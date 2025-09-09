Γιώργος Χρανιώτης: Χρωστάω μια συγγνώμη σε μία κοπέλα που δεν ζει, μπορεί να συνέβαλα κι εγώ σε αυτό

O Γιώργος Χρανιώτης, μιλώντας στο κανάλι του Αργύρη Ζαννιά στο YouTube, με απόσπασμα που ανέβηκε αργότερα και στο TikTok, ρωτήθηκε αν υπάρχει κάποιο πρόσωπο στο οποίο θα ήθελε να ζητήσει συγγνώμη. Τότε αναφέρθηκε σε μια πρώην συνεργάτιδά του, η οποία δεν βρίσκεται πια στη ζωή.

«Χρωστάω μία συγγνώμη σε μία κοπέλα που δεν είναι πια στη ζωή και που ήμασταν συνεργάτες και μπορεί άθελά μου να συνέβαλα και εγώ στο να μην είναι στη ζωή», ανέφερε ο ηθοποιός Γιώργος Χρανιώτης.

Στη συνέχεια, ο ηθοποιός σχολίασε ότι εάν θα μπορούσε να αλλάξει κάτι στον κόσμο, θα ήθελε να μην βλέπει παιδιά να υποφέρουν: «Δεν υπάρχει κάτι που να με πληγώνει περισσότερο από την αίσθηση της απονιάς. Οπότε, αν ένα πράγμα θα ήθελα να αλλάξω είναι να μην πεινάει κανένα παιδί. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό και τελευταία δεν έχω το σθένος να βλέπω παιδιά να υποφέρουν».



Ολόκληρη η συνέντευξη του Γιώργου Χρανιώτη: