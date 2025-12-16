«Αρπάχτηκαν» Δημήτρης Ουγγαρέζος και Κατερίνα Ζαρίφη – Έφυγε από το στούντιο η παρουσιάστρια

Ξέφυγε η κατάσταση στο «Buongiorno» της Τρίτης, με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο και την Κατερίνα Ζαρίφη να έχουν έντονη διαφωνία. Ενώ όλη η ομάδα σχολίαζε τη συνέντευξη της Κλέλιας Ρένεση στον Άρη Καβατζίκη, Δημήτρης και Κατερίνα «αρπάχτηκαν».

«Κάτσε ρε Κατερίνα! Έχω την Κατερίνα δίπλα και μου λέει “Αγαπάμε Κλέλια”. Μιλάμε όμως. Μιλάμε, συζητάμε. Μίλα, πες στην άποψή σου», ανέφερε με έντονο ύφος ο Δημήτρης Ουγγαρέζος. «Ναι αγαπάμε! Στο λέω τόση ώρα, γιατί επιμένεις στο τσουβάλιασμα», απάντησε η Κατερίνα Ζαρίφη.

«Κι εμείς συζήτηση κάνουμε. Όταν το κάνει ο Ανδρέας λες “γιατί το κάνει ο Ανδρέας”. Εσύ τι το κάνεις; Μίλα, πες στην άποψή σου. Όταν μιλάς σιγά, την ώρα που μιλάμε. Μέσα στο αυτί μου. Πες τα να μιλήσεις, πες τα να ακουστείς. Μιλάμε για ένα τσουβάλιασμα. Δεν μιλάω δυνατά. Εσύ μιλάς στο αυτί μου», απάντησε ο παρουσιαστής.

«Εσύ μιλάς πολύ δυνατά Δημήτρη μου. Όχι, δεν μιλάμε εμείς σιγά. Πάμε όλοι να ουρλιάξουμε να δούμε τι ωραία που θα γίνει εδώ μέσα. Πάντα ουρλιάζεις ρε Δημήτρη! Θα μας πει ο Δημήτρης πώς θα μιλάμε», τόνισε η Κατερίνα Ζαρίφη.

«Παιδιά δεν μπορώ… Δεν το κάνω εγώ αυτό το πράγμα στον αέρα, λυπάμαι. Είναι η ιδιοσυγκρασία μου», συμπλήρωσε η παρουσιάστρια.

Δείτε το βίντεο:

Μετά την ένταση, ακολούθησαν άλλα ρεπορτάζ, διαφημίσεις και τα ζώδια. Αμέσως μετά, η Φαίη Σκορδά πήγε στο πάνελ για να συνεχίσει με τα υπόλοιπα θέματα, ωστόσο, η Κατερίνα Ζαρίφη έλειπε από το τραπέζι.