Γαλλία: Πρόγραμμα εθελοντικής στρατιωτικής θητείας πρόκειται να ανακοινώσει ο Μακρόν

Φωτ. Αρχείου - Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν στην ομιλία του για το νέο έτος προς τις Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας, στις 20 Ιανουαρίου 2025.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν αναμένεται να ανακοινώσει την Πέμπτη (27/11) ένα πρόγραμμα εθελουσίας στρατιωτικής θητείας για νέους και νέες 18 ετών.

Σύμφωνα με την εφημερίδα La Tribune de Dimanche, στόχος του προγράμματος είναι να στρατολογηθούν από 2.000 έως 3.000 άτομα κατά το επόμενο έτος, με στόχο τα 50.000 άτομα έως το 2035.

Η εθελούσια στρατιωτική θητεία θα διαρκεί δέκα μήνες και θα συνοδεύεται από ένα επίδομα μεταξύ 900 και 1.000 ευρώ τον μήνα.

Οι γαλλικές ένοπλες δυνάμεις αποτελούνται σήμερα από περίπου 200.000 άτομα ενεργό προσωπικό και 47.000 εφέδρους.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του Ελιζέ ο Γάλλος πρόεδρος θα επισκεφθεί σήμερα την 27η Ορεινή Ταξιαρχία Πεζικού, όπου θα συναντηθεί με νέους ανθρώπους και «θα επιβεβαιώσει εκ νέου τη σημασία της προετοιμασίας του έθνους και της τόνωσης του ηθικού του απέναντι στις αυξανόμενες απειλές».

Γάλλοι στρατιώτες συμμετέχουν στη πολυεθνική στρατιωτική άσκηση «Pikne» («Κεραυνός») στο νησί Saaremaa της Εσθονίας, στις 26 Σεπτεμβρίου 2025. AP/Sergei Grits

«Κάθε Γάλλος είναι στρατιώτης»

Η στρατιωτική θητεία έχει βαθιές ρίζες στη Γαλλία, που χρονολογούνται από την εποχή του Ναπολέοντα, και εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό μέρος της εθνικής ταυτότητας, σύμφωνα με τον Guillaume Lasconjarias, αναπληρωτή καθηγητή και στρατιωτικό ιστορικό στη Σορβόννη.

«Από την Γαλλική Επανάσταση και μετά, υπάρχει ένας πολύ ισχυρός δεσμός μεταξύ του να είσαι πολίτης και του να είσαι στρατιώτης. Η στρατιωτική θητεία ήταν ένας από τους πυλώνες που βοήθησαν στην οικοδόμηση της Δημοκρατίας», είπε. Η έννοια αυτή επισημοποιήθηκε το 1798 με τον νόμο Jourdan-Delbrel, ο οποίος όριζε ότι «κάθε Γάλλος είναι στρατιώτης».

«Στην αρχή, η στρατολόγηση ήταν κυριολεκτικά ένας «φόρος αίματος» για τον λαό», είπε ο Lasconjarias. «Ήταν η δημιουργία ενός στρατού που ήταν έτοιμος να σκοτώσει, αλλά και να σκοτωθεί», σημείωσε, αναφέροντας τις μαζικές απώλειες κατά τη διάρκεια των εκστρατειών του Ναπολέοντα και των δύο Παγκοσμίων Πολέμων.

Αυτή η περίοδος δημιούργησε αυτό που περιέγραψε ως πολίτη-στρατιώτη, με ελάχιστες εξαιρέσεις από τη στρατιωτική θητεία.

28 χρόνια από το τέλος της στρατιωτικής θητείας

Η καθολική στρατολόγηση των νέων ανδρών θεσπίστηκε το 1905 και κυμαινόταν μεταξύ δύο και τριών ετών μέχρι το τέλος του πολέμου της Αλγερίας το 1962, όταν μια περίοδος σχετικής ειρήνης οδήγησε στην χαλάρωση των κανόνων για τη στρατιωτική θητεία.

«Τότε έγινε "φόρος χρόνου": ο χρόνος που ένα άτομο έπρεπε να επενδύσει στον στρατό», είτε το ήθελε είτε όχι, είπε ο Lasconjarias.

Η στρατολόγηση μειώθηκε σταδιακά σε 10 μήνες τη δεκαετία του 1990 και καταργήθηκε εντελώς το 1997 υπό τον τότε πρόεδρο Ζακ Σιράκ.

