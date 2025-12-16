Μανόλης Κουμαντάκης: Πέθανε ξαφνικά ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εμπορικών Συλλόγων Κρήτης

Βαθιά θλίψη έχει σκορπίσει ο ξαφνικός θάνατος του προέδρου της Ομοσπονδίας Εμπορικών Συλλόγων Κρήτης, Μανόλη Κουμαντάκη, σε ηλικία 71 ετών.

Ο γνωστός επιχειρηματίας και πρώην πρόεδρος Εμπορικού Συλλόγου Ηρακλείου υπέστη ανακοπή καρδιάς το βράδυ της Δευτέρας (15/12), ενώ βρισκόταν στο σπίτι του.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών να κρατηθεί στη ζωή, δεν κατέστη δυνατό να ανακτήσει τις αισθήσεις του κι άφησε την τελευταία του πνοή.

Ο Μανόλης Κουμαντάκης είχε υπηρετήσει την τοπική επιχειρηματικότητα επί σειρά ετών και είχε διατελέσει πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Ηρακλείου και είχε αναπτύξει δράση στο Επιμελητήριο. Τα τελευταία χρόνια, ήταν πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εμπορικών Συλλόγων Κρήτης.

Ήταν επικεφαλής της παράταξης «Επιμελητηριακό Άλμα» και στις περυσινές εκλογές του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, είχε καταλάβει 6 έδρες.

Ήταν επικεφαλής εδώ και δεκαετίες της οικογενειακής επιχείρησης ξυλείας, πέρα όμως από τις επιχειρηματικές του ικανότητες, είχε αναπτύξει το προσωπικό του όραμα για την ανάπτυξη της τοπικής επιχειρηματικότητας και το υποστήριζε με σθένος.

Το ραντεβού που δεν πρόλαβε

Η τραγική ειρωνεία είναι το γεγονός ότι σήμερα, είχε προγραμματίσει να επισκεφτεί καρδιολόγο, χωρίς ωστόσο να είχε κάποιες ενοχλήσεις, σύμφωνα με το ekriti.gr.

«Μαχητικός, ευρηματικός και δοτικός, πάντα με την ιδιαίτερη αίσθηση ανθρωπιάς»

Ο περιφερειάρχης Κρήτης, Σταύρος Αρναουτάκης, ανέφερε ότι «η απρόσμενη απώλεια του Μανόλη Κουμαντάκη δημιουργεί ένα μεγάλο κενό, πρώτα από όλα στην οικογένειά του και στη συνέχεια στην εμπορική κοινότητα του Ηρακλείου και της Κρήτης.

Ο Μανόλης Κουμαντάκης, με έντονη παρουσία στα δημόσια πράγματα, πορεύτηκε με αδιαπραγμάτευτη θέληση στον δρόμο της προσφοράς προς τους συναδέλφους του εμπόρους, τους οποίους εκπροσώπησε με δυναμισμό για σειρά ετών. Στην Περιφέρεια Κρήτης αναπτύξαμε σημαντικές πρωτοβουλίες και κατά τη διάρκεια της θητείας του στην Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων.

Στους οικείους του εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια. Ας είναι αιώνια η μνήμη του».

Ο δήμαρχος Ηρακλείου, Αλέξης Καλοκαιρινός, τόνισε για την απώλεια του Μανώλη Κουμαντάκη πως «αποχαιρετούμε με οδύνη τον Μανώλη Κουμαντάκη, έναν πρωταγωνιστή της επιχειρηματικής κοινότητας του τόπου μας, άνθρωπο ασυμβίβαστο και πρωτοπόρο.

Ο Μανόλης Κουμαντάκης καταγράφεται στην ιστορία της πόλης ως ηγετική προσωπικότητα που υπηρέτησε με ανιδιοτέλεια το επιχειρείν και την συλλογική προσπάθεια από πολλές θέσεις, κερδίζοντας την αναγνώριση των συναδέλφων του στον επιχειρηματικό κόσμο και των πολιτών του Ηρακλείου.

Προσωπικά, αποχαιρετώ τον φίλο και πολιτικό συνοδοιπόρο της τελευταίας δεκαετίας του 20ου και της πρώτης του 21ου αιώνα, στη διαδρομή του Ομίλου Προβληματισμού για τον Εκσυγχρονισμό της Κοινωνίας. Τον θυμάμαι ενεργητικά παρόντα από την πρώτη στιγμή, μαχητικό, ευρηματικό και δοτικό, πάντα με την ιδιαίτερη αίσθηση ανθρωπιάς που ήταν στοιχείο διακριτικό του χαρακτήρα του. Θα τον θυμόμαστε πάντα με αγάπη, εκφράζω την βαθύτατη λύπη μου στην οικογένεια και τους αγαπημένους του».