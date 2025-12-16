Ρωσία: Επίθεση μαθητή με μαχαίρι σε σχολείο της Μόσχας - Νεκροί 10χρονος και ένας φύλακας

Ένας έφηβος οπλισμένος με μαχαίρι επιτέθηκε σε σχολείο στην περιοχή Οντίντσοβο της Μόσχας, σκοτώνοντας ένα παιδί και έναν φύλακα ασφαλείας.

Ο 15χρονος, γνωστό ως Τίμοθι Κ., φορώντας ένα μπλουζάκι που έγραφε «Καμία Ζωή Δεν Μετράει», κρατούσε ένα μαχαίρι και ένα σπρέι πιπεριού κατά την εισβολή του στο Γυμνάσιο Uspenskaya.

Τρομοκρατημένοι μαθητές άρχισαν να τρέχουν σε θερμοκρασίες υπό του μηδενός, αφού ο έφηβος με μάσκα και κράνος, κράδαινε τα όπλα του.

Ο Ντμίτρι Παβλόφ, ένας 32χρονος φύλακας ασφαλείας, είχε επιχειρήσει να αφοπλίσει τον έφηβο καθώς απειλούσε μια ομάδα μαθητών με τη λεπίδα.

Ο φερόμενος ως δράστης φέρεται να ψέκασε με πιπέρι τον Παβλόφ στο πρόσωπο πριν τον μαχαιρώσει στην πλάτη.

Ο Τίμοθι Κ. ρωτούσε τους μαθητές τις εθνικότητές τους, προτού κυνηγήσει ένα 10χρονο αγόρι μέσα στο σχολείο. Φέρεται να σκότωσε βάναυσα το αγόρι, ενώ κατέγραφε ολόκληρο το άγριο περιστατικό στο τηλέφωνό του και τραβούσε selfie με το πτώμα.

Ένοπλοι αστυνομικοί των ειδικών δυνάμεων εισέβαλαν στο σχολείο και συνέλαβαν τον ανήλικο δράστη.