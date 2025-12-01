Από την Black Friday στην Cyber Monday: Η τελευταία ελπίδα για καταναλωτές και μαγαζιά

Ολοκληρώνεται σήμερα, με την Cyber Monday το τετραήμερο των μεγάλων προσφορών που ξεκίνησε την Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου (Black Friday).

Χθες Κυριακή 30 Νοεμβρίου, με σύμμαχο τον όμορφο καιρό και τα καταστήματα να παραμένουν ανοιχτά, η Ερμού, ο πιο εμπορικός δρόμος της Αθήνας κατακλύστηκε από κόσμο. Ουρές σχηματίστηκαν έξω από δημοφιλή brands, με πολλούς καταναλωτές να κρατούν γεμάτες σακούλες, ενώ άλλοι περιορίστηκαν στο να συγκρίνουν τιμές ενόψει της σημερινής Cyber Monday.

Eurokinissi

Eurokinissi

Eurokinissi

Eurokinissi

Eurokinissi

Eurokinissi

«Ναυάγησε» η φετινή Black Friday - Τι λένε οι έμποροι

Η Black Friday της Παρασκευής 28 Νοεμβρίου φαίνεται ότι δεν απέδωσε τα αναμενόμενα. Παρά τις μεγάλες προσδοκίες για αυξημένη κίνηση και τζίρο οι περισσότεροι επιχειρηματίες είδαν την αγορά να κινείται υποτονικά, τόσο λόγω της κακοκαιρίας «Adel» που έπληξε σχεδόν ολόκληρη τη χώρα, όσο και εξαιτίας της συγκρατημένης στάσης των καταναλωτών που τελικά δεν προχώρησαν σε σημαντικές αγορές.

Η έντονη βροχόπτωση και οι ισχυροί άνεμοι κράτησαν μεγάλο μέρος του κόσμου στο σπίτι, με την πρώτη εικόνα της αγοράς να δείχνει άδεια καταστήματα και περιορισμένη καταναλωτική κίνηση.

Οι επιχειρηματίες είχαν ποντάρει πολλά στη συγκεκριμένη ημέρα, ιδιαίτερα μετά τα στοιχεία του Σεπτεμβρίου που έδειξαν νέα κάμψη στον κύκλο εργασιών του λιανεμπορίου. Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών τον Σεπτέμβριο 2025 παρουσίασε μείωση 0,7% σε σχέση με πέρυσι, ενώ ο όγκος των πωλήσεων έπεσε κατά 1,7%. Σε σχέση με τον Αύγουστο, η πτώση ήταν ακόμη μεγαλύτερη, φτάνοντας το 5,3% στον τζίρο και το 8,1% στον όγκο.

Τα στοιχεία αυτά είχαν δημιουργήσει ακόμη μεγαλύτερη πίεση στις επιχειρήσεις, που περίμεναν τη Black Friday ως μια κρίσιμη μέρα για να ισορροπήσουν τις απώλειες του φθινοπώρου.

Οι έμποροι τονίζουν ότι η πραγματική εικόνα του τζίρου θα φανεί μέσα στην επόμενη εβδομάδα, όταν ολοκληρωθεί ο υπολογισμός των εισπράξεων. Πολλά καταστήματα, μάλιστα, αποφάσισαν να επεκτείνουν τις προσφορές του Black Friday Σαββατοκύριακο που πέρασε, ελπίζοντας ότι ο καλός καιρός και η βελτίωση των συνθηκών θα φέρουν τελικά τον κόσμο στα μαγαζιά.

Παρόλα αυτά, το μήνυμα της αγοράς παραμένει ξεκάθαρο: η καταναλωτική δύναμη φαίνεται μειωμένη και η φετινή Black Friday μάλλον δεν κατάφερε να προσφέρει την «έκρηξη τζίρου» που περίμεναν οι επιχειρηματίες.

Την ερχόμενη Κυριακή, 7 Δεκεμβρίου, τα καταστήματα θα είναι κλειστά, ενώ τις επόμενες Κυριακές θα λειτουργούν κανονικά, αλλά με ορισμένες τροποποιήσεις στα ωράρια λόγω Χριστουγέννων.

Την ίδια στιγμή, το υπουργείο Ανάπτυξης έχει εντατικοποιήσει τους ελέγχους, προκειμένου να διασφαλίσει ότι οι προσφορές που ανακοινώνονται είναι πραγματικές και όχι παραπλανητικές.

Οι ευκαιρίες της Cyber Monday

Σήμερα Δευτέρα 1/12 η Cyber Monday φέρνει ένα κύμα εκπτώσεων και προσφορών σε κάθε διαδικτυακό κατάστημα.

Ο όρος επινοήθηκε από την Έλεν Ντέιβις της Εθνικής Ομοσπονδίας Λιανικής (NRF) και τον Σκοτ Σίλβερμαν και έκανε την εμφάνισή του στις 28 Νοεμβρίου 2005 σε δελτίο τύπου του Shop.org.

Δύο δεκαετίες αργότερα, η Cyber Monday ακολουθεί τα επιτυχημένα βήματα της Black Friday σε όλο τον κόσμο, καθώς έχει καταστεί το διαδικτυακό ισοδύναμό της καθώς προσφέρει μια ευκαιρία σε μικρότερους διαδικτυακούς λιανοπωλητές να ανταγωνιστούν τις μεγαλύτερες αλυσίδες.

Στην πράξη, η Cyber Monday έχει εξελιχθεί ως αφορμή για να επεκταθούν οι εκπτώσεις της Black Friday μία ακόμη μέρα, απευθυνόμενη σε όσους και όσες αναζητούν μία τελευταία ευκαιρία αγοράς.

Αυτό φροντίζουν εξάλλου να επικοινωνήσουν με ενημερωτικά emails με τις προσφορές τους τα e-shops, όπως και με την παρουσία τους στα social media.

Οι παγίδες

Όπως ακριβώς τονίστηκε και κατά την προ-Black Friday χρονική περίοδο, ελοχεύουν κίνδυνοι και παγίδες που μπορεί να παραπλανήσουν τους καταναλωτές ακόμη πιο εύκολα στο ψηφιακό περιβάλλον.

Για παράδειγμα, να μην εμπιστεύονται για αγορές sites χωρίς επαρκή πιστοποίηση ή χωρίς πλήρη στοιχεία επικοινωνίας, καθώς ενέχουν κίνδυνο απάτης.

Στο πλαίσιο αυτό, η Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή» και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας καλούν τους καταναλωτές να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις αγορές τους και να ενημερώνονται σωστά πριν προχωρήσουν σε οποιαδήποτε συναλλαγή.

Τα SOS της Cyber Monday

Έλεγχος της προηγούμενης τιμής: Βεβαιωθείτε ότι η τιμή πριν την έκπτωση είναι πραγματική. Αναζητήστε ιστορικά τιμών και συγκρίνετε προσφορές.

Προσοχή στους όρους αγοράς και επιστροφής: Ελέγξτε την πολιτική επιστροφών, ακυρώσεων και αλλαγών.Σε διαδικτυακές αγορές ισχύει δικαίωμα υπαναχώρησης 14 ημερών.

Ασφαλείς μέθοδοι πληρωμής: Ελέγξτε ότι η σελίδα χρησιμοποιεί ασφαλή σύνδεση (https – πιστοποιητικό SSL).

Αξιοπιστία καταστήματος: Βεβαιωθείτε ότι υπάρχουν σαφή στοιχεία επικοινωνίας, φυσική έδρα και πλήρη νομικά στοιχεία. Αναζητήστε αξιολογήσεις από πραγματικούς χρήστες.

Συγκράτηση στην παρόρμηση αγοράς: Η υψηλή προβολή και οι χρονικοί περιορισμοί των «flash offers» συχνά οδηγούν σε παρορμητικές αποφάσεις. Αγοράζετε μόνο όσα πραγματικά χρειάζεστε.

Επαλήθευση διαθεσιμότητας προϊόντων: Ζητήστε επιβεβαίωση της διαθεσιμότητας, ειδικά σε ακριβά προϊόντα ή σε καταστήματα με περιορισμένο στοκ.

Ο Συνήγορος του Καταναλωτή ενθαρρύνει όλους τους καταναλωτές να προσεγγίζουν τις προσφορές με ενημέρωση και κριτική σκέψη. Σε περίπτωση διαφορών με προμηθευτές, οι καταναλωτές μπορούν να υποβάλουν αναφορά στην Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή» μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της.

Διαβάστε επίσης