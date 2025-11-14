Το πλήγμα του Κιέβου στο ρωσικό λιμάνι Νοβοροσίσκ διέκοψε προσωρινά τις εξαγωγές πετρελαίου

Το Κίεβο έπληξε το ρωσικό λιμάνι Νοβοροσίσκ στη Μαύρη Θάλασσα, σε μια επίθεση με πυραύλους και drone, με αποτέλεσμα να διακοπούν προσωρινά οι εξαγωγές πετρελαίου, που αναλογούν σε 2,2 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως ή στο 2% των παγκόσμιων προμηθειών, σύμφωνα με το Reuters που επικαλείται πηγές του κλάδου.

Η επίθεση ήταν μια από τις μεγαλύτερες που σημειώνονται τους τελευταίους μήνες σε ρωσικές υποδομές εξαγωγής πετρελαίου. Πραγματοποιήθηκε μετά τις αυξανόμενες ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικά διυλιστήρια από τον Αύγουστο, στο πλαίσιο μιας προσπάθειας του Κιέβου να περιορίσει την δυνατότητες τη Μόσχας να χρηματοδοτεί τον πόλεμο της.

?? RUSSIE : Le plus grand port russe en mer noire, à Novorossiisk, a été attaqué par l'Ukraine avec des missiles Neptune à longue portée et des drones. Une raffinerie de pétrole a été touchée par un incendie majeur. L'état d'urgence a été déclaré. Les exportations de pétrole… pic.twitter.com/4RQumy0lpu — Infos Françaises (@InfosFrancaises) November 14, 2025

Οι παγκόσμιες τιμές του πετρελαίου σημείωσαν άνοδο άνω του 2% εν μέσω φόβων για την προσφορά μετά την επίθεση.

Οι ουκρανικές επιθέσεις με αεροπορικά και θαλάσσια μη επανδρωμένα αεροσκάφη μεγάλης εμβέλειας έχουν επανειλημμένα διαταράξει τις ρωσικές πετρελαϊκές υποδομές φέτος, στοχεύοντας λιμάνια της Βαλτικής και της Μαύρης Θάλασσας, ένα σύστημα αγωγών και μια σειρά από διυλιστήρια πετρελαίου.

Russia's Black Sea port of Novorossiysk temporarily suspended oil exports equal to 2% of global supply after a Ukrainian missile and drone attack, causing oil prices to rally and damaging ships, buildings and an oil depot https://t.co/ZRp0IvFY1S pic.twitter.com/fZONEyYDTG — Reuters (@Reuters) November 14, 2025

Η Ουκρανία εκτόξευσε και πύραυλους Κρουζ Neptune

Το Γενικό Επιτελείο του ουκρανικού στρατού ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις του εκτόξευσαν πυραύλους Κρουζ Neptune και χρησιμοποίησαν διάφορους τύπους μη επανδρωμένων αεροσκαφών κρούσης στην επίθεση στο Νοβοροσίσκ «στο πλαίσιο των προσπαθειών μείωσης του στρατιωτικού και οικονομικού δυναμικού του Ρώσου εισβολέα».

Η Ουκρανία ανέφερε ότι έπληξε ξεχωριστά ένα διυλιστήριο πετρελαίου στην περιοχή Σαράτοφ της Ρωσίας και μια εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων στην κοντινή πόλη Ένγκελς κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Η ρωσική εταιρεία αγωγών πετρελαίου Transneft αναγκάστηκε επίσης να αναστείλει τις προμήθειες προς το λιμάνι του Νοβοροσίσκ, δήλωσαν οι πηγές στο Reuters. Η εταιρεία αρνήθηκε να σχολιάσει το θέμα.

Η Κοινοπραξία Αγωγών της Κασπίας, η οποία εξάγει πετρέλαιο από το Καζακστάν μέσω του γειτονικού τερματικού σταθμού Γιούζναγια Οζερέεβκα, ανέστειλε τις φορτώσεις πετρελαίου για λίγες ώρες και στη συνέχεια τις επανέλαβε όταν άρθηκε ο αεροπορικός συναγερμός, ανέφεραν πηγές.

Σχεδιάζει να εξάγει 1,45 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως αυτόν τον μήνα από τον τερματικό σταθμό Γιούζναγια Οζερέεβκα, που απέχει περίπου 15 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Νοβοροσίσκ.

Τα συντρίμμια από τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπεσαν στο έδαφος του ρωσικού τερματικού σταθμού σιτηρών NKHP, ο οποίος λειτουργούσε κανονικά, ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων Interfax, επικαλούμενο τον γενικό διευθυντή Γιούρι Μεντβέντεφ.

Ρώσοι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η σημερινή επίθεση προκάλεσε επίσης ζημιές σε ένα ελλιμενισμένο πλοίο, πολυκατοικίες και μια αποθήκη πετρελαίου στο Νοβοροσίσκ, τραυματίζοντας τρία μέλη του πληρώματος του πλοίου.

Η Delo, μια ομάδα μεταφορών και logistics, δήλωσε ότι συντρίμμια από μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπεσαν σε τερματικό σταθμό εμπορευματοκιβωτίων στο Νοβοροσίσκ, αλλά οι δραστηριότητές της συνεχίστηκαν κανονικά.

Η βρετανική εταιρεία ναυτιλιακής ασφάλειας Ambrey δήλωσε ότι ένας γερανός υπέστη ζημιές, όπως και πολλά εμπορευματοκιβώτια. Ανέφερε ότι ένα πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων δίπλα στον τερματικό σταθμό υπέστη παράπλευρες ζημιές, ενώ κανένα μέλος του πληρώματος δεν τραυματίστηκε καθώς είχαν βρει καταφύγιο σε ένα ασφαλές σημείο συγκέντρωσης μέσα στο πλοίο.