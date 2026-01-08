Γιώργος Χρανιώτης: Έκανα σερφ στην Τήνο με 9 μποφόρ και πήγα να πνιγώ

Μία περιπέτεια που έζησε στη θάλασσα και η οποία θα μπορούσε να αποβεί μοιραία, περιέγραψε ο Γιώργος Χρανιώτης.

Ο ηθοποιός βρέθηκε το πρωί της Πέμπτης καλεσμένος στην εκπομπή «Happy Day» στον Alpha και μίλησε για τον κίνδυνο που αντιμετώπισε το Πάσχα σε θάλασσα της Τήνου κάνοντας σερφ.

Ο ίδιος δήλωσε χαρακτηριστικά: «Πήγα να πνιγώ ενώ πήγα για σερφ στην Τήνο το Πάσχα και έκανα τη βλακεία να μπω μόνος μου, μπήκα στην Κολυμπήθρα. Κόπηκε το leash που συνδέει το πόδι με τη σανίδα και ήμουνα με 9 μποφόρ μόνος μου, 7 η ώρα το απόγευμα και πήγα να πνιγώ. Ο μόνος τρόπος για να σωθώ θα ήταν να πάρω ένα κύμα με το σώμα ώστε να με πετάξει έξω. Αλλιώς δεν θα έβγαινα. Σκεφτόμουν ότι ήμουν λίγο βλάκας και λίγο παραπάνω σνομπ με την ελληνική θάλασσα. Θέλει προσοχή και περισσότερο σεβασμό».

Ο Γιώργος Χρανιώτης εξομολογήθηκε ότι εκείνη τη στιγμή σκέφτηκε την οικογένειά του και έκανε μια προσευχή, ζητώντας βοήθεια για να βγει σώος: «Έκανα μια προσευχή και είπα: “βγάλε με λίγο έξω και δεν θα τις ξανακάνω αυτές τις βλακείες τώρα”. Θα ξαναμπώ στη θάλασσα, θα ξανακάνω σερφ, αλλά θα το σκεφτώ περισσότερο και θα φροντίσω να είναι κι άλλοι άνθρωποι μέσα».

Διαβάστε επίσης