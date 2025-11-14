Ουκρανία: Νέο ρωσικό σφυροκόπημα στο Κίεβο - Τουλάχιστον ένας νεκρός και 24 τραυματίες

Η Ρωσία εξαπέλυσε μαζική επίθεση στο Κίεβο νωρίς την Παρασκευή, προκαλώντας πυρκαγιές και σκορπίζοντας συντρίμμια σε πολλές περιοχές της πρωτεύουσας, δήλωσε ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο. Τουλάχιστον 24 άνθρωποι τραυματίστηκαν καθώς τα συνεργεία έκτακτης ανάγκης ανταποκρίθηκαν σε πολλαπλά πλήγματα, ανέφερε σε ανακοίνωσή του.

Εικόνες που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν διάφορα σημεία της ουκρανικής πρωτεύουσας να φλέγονται και κατοίκους να συγκεντρώνονται σε δρόμους γεμάτους ερείπια έξω από πολυκατοικίες. Δεκάδες άνθρωποι νοσηλεύονται, ανάμεσά τους ένας άνδρας σε κρίσιμη κατάσταση και μια εγκύος γυναίκα, μετά από σειρά ισχυρών εκρήξεων που ακούστηκαν στην πόλη και την ενεργοποίηση των συστημάτων αεράμυνας.

?? Absolute mayhem in Kiev as Russian Geran suicide drones hit their targets and Ukrainian AD attempts to intercept. Insanity. pic.twitter.com/QstoYsHjvd — DD Geopolitics (@DD_Geopolitics) November 13, 2025

Αξιωματούχοι κάλεσαν τους κατοίκους να παραμείνουν σε καταφύγια μέχρι να αρθεί ο συναγερμός για αεροπορική επιδρομή. Οι αρχές της πόλης προειδοποίησαν ότι είναι πιθανές οι διακοπές ρεύματος και νερού. «Οι Ρώσοι χτυπούν κτήρια κατοικιών. Υπάρχουν πάρα πολλές κατεστραμμένες πολυώροφες πολυκατοικίες, σχεδόν σε κάθε περιοχή», έγραψε στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram ο Τιμούρ Τκατσένκο, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης του Κιέβου. Είπε ότι έχουν αναπτυχθεί τόσο drones όσο και πύραυλοι και ότι έχουν αποσταλεί ομάδες έκτακτης ανάγκης σε αρκετές γειτονιές.

Ο Κλίτσκο δήλωσε ότι το σύστημα θέρμανσης του Κιέβου έχει επίσης υποστεί ζημιές, με διακοπή της παροχής ρεύματος σε μια περιοχή. Προειδοποίησε για πιθανές διακοπές στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και νερού. Στην περιοχή Νταρνίτσκι, συντρίμμια έπεσαν στην αυλή ενός κτηρίου κατοικιών και στο έδαφος ενός εκπαιδευτικού ιδρύματος. Ένα αυτοκίνητο έπιασε φωτιά αφού χτυπήθηκε από θραύσματα.

Στην περιοχή Ντνιπρόβσκι, τα συντρίμμια προκάλεσαν ζημιές σε τρεις πολυκατοικίες, σε μια ιδιωτική κατοικία και προκάλεσαν πυρκαγιά σε ανοιχτό χώρο. Στην περιοχή Ποντίλσκι, υπέστησαν ζημιές πέντε οικιστικά κτήρια. Αρκετές πυρκαγιές προκλήθηκαν από πτώση συντριμμιών σε άλλα σημεία της πόλης.

It is reported that all CHP plants in Kiev are under attack. pic.twitter.com/EvGoq5gvqD — Zmei ?? (@zmei_ru) November 13, 2025

Στην περιοχή του Κιέβου, οι ρωσικές επιδρομές προκάλεσαν ζημιές σε κρίσιμες υποδομές και ιδιωτικές κατοικίες, τραυματίζοντας τουλάχιστον έναν άμαχο, δήλωσε ο περιφερειακός επικεφαλής Μίκολα Καλάσνικ. Ένας 55χρονος άνδρας στο Μπίλα Τσέρκβα υπέστη εγκαύματα και νοσηλεύτηκε, είπε. Πυρκαγιές ξέσπασαν σε ιδιωτικές κατοικίες στα προάστια της πρωτεύουσας.

Η Μόσχα πολλαπλασιάζει εδώ κι εβδομάδες τους βομβαρδισμούς σε ενεργειακές υποδομές και στο σιδηροδρομικό δίκτυο της Ουκρανίας, με φόντο την πτώση των θερμοκρασιών καθώς πλησιάζει ο χειμώνας.

Οι επιθέσεις σημειώθηκαν καθώς αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης προειδοποίησαν αυτή την εβδομάδα ότι η Ουκρανία πρέπει να συνεχίσει να πολεμά τη διαφθορά μετά από ένα μεγάλο σκάνδαλο διαφθοράς που έχει θέσει υπό έλεγχο κορυφαίους αξιωματούχους της πυρηνικής ενέργειας. Ωστόσο, προσέφεραν επίσης διαβεβαιώσεις ότι η βοήθεια θα συνεχίσει να ρέει καθώς το Κίεβο προσπαθεί να αναχαιτίσει την εισβολή της Ρωσίας.Στην άλλη πλευρά, οι ρωσικές αρχές έκαναν λόγο για ουκρανική επιδρομή στη Ναβρασίσκ, πετρελαϊκό λιμάνι στη Μαύρη Θάλασσα.

