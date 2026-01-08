Ο Σαμάνος του QAnon τα βάζει τώρα με τον Τραμπ - Θέλει να γίνει κυβερνήτης της Αριζόνα

Αν υπήρχε ένα πρόσωπο -εκτός από εκείνο του Ντόναλντ Τραμπ- άρρηκτα συνδεδεμένο με την εξέγερση στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ στις 6 Ιανουαρίου του 2021, αυτό θα ήταν... βαμμένο κόκκινο, λευκό και μπλε και θα ήταν πλαισιωμένο από ένα γούνινο κάλυμμα κεφαλής με μαύρα κέρατα βίσωνα.

Αυτό είναι το πρόσωπο του Τζέικ Άντζελι, γνωστού και ως Τζέικομπ Τσάνσλεϊ, ή με το παρατσούκλι του στα μέσα ενημέρωσης «ο Σαμάνος QAnon», ο οποίος ξεχώριζε ανάμεσα στο πλήθος των υποστηρικτών του Τραμπ, κρατώντας την αστερόεσσα. Εκείνη την ημέρα, ανέβηκε στο βήμα της Γερουσίας και κάθισε σε μια θέση που είχε αφήσει κενή λιγότερο από 40 λεπτά νωρίτερα ο τότε αντιπρόεδρος Μάικ Πενς, και στη συνέχεια προσευχήθηκε από το μεγάφωνο, δηλώνοντας: «Σας ευχαριστώ που επιτρέψατε στις Ηνωμένες Πολιτείες να αναγεννηθούν».

Καταδικάστηκε σε 41 μήνες φυλάκισης και εξέτισε 27 για τον ρόλο του στα γεγονότα, προτού αποφυλακιστεί στις αρχές του 2023 για καλή συμπεριφορά. Ο πρόεδρος Τραμπ του έδωσε χάρη στις 20 Ιανουαρίου πέρυσι, την πρώτη ημέρα που ανέλαβε τα καθήκοντά του, μαζί με περισσότερους από 1.500 άλλους που καταδικάστηκαν ή κατηγορήθηκαν για τις ταραχές στο Καπιτώλιο.

Κατά τη διάρκεια της δίκης του, ένιωσε μεταμέλεια, ενώ ο δικηγόρος του, Άλμπερτ Γουάτκινς, δήλωσε ότι βασανιζόταν από προβλήματα ψυχικής υγείας σε όλη σχεδόν την ενήλικη ζωή του. Ο Γουάτκινς είπε επίσης στο δικαστήριο ότι «έτρεφε μια συμπάθεια για τον Τραμπ που δεν ήταν διαφορετική από την πρώτη αγάπη που μπορεί να νιώσει ένας άντρας για μια γυναίκα. Ο Τραμπ ήταν κάτι σαν «την πρώτη του αγάπη».

Σε ηλικία 38 ετών σήμερα, ο Άντζελι έχει απορρίψει τον Τραμπ και λέει ότι θα θέσει υποψηφιότητα για κυβερνήτης της πολιτείας καταγωγής του, της Αριζόνα, τον Νοέμβριο ως ανεξάρτητος, για να αντισταθεί σε ένα σύστημα που βρίσκεται «σε πόλεμο» με τον γενικό πληθυσμό του υπέρ της υπερ-πλούσιας ελίτ. «Τα πάντα βασίζονται στην εξαπάτηση και ο αμερικανικός λαός έχει δεχθεί επίθεση», δήλωσε σε τηλεφωνική συνέντευξη στους Times. Επιβεβαίωσε ότι το νόμιμο όνομά του είναι Τζέικομπ Άντζελι-Τσάνσλεϊ, αλλά προτιμά να είναι γνωστός ως Τζέικ Άντζελι.

«Εφόσον είμαι από τους λίγους ανθρώπους που φαίνεται να έχουν κουραστεί και να καταλαβαίνουν τι πραγματικά συμβαίνει στον κόσμο, είναι στο χέρι μου, κατά την άποψή μου, να κάνω κάτι για αυτά τα προβλήματα», πρόσθεσε. Ο Άντζελι χαρακτήρισε την κυβέρνηση Τραμπ «μια διεφθαρμένη καταστροφή», επισημαίνοντας μια σειρά από προδοσίες, συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης των ΗΠΑ προς το Ισραήλ και της αντίστασης του Τραμπ στην δημοσιοποίηση των αρχείων του Τζέφρι Έπσταϊν . Ερωτηθείς πώς αισθάνεται για την αμερικανική στρατιωτική επιδρομή στη Βενεζουέλα, ο Άντζελι είπε ότι ο Τραμπ «ουσιαστικά χρησιμοποιεί τον αμερικανικό στρατό για να διαπράξει την ένοπλη ληστεία ενός έθνους».

«Είναι το αντίθετο από όλα όσα χρειάζεται η Αμερική αυτή τη στιγμή», είπε για τις ενέργειες του Τραμπ κατά τον πρώτο χρόνο της επιστροφής του στην εξουσία. «Το μόνο πράγμα που έκανε και το βρίσκω έστω και ελάχιστα αποδεκτό είναι η χάρη που έδωσε στους J-Sixers (πρωταγωνιστές των ταραχών στο Καπιτώλιο), κάτι που είπε ότι θα έκανε. Αυτό που έχω καταλάβει περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, είναι ότι η κυβέρνηση Τραμπ απλώς λέει ψέματα...»

Πέντε χρόνια μετά τις ταραχές στο Καπιτώλιο, ο Άντζελι δεν είναι το μόνο πρώην μέλος του QAnon που διεκδικεί αξίωμα. Ο πρώην φίλος του, Τσάντγουικ Τουίλμαν, 39 ετών, ο οποίος πέρασε την ημέρα βιντεοσκοπώντας το πλήθος και δεν του απαγγέλθηκαν ποτέ κατηγορίες, τώρα διεκδικεί μια κενή έδρα στη Γερουσία του Μίσιγκαν ως Ρεπουμπλικάνος. Αλλά o Άντζελι έχει ακόμη πιο μεγαλεπήβολες φιλοδοξίες.

Τον Σεπτέμβριο, κατέθεσε αγωγή ύψους 40 τρισεκατομμυρίων δολαρίων στο Φοίνιξ, υποστηρίζοντας ότι είναι ο νόμιμος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών και ότι χρειάζεται το τεράστιο ποσό για να αποπληρώσει το εθνικό χρέος. Σε μια αυτοεκπροσωπούμενη αγωγή, η οποία εκτεινόταν σε 26 σελίδες και ήταν γραμμένη ως μία μόνο παράγραφος, μηνύει τον Τραμπ και άλλους, συμπεριλαμβανομένης της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, της Εθνικής Υπηρεσίας Ασφαλείας, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, της Παγκόσμιας Τράπεζας, της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών, του Ισραήλ, της X Corp του Έλον Μασκ, της T-Mobile, της Υπηρεσίας Προηγμένων Ερευνητικών Προγραμμάτων Άμυνας και των Warner Bros Studios.

Ισχυρίζεται επίσης ότι ο Τραμπ έκλεψε μερικές από τις ιδέες του όταν τον συμβούλευε, αλλά δεν υπάρχουν στοιχεία ότι είτε συμβούλευε τον Τραμπ είτε ότι ο Τραμπ πήρε ιδέες από αυτόν. «Συμβουλεύω τον πρόεδρο, είτε το γνωρίζετε είτε όχι, είτε με πιστεύετε είτε όχι, το έκανα για πολύ καιρό», είπε. «Εννοώ, από τότε που πριν από τις εκλογές του 2024, μιλάμε για πολύ καιρό πίσω στο 2020».

Το 2021, ο Άντζελι διαγνώστηκε με «ψυχικές διαταραχές» μετά από ψυχολογική αξιολόγηση που διέταξε δικαστήριο. Τα έγγραφα αποκάλυψαν ότι είχε λάβει παρόμοια διάγνωση το 2006, ενώ υπηρετούσε στο ναυτικό. Ο ίδιος παραμένει πεπεισμένος ότι έχει μοναδική διορατικότητα και είπε ότι θα περάσει την επέτειο από την «εξέγερση» στο Καπιτώλιο φέτος γράφοντας ένα αυτοεκδοθέν βιβλίο, με τίτλο Shamanic Apocalypse . «Είμαι σχεδόν έτοιμος να το εκδώσω. Είναι απίστευτα φανταστικό», είπε.

Δεν είναι βέβαιο οτι θα υλοποιήσει τον ισχυρισμό του να θέσει υποψηφιότητα για κυβερνήτης της Αριζόνα και οτι θα συγκεντρώσει τις απαιτούμενες υπογραφές εγκαίρως για να θέσει υποψηφιότητα. Ο κύριος στόχος του όπως λέει είναι να διαδώσει το μήνυμά του. «Για λόγους σαφήνειας... δεν με ενδιαφέρει η πολιτική... Με ενδιαφέρει να σώσω τη χώρα μου, την ανθρωπότητα και τον πλανήτη από την εξαφάνιση. Αυτή είναι η κατεύθυνση προς την οποία οδεύουμε αν δεν αποκτήσουμε νέα ηγεσία»

