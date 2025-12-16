«Ξανάσμιξαν» Μαντόνα και Γκάι Ρίτσι 20 χρόνια μετά το διαζύγιο

Μία κοινή εμφάνιση έκαναν η Μαντόνα και ο Γκάι Ρίτσι για πρώτη φορά μετά από 20 χρόνια από το πολύκροτο διαζύγιό τους.

Το πρώην ζευγάρι ήταν παντρεμένο από το 2000 έως το 2008. Η Μαντόνα ήταν ήδη μητέρα ενός παιδιού, της Λούρδη, και απέκτησε τον σκηνοθέτη τον Ρόκο το 2000 και τον Ντέιβιντ Μπάντα με την υιοθεσία του να ολοκληρώνεται το 2008.

Η επανένωση των πρώην συζύγων έγινε για χάρη του 25χρονου σήμερα Ρόκο,προκειμένου να στηρίξουν την έκθεση τέχνης του «Talk is Cheap» στο Λονδίνο.

Η Μαντόνα και η κόρη της Λούρδη Λεόν ποζάρουν μπροστά από τη συλλογή Saint Laurent Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026 που παρουσιάστηκε στο Παρίσι (2025) AP/Aurelien Morissard

Ο Ρόκο δημοσίευσε τη φωτογραφία στο Instagram και ευχαρίστησε και τους δύο γονείς του που ένωσαν τις δυνάμεις τους για να τον στηρίξουν, σε μια συγκινητική λεζάντα.

«Είναι προφανές γιατί κάποιοι άνθρωποι μπορεί να με κρίνουν, δεν τους κατηγορώ. Ωστόσο, είμαι περήφανος που είμαι αυτός που είμαι, αλλά είμαι ακόμη πιο περήφανος που έχω και τους δύο γονείς μου μαζί σε ένα δωμάτιο να με στηρίζουν», έγραψε.

«Το έργο θα έπρεπε να μιλάει από μόνο του, γι' αυτό και η παράσταση ονομάστηκε «Η συζήτηση είναι φθηνή»», κατέληξε ο Ρόκο.

https://www.instagram.com/p/DSSZBzpCBba/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Το διαζύγιο

Η τραγουδίστια και ο σκηνοθέτης ανακοίνωσαν το διαζύγιό τους το 2008, εν μέσω φημών ότι η Μαντόνα ήθελε να υιοθετήσει ένα άλλο μωρό και ότι οι δυο τους δυσανασχετούσαν ο ένας με τις επαγγελματικές δεσμεύσεις του άλλου.

Ένας άσχημος πόλεμος για την επιμέλεια μεταξύ της τραγουδίστριας και του σκηνοθέτη ξέσπασε τον Δεκέμβριο του 2015, όταν ο Ρόκο αρνήθηκε να ταξιδέψει πίσω από το Λονδίνο στη Νέα Υόρκη για να περάσει τις γιορτές με τη Μαντόνα.

Η βραβευμένη με Grammy ποπ σταρ Μαντόνα, συνοδευόμενη από τον σύζυγό της Γκάι Ρίτσι, στη Βομβάη της Ινδίας (2008) AP/Rajesh Nirgude

Τον Σεπτέμβριο του 2016, οι πρώην σύζυγοι διευθέτησαν την υπόθεση και ο Ρόκο έλαβε έγκριση να ζήσει στο εξωτερικό με τον Ρίτσι.

Τον Σεπτέμβριο, η Μαντόνα στη διάρκεια ενός podcast αποκάλυψε ότι σκεφτόταν την αυτοκτονία κατά τη διάρκεια της «επώδυνης» μάχης για την επιμέλεια του παιδιού με τον Βρετανό παραγωγό.