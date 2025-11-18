Γερμανία: «Πεδίο δοκιμών» του Πούτιν η Βαλτική - «Αυξανόμενη» και «πραγματική» απειλή η Ρωσία

Ο Γερμανός υπουργός Άμυνας κάλεσε τις χώρες της Ευρώπης να επεκτείνουν γρήγορα τις αμυντικές τους δυνατότητες

Γερμανία: «Πεδίο δοκιμών» του Πούτιν η Βαλτική - «Αυξανόμενη» και «πραγματική» απειλή η Ρωσία

Ο Μπόρις Πιστόριους στη συνάντηση των Πέντε Υπουργών Άμυνας (Ε5) στο Βερολίνο, στις 14 Νοεμβρίου 2025. 

AP/Ebrahim Noroozi
Ο υπουργός Άμυνας της Γερμανίας Μπόρις Πιστόριους απήυθυνε κάλεσμα την Τρίτη (18/11) στους Ευρωπαίους συμμάχους να επεκτείνουν γρήγορα τις αμυντικές τους δυνατότητες, επισημαίνοντας για ακόμη μια φορά την «αυξανόμενη απειλή» από τη Ρωσία.

Περιέγραψε την περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας ως «πεδίο δοκιμών» του Βλαντίμιρ Πούτιν και τις υβριδικές επιθέσεις του ως «στρατηγική» και «προάγγελους». «Η κατάσταση ασφαλείας στην Ευρώπη είναι πολύ σοβαρή και η απειλή από τη Ρωσία πραγματική», τόνισε.

Με τον Σουηδό ομόλογό του Πολ Γιόνσον υπέγραψαν συμφωνία για την εντατικοποίηση της διμερούς συνεργασίας στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας, με κοινές δράσεις στην εκπαίδευση και στις νέες τεχνολογίες.

«Προάγγελοι» και «στρατηγική»

«Πολλοί στην Ευρώπη θα θεωρούσαν πριν από λίγα χρόνια αδιανόητη την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Η επιθετικότητα της Ρωσίας δεν περιορίζεται όμως σε περιφερειακό επίπεδο. Η Μόσχα διεξάγει ήδη υβριδικές επιθέσεις εναντίον όλων μας, χρησιμοποιώντας κυβερνοεπιθέσεις, κατασκοπεία, δολιοφθορά και παραπληροφόρηση. Η Βαλτική Θάλασσα, η οποία θεωρείται γέφυρα μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών, καθίσταται όλο και περισσότερο πεδίο αντιπαράθεσης - με τον δικό της τρόπο. Είναι το "πεδίο δοκιμών" του Πούτιν για τις ικανότητές μας στην αποτροπή και στην αντίδραση», δήλωσε ο κ. Πιστόριους από το βήμα της Διάσκεψης του Βερολίνου για την Ασφάλεια και αναφέρθηκε σε κατεστραμμένα καλώδια, παραβιάσεις εναέριου χώρου και υπερπτήσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

«Δεν μπορούμε πλέον να το απορρίπτουμε αυτό ως απλή σύμπτωση. Είναι στρατηγική. Αυτά είναι προάγγελοι», σημείωσε και, αναφερόμενος μεταξύ άλλων στη γερμανοσουηδική συμφωνία, πρόσθεσε: «Πρέπει να κάνουμε περισσότερα από το να μιλάμε απλώς για την κατάσταση ασφαλείας. Πρέπει να δώσουμε απαντήσεις στις απειλές της εποχής μας».

Στενή συνεργασία με τη Στοκχόλμη

Η συνεργασία με τη Σουηδία είναι στενότερη από ποτέ στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας, της κυβερνοασφάλειας και της στρατιωτικής εκπαίδευσης, σημείωσε. Οι ένοπλες δυνάμεις των δύο χωρών εκπαιδεύονται από κοινού στη Βαλτική Θάλασσα, σε ασκήσεις όπως η Aurora, οι Βόρειες Ακτές και οι Επιχειρήσεις BaltopsBaltic, οι στρατιώτες παρακολουθούν κοινά μαθήματα και οι αμυντικές βιομηχανίες των δύο χωρών αναπτύσσουν συστήματα τελευταίας τεχνολογίας, όπως το CATV Collaborative All-Terrain και το κύριο άρμα μάχης Leopard. Επιπλέον, η νέα γερμανική νομοθεσία για την στρατιωτική θητεία βασίζεται στο σουηδικό μοντέλο. «Γνωρίζουμε και οι δύο ότι το να μην κάνουμε τίποτα, κοστίζει τελικά πολύ περισσότερο», πρόσθεσε ο Μπόρις Πιστόριους.

Ο Γερμανός υπουργός Άμυνας δήλωσε μεταξύ άλλων ότι η ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ έδωσε στην εταιρική σχέση των δύο χωρών νέα ποιότητα. «Έχουμε έρθει πιο κοντά, σταθερά συνδεδεμένοι με την Συμμαχία. Το ΝΑΤΟ είναι μια συμμαχία η οποία δείχνει ότι το εννοούμε σοβαρά», επισήμανε και, σχετικά με το μέλλον του ΝΑΤΟ, δήλωσε ότι θα πρέπει η Συμμαχία να γίνει «περισσότερο Ευρωπαϊκή» προκειμένου να παραμείνει διατλαντική. «Πρέπει να ενισχύσουμε τις αμυντικές μας δυνατότητες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης: με σαφείς στόχους, κοινά έργα και, το πιο σημαντικό, μεγαλύτερη ταχύτητα. Σε αυτό το πλαίσιο, η ένταξη της Σουηδίας και της Φινλανδίας έχει ενισχύσει σημαντικά το ΝΑΤΟ», σημείωσε.

Ο Σουηδός υπουργός Άμυνας Πολ Γιόνσον χαρακτήρισε από την πλευρά του το Μνημόνιο Συνεργασίας που υπέγραψε με τη Γερμανία ως «ορόσημο» στη συνεργασία των δύο χωρών, οι οποίες, όπως είπε, μοιράζονται κοινή ευθύνη για την ασφάλεια της περιοχής της Βαλτικής Θάλασσας, για την ασφάλεια της Ευρώπης και για την ενίσχυση του ΝΑΤΟ. «Το μήνυμα από τις ΗΠΑ είναι σαφές: Η Ευρώπη πρέπει να κάνει περισσότερα για την άμυνά της», είπε χαρακτηριστικά και έκανε και εκείνος λόγο για «αυξανόμενο κίνδυνο» από την πλευρά της Ρωσίας, η οποία «έχει πιο μεγαλεπήβολα σχέδια, παράγει περισσότερα άρματα μάχης, αεροσκάφη, πλοία και drones».

«Έλλειμα στρατηγικής ωριμότητας»

Μιλώντας στην ίδια διάσκεψη, ο Γερμανός στρατηγός του ΝΑΤΟ Ίνγκο Γκέρχαρτς, επικεφαλής της Διοίκησης Κοινών Δυνάμεων των Συμμάχων στο Μπρούνσουμ της Ολλανδίας, έκανε λόγο για «έλλειμα στρατηγικής ωριμότητας» εκ μέρους της Γερμανίας και κάλεσε την κυβέρνηση να εντείνει τις προσπάθειές της για την αποτροπή ενδεχόμενης ρωσικής επίθεσης, τονίζοντας ότι για την επιτυχή άμυνα και την πρόληψη των απειλών και της αυξανόμενης συχνότητας των υβριδικών επιθέσεων είναι απαραίτητη μια θεμελιώδης μεταρρύθμιση του συστήματος προμηθειών, ταχεία εφαρμογή του νέου συστήματος στρατολόγησης και ενίσχυση της αμυντικής ετοιμότητας σε ολόκληρη την κοινωνία. «Εάν η Γερμανία θέλει να είναι ένας ανεπτυγμένος παράγοντας ασφάλειας, ολόκληρη η χώρα πρέπει να καταλάβει ότι η επένδυση μόνο σε δυνατότητες δεν είναι αρκετή», ανέφερε και, με το βλέμμα στην πολύμηνη διαμάχη για την στρατιωτική θητεία, δήλωσε ότι η Ρωσία βλέπει ότι με τον ίδιο τρόπο, η γερμανική Διοίκηση Προμηθειών μερικές φορές χρειάζεται χρόνια για να αποφασίσει, ενώ η αμυντική βιομηχανία δυσκολεύεται να αυξήσει την παραγωγή της.

Ο κ. Γκέρχαρτς προειδοποίησε ακόμη ότι δεν πρέπει να πλήττεται η αξιοπιστία της αμυντικής συμμαχίας. «Το ΝΑΤΟ δεν μπορεί να ρυθμίσει την αποτροπή για τη Γερμανία, αλλά πρέπει να είναι σε θέση να «αποτρέψει μέσω της Γερμανίας», υπογράμμισε.

Στο ίδιο πνεύμα, ο αρχηγός των σουηδικών ενόπλων δυνάμεων Μίχαελ Κλόσον, σε συνέντευξή του στη Γερμανική Ραδιοφωνία, ζήτησε από τους συμμάχους να είναι πολύ προσεκτικοί, σημειώνοντας ότι «εάν η Ρωσία είναι τώρα υπό πίεση, είναι και πιο επικίνδυνη από πριν» και υπογραμμίζοντας ταυτόχρονα ότι η Ρωσία δεν επιθυμεί πιθανότατα έναν ανοιχτό πόλεμο εναντίον του ΝΑΤΟ, ωστόσο ένας άλλος στόχος είναι η πολιτική και η κοινωνική διαίρεση της Συμμαχίας. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται, όπως είπε, η «επικίνδυνη» υβριδική στρατηγική.

