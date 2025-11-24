Ο Μακρόν παρουσιάζει σχέδιο για εθελοντική στρατιωτική θητεία - Στοχεύει σε δύναμη 105.000 εφέδρων

cΑΡΧΕΙΟ - Ο Γάλλος υπουργός Άμυνας Sebastien Lecornu, αριστερά, υποδέχεται τον πρόεδρο Emmanuel Macron στην 55η Διεθνή Αεροπορική Έκθεση του Παρισιού στο αεροδρόμιο Le Bourget κοντά στο Παρίσι, 20 Ιουνίου 2025.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν αναμένεται την Πέμπτη να παρουσιάσει το νέο σχέδιο για την καθιέρωση εθελοντικής στρατιωτικής υπηρεσίας, ένα μέτρο που σε αντίθεση με πολλές από τις άλλες πολιτικές του πρωτοβουλίες, φαίνεται να συγκεντρώνει ευρεία συναίνεση σε ολόκληρο το, κατά τα άλλα πολωμένο, πολιτικό σκηνικό της Γαλλίας.

Το πρόγραμμα, που δεν επαναφέρει τη στρατολόγηση, στοχεύει στη δημιουργία ενός σώματος νέων εκπαιδευμένων στελεχών που θα μπορούν να ενταχθούν στις Ένοπλες Δυνάμεις ή στη δύναμη των εφέδρων. Αν και στο παρελθόν η συζήτηση γύρω από τη στρατιωτική υπηρεσία συνδεόταν με την «πειθαρχία» των νέων ή την κοινωνική συνοχή, η σημερινή ώθηση έρχεται ως απάντηση στην αυξανόμενη απειλή από τη Ρωσία.

Την ίδια στιγμή, πολλές ευρωπαϊκές χώρες εξετάζουν διαφορετικές εκδοχές επαναφοράς της θητείας, καθώς εντείνονται οι προειδοποιήσεις ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν θα μπορούσε να στοχοποιήσει χώρα του ΝΑΤΟ ήδη από το 2028.

«Η Γαλλία δεν είναι μόνη σε αυτή τη συζήτηση για τη γενικότερη κινητοποίηση της χώρας, πέρα από τις ενεργές στρατιωτικές δυνάμεις, ιδιαίτερα σήμερα που η ρωσική απειλή είναι ξεκάθαρη», δήλωσε η σοσιαλίστρια γερουσιαστής Ελέν Κονγουε-Μουρέ, μέλος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και Άμυνας της Γερουσίας.

Η Γερμανία ήδη συμφώνησε στην καθιέρωση υποχρεωτικής καταγραφής και ιατρικών εξετάσεων για τους 18χρονους άνδρες, με την όποια απόφαση για επαναφορά της θητείας να εξαρτάται από το αν ο εθελοντικός θεσμός καλύψει τις ανάγκες του στρατού.

Στην Πολωνία, η κυβέρνηση ανακοίνωσε την πρόθεσή της να εκπαιδεύει κάθε ενήλικο άνδρα, χωρίς όμως να επαναφέρει την υποχρεωτική θητεία.

Η γαλλική πρόταση προβλέπει εντατική στρατιωτική εκπαίδευση, χωρίς όμως καμία συζήτηση για επιστροφή στη θητεία που καταργήθηκε το 1997 από τον Ζακ Σιράκ.

Ο Μακρόν θα επισκεφθεί την Πέμπτη την 27η Ορεινή Ταξιαρχία Πεζικού στο Βαρς, όπου και αναμένεται να κάνει τις ανακοινώσεις. «Ο πρόεδρος θα επαναβεβαιώσει τη σημασία της προετοιμασίας του έθνους και του ηθικού του απέναντι στις αυξανόμενες απειλές», ανέφερε το Μέγαρο των Ηλυσίων.

Η υλοποίηση του σχεδίου θα απαιτήσει «νομοθετική μεταρρύθμιση», σύμφωνα με κυβερνητική πηγή. Η κυβέρνηση δεσμεύτηκε να παρουσιάσει επικαιροποιημένη στρατιωτική νομοθεσία έως τις 21 Δεκεμβρίου.

Το σχέδιο στηρίζεται από τη δεξιά και την άκρα δεξιά. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Άμυνας της Γερουσίας, Σεντρίκ Περέν των Ρεπουμπλικανών, αλλά και ο επικεφαλής του Εθνικού Συναγερμού Ζορντάν Μπαρντελά, ο οποίος χαρακτήρισε λάθος την κατάργηση της θητείας, τάσσονται υπέρ.

Ο Μπαρντελά υποστηρίζει ότι η θητεία θα πρέπει κάποια στιγμή να γίνει ξανά υποχρεωτική, αναγνωρίζοντας όμως ότι σήμερα οι Ένοπλες Δυνάμεις δεν διαθέτουν τους πόρους για να εκπαιδεύσουν το σύνολο των νέων.

Αντίστοιχα, και στην αριστερά δεν αναμένονται αντιδράσεις. «Αφού είναι εθελοντικό, δεν βλέπω λόγο αντίθεσης», σημείωσε η Κονγουε-Μουρέ.

Η Γαλλία στοχεύει να δημιουργήσει δύναμη 105.000 εφέδρων μέχρι το 2035, αριθμός σχεδόν διπλάσιος από τους περίπου 44.000 που υπηρετούσαν το 2024. Στρατιωτικές πηγές έχουν εκφράσει ανησυχία για τη μείωση του πληθυσμού και τις επιπτώσεις της στις μελλοντικές στρατολογήσεις.

Ο Μακρόν είχε παρουσιάσει για πρώτη φορά το σχέδιο τον Ιούλιο, ενώ τον Σεπτέμβριο το γραφείο του πρωθυπουργού είχε προαναγγείλει ότι ένα νέο, ανανεωμένο, και προαιρετικό, σύστημα στρατιωτικής υπηρεσίας βρισκόταν προ των πυλών.