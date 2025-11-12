Δήμαρχος Κιέβου: «Σαν βιντεοπαιχνίδι» οι επιθέσεις των Ρώσων - Τεράστια έλλειψη Ουκρανών στρατιωτών

Ουκρανοί στρατιώτες της 44ης ταξιαρχίας πυροβολικού πυροβολούν προς ρωσικές θέσεις στην πρώτη γραμμή του μετώπου στην περιοχή Ζαπορίζια της Ουκρανίας, Τετάρτη, 20 Αυγούστου 2025

Η έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού στις τάξεις του ουκρανικού στρατού, είναι μία παραδοχή γνωστή, ωστόσο ο Δήμαρχος του Κιέβου, κρούει καμπανάκι κινδύνου, επισημαίνοντας πως η κατάσταση επιδεινώνεται, καθώς αριθμός ρεκόρ ανδρών εγκαταλείπει τη χώρα για την Ευρώπη, αντί να παρουσιαστεί και να πολεμήσει.

«Έχουμε τεράστια προβλήματα με τους στρατιώτες — με τους ανθρώπινους πόρους», παραδέχεται ο Κλίτσκο, αναγνωρίζοντας τις επιπτώσεις που είχε ο σχεδόν τετραετής πόλεμος στην ικανότητα της Ουκρανίας να αναπληρώσει τις τάξεις της.

Οι ρωσικές δυνάμεις προχωρούν αμείλικτα σημειώνει, περιγράφοντας τις επιθέσεις τους ως «σαν παιχνίδι στον υπολογιστή — απλά συνεχίζουν να έρχονται, δεν νοιάζονται για τους πεσόντες στρατιώτες» δηλώνει σε συνέντευξη στο Axel Springer Global Reporters Network, μέλος του οποίου είναι και το POLITICO.

Παράλληλα ο Κλίτσκο προτείνει να μειωθεί κατά ένα με δύο χρόνια, η ηλικία υποχρρεωτικής στράτευσης, ώστε να ενισχυθεί ο στρατός.

«Στο παρελθόν, οι 18χρονοι υπηρετούσαν στο στρατό — αλλά αυτοί είναι παιδιά», είπε. «Αυτή τη στιγμή, στην Ουκρανία μπορείς να επιστρατευθείς μόνο από την ηλικία των 25 ετών. Θα μπορούσες να τη μειώσεις κατά ένα ή δύο χρόνια — στα 23 ή 22».

Η «αιμορραγία» ξεκίνησε όταν τον περασμένο Αύγουστο διάταγμα επέτρεψε στους άνδρες ηλικίας 18 έως 22 ετών να εγκαταλείψουν τη χώρα, καταγράφοντας απότομη αύξηση των Ουκρανών που ζητούν προστασία σε χώρες της ΕΕ.

Μόνο τον Σεπτέμβριο χορηγήθηκαν 79.000 νέες αποφάσεις προσωρινής προστασίας τον υψηλότερο μηνιαίο αριθμό τα τελευταία δύο χρόνια — με μεγάλες αυξήσεις να καταγράφονται στη Γερμανία και την Πολωνία.

Ο Κλίτσκο δήλωσε ότι η ανισορροπία μεταξύ των ανθρώπινων πόρων της Ουκρανίας και του τεράστιου αριθμού των Ρώσων γίνεται όλο και πιο σοβαρή. «Αυτοί [οι Ρώσοι] έχουν μια εντολή και προχωρούν», είπε. «Υπερασπιζόμαστε με επιτυχία τη χώρα μας για σχεδόν τέσσερα χρόνια, αλλά είναι δύσκολο. Το θάρρος να πολεμήσουμε είναι ακόμα εκεί — αυτό έχει μεγάλη σημασία».

Και η πρόβλεψή του για το μέλλον της χώρας, μετά τη λήξη του πολέμου δεν είναι και η πλέον αισιόδοξη. «Θα ήμασταν ευτυχείς αν επέστρεφε το ήμισυ των νεότερων ανθρώπων. Αλλά για αυτό, χρειαζόμαστε ειρήνη, θέσεις εργασίας και καλή ποιότητα ζωής. Μετά τον πόλεμο, αντιμετωπίζουμε τεράστιες προκλήσεις».

