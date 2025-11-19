Ρωσικό κατασκοπευτικό πλοίο κοντά στις βρετανικές ακτές - Προειδοποίηση Λονδίνου στον Πούτιν

Ο Βρετανός υπουργός Άμυνας χαρακτήρισε «ιδιαίτερα επικίνδυνη» αυτή την ενέργεια καταγγέλλοντας ότι «αυτή είναι η πρώτη φορά που το Yantar ανέλαβε τέτοιου είδους δράση εναντίον της βρετανικής RAF»

Newsbomb

Ρωσικό κατασκοπευτικό πλοίο κοντά στις βρετανικές ακτές - Προειδοποίηση Λονδίνου στον Πούτιν
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο υπουργός Άμυνας της Βρετανίας Τζον Χίλι απηύθυνε αυστηρή προειδοποίηση σήμερα στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν αφού ένα ρωσικό κατασκοπευτικό πλοίο, το Yantar, εντοπίστηκε κοντά στα βρετανικά ύδατα για δεύτερη φορά φέτος.

«Το μήνυμά μου προς τη Ρωσία και τον Πούτιν είναι αυτό: σας βλέπουμε. Γνωρίζουμε τι κάνετε. Και αν το Yantar κατευθυνθεί νότια αυτή την εβδομάδα, είμαστε έτοιμοι», δήλωσε ο Χίλι στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

«Αν το Yantar αλλάξει πορεία, έχουμε έτοιμες στρατιωτικές επιλογές», υπογράμμισε.

Ο Χίλι διευκρίνισε ότι το ρωσικό πλοίο βρίσκεται τώρα στο όριο των βρετανικών υδάτων, βόρεια της Σκοτίας, και χρησιμοποίησε λέιζερ εναντίον αεροσκαφών της βρετανικής Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας που παρακολουθούσαν τις δραστηριότητές του.

Ο Βρετανός υπουργός χαρακτήρισε «ιδιαίτερα επικίνδυνη» αυτή την ενέργεια καταγγέλλοντας ότι «αυτή είναι η πρώτη φορά που το Yantar ανέλαβε τέτοιου είδους δράση εναντίον της βρετανικής RAF».

«Τροποποίησα τους κανόνες εμπλοκής του Πολεμικού Ναυτικού ώστε να μπορούμε να ακολουθούμε πιο στενά, να παρακολουθούμε πιο στενά τις δραστηριότητες του Yantar όταν βρίσκεται στα ύδατά μας», σημείωσε.

Εξάλλου, όπως επεσήμανε ο Χίλι, «αυτή είναι η δεύτερη φορά που το πλοίο εισέρχεται στα βρετανικά ύδατα».

«Αποτελεί μέρος ενός ρωσικού στόλου που έχει δημιουργηθεί για να θέτει σε κίνδυνο τις δικές μας υποθαλάσσιες υποδομές όπως και αυτές των συμμάχων μας», πρόσθεσε. Πρόκειται «για ένα ρωσικό πρόγραμμα (…) με στόχο την ανάπτυξη ικανοτήτων που θα επιτρέπουν την παρακολούθηση σε καιρό ειρήνης και τη δολιοφθορά σε καιρό πολέμου», εξήγησε.

Στις 22 Ιανουαρίου ο Χίλι είχε προειδοποιήσει ξανά τον Πούτιν αφού το βρετανικό Πολεμικό Ναυτικό εντόπισε αυτό το «κατασκοπευτικό ρωσικό πλοίο» στη Μάγχη και στη συνέχεια στη Βόρεια Θάλασσα.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:29WHAT THE FACT

Αυτή η πόλη θα ξαναδεί το φως του Ήλιου από το 2026

15:29ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Ανατροπή με την αιτία θανάτου της τετραμελούς οικογένειας τουριστών - Τι έδειξαν οι τοξικολογικές εξετάσεις

15:28ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Νέα μαζική διαρροή προσωπικών δεδομένων με 1,3 δισ. κωδικούς και δύο δισ. e-mail

15:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παπασταύρου - Γκίλφοϊλ: «Ιστορική στιγμή για τις διμερείς σχέσεις- Παίκτης πρώτης γραμμής η Ελλάδα»

15:22ΜΠΑΣΚΕΤ

Βρούτσης για συνάντηση με Μποντιρόγκα: «Δεσμευτήκαμε για γιορτή του μπάσκετ, αντάξια της EuroLeague»

15:21ΦΑΡΜΑΚΟ

Δυνατότητα συναίνεσης για συμμετοχή σε κλινικές μελέτες στο myHealth app - Τι ανακοίνωσε ο Γεωργιάδης στο συνέδριο του ΣΑΦΕΕ

15:20ΕΛΛΑΔΑ

Κομοτηνή: Σύλληψη καταζητούμενου για δυστύχημα με δύο νεκρούς και 3 τραυματίες σε υπόθεση διακίνησης μεταναστών

15:09ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΕ ΑΕΚ: «Σύντομα θα σας γυρίσει μπούμερανγκ»

15:06ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσικό κατασκοπευτικό πλοίο κοντά στις βρετανικές ακτές - Το Λονδίνο απηύθυνε προειδοποίηση στον Πούτιν

15:04ΕΛΛΑΔΑ

Νέα απάτη στο Ρέθυμνο: Επιχειρηματίας έχασε 4.000€ μέσω SMS - Φαινόταν λες και το έστειλε η τράπεζα

14:59ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Με ένα δεν “παίζει” εμείς να συνεργαστούμε με τον Αλέξη Τσίπρα ποτέ θα έκλεινε το θέμα»

14:59ΜΠΑΣΚΕΤ

EuroLeague: Τζάμπολ στην 12η αγωνιστική με γαλλικό «εμφύλιο»

14:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ – Τσουκαλάς: «Η στρατηγική της κυβέρνησης είναι ο φόβος, ο δικός μας στόχος είναι η ελπίδα»

14:56ΚΟΣΜΟΣ

Φουντώνει η κόντρα του Έλον Μασκ με τη Μπίλι Άιλις: «Δεν είσαι και η πιο έξυπνη»

14:54ΕΛΛΑΔΑ

Λούνα παρκ Χαλκιδική: Την Πέμπτη η δίκη για τον θάνατο του 19χρονου Γιάννη Καμπαϊλή - «Πιστεύουμε ότι θα αποδοθεί Δικαιοσύνη», λέει ο πατέρας του

14:49ΕΛΛΑΔΑ

Φθιώτιδα: Συνελήφθη 45χρονος με ναρκωτικά μετά από έλεγχο στα διόδια

14:42ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague, Παναθηναϊκός AKTOR - Ντουμπάι: Οι διαιτητές για το παιχνίδι στο Telekom Center

14:40ΚΟΣΜΟΣ

Χάος στα καλλιστεία «Μις Υφήλιος»: Παραιτήθηκαν δύο κριτές - Καταγγελίες για «στημένη» διοργάνωση

14:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παραίτηση Διαμαντή Καραναστάση: Ερωτήματα για το γεγονός ότι δεν έχει τοποθετηθεί ακόμα η Ζωή Κωνσταντοπούλου

14:31ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Stoiximan: Στοχευμένες πρωτοβουλίες για το υπεύθυνο παιχνίδι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:06ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσικό κατασκοπευτικό πλοίο κοντά στις βρετανικές ακτές - Το Λονδίνο απηύθυνε προειδοποίηση στον Πούτιν

14:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παραίτηση Διαμαντή Καραναστάση: Ερωτήματα για το γεγονός ότι δεν έχει τοποθετηθεί ακόμα η Ζωή Κωνσταντοπούλου

18:40WHAT THE FACT

Εργάτες ανακάλυψαν σχεδόν 1500 τόνους χρυσού στην Κίνα, αξίας πάνω από 166 δισεκατομμύρια ευρώ

16:13ΕΛΛΑΔΑ

Αγωνία στο Τορίνο για τον Μάριο: «Το περιθώριο ζωής για το παιδί μου χθες ήταν 10 μέρες, σήμερα 9»

08:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μακροπρόθεσμη πρόβλεψη για την Ελλάδα - Πώς θα κυλήσουν Δεκέμβριος, Ιανουάριος, Φεβρουάριος

09:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πλησιάζει ψυχρή εισβολή στην Ελλάδα - Νέα κακοκαιρία από την Πέμπτη

13:32ΚΟΣΜΟΣ

Κλιμακώνεται η ένταση ΝΑΤΟ - Ρωσίας: Τα μαχητικά της Συμμαχίας σε Ρουμανία, Πολωνία και οι πύραυλοι ATACMS - 20 oι νεκροί στην Oυκρανία

14:21ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο βασικός μισθός μπορεί να ανέβει στα 1.200, 1.300 ή 1.400 ευρώ; Η απάντηση του Παύλου Μαρινάκη

11:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Τσατραφύλλια - Επικίνδυνες καταιγίδες τις επόμενες ώρες και στο βάθος... κρύα!

17:05ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Λειτουργία πτήσης: Πότε πρέπει να την ενεργοποιείτε και γιατί - Όχι μόνο στα αεροπλάνα

14:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χάος στην Εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ: Διεκόπη η συνεδρίαση, ενώ το ΠΑΣΟΚ καταγγέλλει τον Λαζαρίδη για λεκτική και σωματική επίθεση σε μάρτυρα

19:38ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πρεμιέρα για την υπερπαραγωγή «Αλεξάνδρεια»: Ο ουρανός του έρωτα, οι καβαφικοί στίχοι και οι γεωπολιτικές ταραχές στο Παλλάς

08:07ΚΟΣΜΟΣ

Ελληνοκαναδή σκότωσε τους δύο γιους για «να ενωθούν όλοι στον Παράδεισο» με τον 72χρονο άντρα της

06:36LIFESTYLE

Ποιες σειρές «κλειδώνουν» θέση στην επιτυχία - Οι ανατροπές και οι σταθερές αξίες

21:23LIFESTYLE

Μετά το «Σόι σου» έρχονται δύο ακόμη θρυλικά reunion

06:49ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τα σπάνια φαινόμενα που φέρνουν βαρυχειμωνιά φέτος - Το SSW, η La Nina και το Polar Vortex

12:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Σπίτι μου 2»: Νέα διεύρυνση των εισοδηματικών κριτηρίων – Παράταση ένταξης στο πρόγραμμα

14:04ΕΛΛΑΔΑ

Κέρκυρα: Προβλήματα από τις έντονες βροχοπτώσεις – Πλημμύρισε ο δρόμος προς τον Άγιο Προκόπιο

13:17ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Κυριακή Γρίβα: Ελεύθερος ο τηλεφωνητής της Άμεσης Δράσης που της είπε «το περιπολικό δεν είναι ταξί»

13:00ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κόρινθο: Εντοπίστηκε νεκρός άνδρας εντός του Ισθμού

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ