με φακό και είδα καλώδια μέσα στο βάζο. Υπέθεσα ότι ήταν εκρηκτικός μηχανισμός», είπε ο άνδρας.