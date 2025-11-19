Ρωσικό κατασκοπευτικό πλοίο κοντά στις βρετανικές ακτές - Προειδοποίηση Λονδίνου στον Πούτιν

Ο υπουργός Άμυνας της Βρετανίας Τζον Χίλι απηύθυνε αυστηρή προειδοποίηση σήμερα στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν αφού ένα ρωσικό κατασκοπευτικό πλοίο, το Yantar, εντοπίστηκε κοντά στα βρετανικά ύδατα για δεύτερη φορά φέτος.

«Το μήνυμά μου προς τη Ρωσία και τον Πούτιν είναι αυτό: σας βλέπουμε. Γνωρίζουμε τι κάνετε. Και αν το Yantar κατευθυνθεί νότια αυτή την εβδομάδα, είμαστε έτοιμοι», δήλωσε ο Χίλι στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

«Αν το Yantar αλλάξει πορεία, έχουμε έτοιμες στρατιωτικές επιλογές», υπογράμμισε.

Ο Χίλι διευκρίνισε ότι το ρωσικό πλοίο βρίσκεται τώρα στο όριο των βρετανικών υδάτων, βόρεια της Σκοτίας, και χρησιμοποίησε λέιζερ εναντίον αεροσκαφών της βρετανικής Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας που παρακολουθούσαν τις δραστηριότητές του.

The Defence Secretary @JohnHealey_MP this morning confirmed that a Russian spy ship – the Yantar – is on the edge of UK waters, north of Scotland, having entered the UK’s wider waters over the last few weeks.



This is a vessel used for gathering intelligence and mapping… pic.twitter.com/GO6LXVAfgU — Ministry of Defence ?? (@DefenceHQ) November 19, 2025

Ο Βρετανός υπουργός χαρακτήρισε «ιδιαίτερα επικίνδυνη» αυτή την ενέργεια καταγγέλλοντας ότι «αυτή είναι η πρώτη φορά που το Yantar ανέλαβε τέτοιου είδους δράση εναντίον της βρετανικής RAF».

«Τροποποίησα τους κανόνες εμπλοκής του Πολεμικού Ναυτικού ώστε να μπορούμε να ακολουθούμε πιο στενά, να παρακολουθούμε πιο στενά τις δραστηριότητες του Yantar όταν βρίσκεται στα ύδατά μας», σημείωσε.

Εξάλλου, όπως επεσήμανε ο Χίλι, «αυτή είναι η δεύτερη φορά που το πλοίο εισέρχεται στα βρετανικά ύδατα».

«Αποτελεί μέρος ενός ρωσικού στόλου που έχει δημιουργηθεί για να θέτει σε κίνδυνο τις δικές μας υποθαλάσσιες υποδομές όπως και αυτές των συμμάχων μας», πρόσθεσε. Πρόκειται «για ένα ρωσικό πρόγραμμα (…) με στόχο την ανάπτυξη ικανοτήτων που θα επιτρέπουν την παρακολούθηση σε καιρό ειρήνης και τη δολιοφθορά σε καιρό πολέμου», εξήγησε.

Στις 22 Ιανουαρίου ο Χίλι είχε προειδοποιήσει ξανά τον Πούτιν αφού το βρετανικό Πολεμικό Ναυτικό εντόπισε αυτό το «κατασκοπευτικό ρωσικό πλοίο» στη Μάγχη και στη συνέχεια στη Βόρεια Θάλασσα.

