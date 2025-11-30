Πότε θα πάρουν σύνταξη οι σημερινοί 20άρηδες - Αύξηση ορίων φέρνει το δημογραφικό

Πρωταθλήτρια η Ελλάδα στη γήρανση - Διεθνής τάση για συνταξιοδότηση στα 70

Newsbomb

Πότε θα πάρουν σύνταξη οι σημερινοί 20άρηδες - Αύξηση ορίων φέρνει το δημογραφικό
Unsplash
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η συζήτηση για το μέλλον των συντάξεων αναζωπυρώνεται, καθώς νέες διεθνείς εκθέσεις προειδοποιούν για τις βαθιές αλλαγές που θα επιφέρει η εκρηκτική δημογραφική γήρανση, πλήττοντας κυρίως τους σημερινούς νέους εργαζόμενους. Παρότι η κυβέρνηση δεσμεύεται ότι δεν εξετάζεται αύξηση των ορίων ηλικίας από το 2027, οι ειδικοί εκτιμούν ότι η δημογραφική πίεση είναι τόσο ισχυρή που δύσκολα θα αποφευχθούν μελλοντικές παρεμβάσεις.

Πρωταθλήτρια η Ελλάδα στη γήρανση

Σύμφωνα με την έκθεση "Pensions at a Glance 2025" του ΟΟΣΑ, η Ελλάδα βρίσκεται στις πρώτες θέσεις παγκοσμίως ως προς την ταχύτητα γήρανσης του πληθυσμού και τη μείωση του εργατικού δυναμικού. Το χαμηλό ποσοστό γεννήσεων σε συνδυασμό με το αυξανόμενο προσδόκιμο ζωής ασκούν ανυπολόγιστη πίεση στο ασφαλιστικό σύστημα.

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων (EIOPA) προειδοποιεί ότι τα δημόσια συστήματα κοινωνικής ασφάλισης δεν θα μπορούν να χρηματοδοτήσουν τις μελλοντικές συντάξεις, καθώς ο αριθμός των συνταξιούχων θα ξεπεράσει κατά πολύ τον αριθμό των εργαζομένων. Σήμερα, στην Ελλάδα αναλογούν 1,65 εργαζόμενοι για κάθε έναν συνταξιούχο, όμως οι προβλέψεις είναι δυσοίωνες: 1,46 προς 1 το 2030 και 1,23 προς 1 το 2050. Όσο βαθαίνει αυτή η απόκλιση τόσο δυσκολότερη γίνεται η χρηματοδότηση.

Διεθνής τάση για συνταξιοδότηση στα 70

Σχεδόν σε όλες τις χώρες του ΟΟΣΑ (Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης), η «κανονική» ηλικία συνταξιοδότησης ανεβαίνει. Για όσους ξεκινούν σήμερα την εργασία τους, ο μέσος όρος συνταξιοδότησης διαμορφώνεται στα 66,4 έτη για τους άνδρες και στα 65,9 έτη για τις γυναίκες, με το όριο σε κάποιες χώρες να φτάνει ή και να ξεπερνά τα 70. Για την Ελλάδα, το νέο προβλεπόμενο όριο για τους νέους εργαζόμενους διαμορφώνεται στα 66 έτη, καθώς η δυνατότητα συνταξιοδότησης με 40 χρόνια εργασίας στα 62 αποτελεί το κατώτατο όριο, το οποίο θα ανεβεί σταδιακά.

Όσον αφορά την αναπλήρωση, για τους νέους εργαζόμενους η καθαρή σύνταξη αναμένεται να αντιστοιχεί στο 63% του μισθού, ποσοστό που σε ορισμένες χώρες πέφτει κάτω από 40%.

Το χάσμα των συντάξεων των γυναικών

Παρά τη μικρή βελτίωση, οι γυναίκες λαμβάνουν κατά μέσο όρο 23% χαμηλότερη σύνταξη από τους άνδρες. Για να αντιμετωπιστεί αυτό το χάσμα, ο ΟΟΣΑ προτείνει μέτρα όπως η παροχή φθηνότερης παιδικής φροντίδας, η κατάργηση αντικινήτρων εργασίας και η προώθηση των γυναικών σε ηγετικές θέσεις και ειδικότητες υψηλής ζήτησης.

Συμπερασματικά, αν και η κυβέρνηση αποκλείει επίσημα αλλαγές έως το 2027, τα στοιχεία δείχνουν ότι για τους σημερινούς 20άρηδες η συνταξιοδότηση πιθανότατα θα έρθει αργότερα από τις σημερινές προβλέψεις. Ο συνδυασμός γήρανσης, μείωσης εργατικού δυναμικού και αυξανόμενου προσδόκιμου ζωής καθιστά σχεδόν βέβαιο ότι η συζήτηση για τα όρια ηλικίας θα επιστρέψει, και μάλιστα σύντομα.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:47ΕΛΛΑΔΑ

Ξεκίνησαν για τον κόμβο της Νίκαιας οι αγρότες - Κλιμακώνονται οι κινητοποιήσεις - Βίντεο

12:39ΚΟΣΜΟΣ

Ελβετία: Δημοψήφισμα για υποχρεωτική θητεία σε στρατό και πολιτικές υπηρεσίες για τις γυναίκες

12:30ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Το Ισραήλ σκότωσε τέσσερις «τρομοκράτες» στη Ράφα

12:21ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: «Aπό τις 15 Δεκεμβρίου διαγνωστικές εξετάσεις σε δημόσιες δομές μέσω του My Health»

12:17ΜΠΑΣΚΕΤ

Εθνική Ελλάδας: Στην Πορτογαλία για το «2 στα 2» στα προκριματικά του FIBA World Cup 2027

12:12ΚΟΣΜΟΣ

«Βολές» Καζακστάν κατά Κιέβου για το πλήγμα σε τερματικό σταθμό εξαγωγής πετρελαίου: «Εσκεμμένη επίθεση κατά κρίσιμης σημασίας υποδομή της CPC»

12:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θεοδωρικάκος: Ειδικό καθεστώς του Αναπτυξιακού Νόμου για την κοινωνική επιχειρηματικότητα στο πρώτο εξάμηνο του 2026

12:00ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League 2: Ξεχωρίζει το θεσσαλικό ντέρμπι, Νίκη Βόλου – Αναγέννηση Καρδίτσας | Το πρόγραμμα

11:54ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάτρα: Χειροπέδες σε δύο άτομα για πώληση αλκοόλ σε ανηλίκους

11:45ΚΟΣΜΟΣ

Πυροβολισμοί σε παιδικό πάρτι στην Καλιφόρνια: Παιδιά ανάμεσα στους τέσσερις νεκρούς - 10 τραυματίες

11:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τι ώρα κλείνουν τα εμπορικά καταστήματα σήμερα - Ποια σούπερ μάρκετ λειτουργούν

11:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πότε θα πάρουν σύνταξη οι σημερινοί 20άρηδες - Αύξηση ορίων φέρνει το δημογραφικό

11:19ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν κατέλαβε πετρελαιοφόρο - «Μετέφερε λαθραίο καύσιμο» υποστηρίζει η Τεχεράνη

11:10ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Ανήλικος σε σχολική εκδρομή μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο εξαιτίας κατανάλωσης αλκοόλ

11:03ΕΛΛΑΔΑ

Οι Πομάκοι: Ποιοι είναι και πού ζουν - Οι ελληνικές λέξεις στη γλώσσα τους - Πώς έγινε ο εξισλαμισμός τους

11:01ΜΠΑΣΚΕΤ

ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός: Οι αήττητες «πράσινες» δοκιμάζονται στη Θεσσαλονίκη

10:52ΚΟΣΜΟΣ

Ολλανδία: Το Φεστιβάλ Φωτός μετατρέπει το Άμστερνταμ σε υπαίθριο Μουσείο

10:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κεραμέως: Η συμφωνία για τις συλλογικές συμβάσεις υπερβαίνει κόμματα και χρώματα - 4 καλά νέα για τους συνταξιούχους

10:34ΕΛΛΑΔΑ

Η Ελλάδα στο Διάστημα: Σε τροχιά γύρω από τη Γη πέντε δορυφόροι - Σημαντικό εργαλείο για τις Ένοπλες Δυνάμεις

10:26ΕΛΛΑΔΑ

Ρομπότ ετοιμάζονται να πουν τα... κάλαντα στη Θεσσαλονίκη - Δείτε εικόνες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:03ΕΛΛΑΔΑ

Οι Πομάκοι: Ποιοι είναι και πού ζουν - Οι ελληνικές λέξεις στη γλώσσα τους - Πώς έγινε ο εξισλαμισμός τους

10:12ΕΛΛΑΔΑ

Πώς έγινε το φρικτό τροχαίο στη Λούτσα: Εκτός ελέγχου το ΙΧ που θέρισε τους πεζούς, σκοτώνοντας έναν επί τόπου

03:01ΜΠΑΣΚΕΤ

Το 1,2 εκατ. ευρώ για ψύξη του ΣΕΦ, έφερε την αντίδραση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου

06:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται κακοκαιρία «made in Africa» - Πότε θα «χτυπήσει» την χώρα - Τι προβλέπουν Ιταλοί μετεωρολόγοι για το Δεκέμβριο

11:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τι ώρα κλείνουν τα εμπορικά καταστήματα σήμερα - Ποια σούπερ μάρκετ λειτουργούν

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Φρικτό τροχαίο στη Λούτσα: Αυτοκίνητο παρέσυρε πεζούς - Ένας νεκρός και τρεις τραυματίες

10:34ΕΛΛΑΔΑ

Η Ελλάδα στο Διάστημα: Σε τροχιά γύρω από τη Γη πέντε δορυφόροι - Σημαντικό εργαλείο για τις Ένοπλες Δυνάμεις

12:21ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: «Aπό τις 15 Δεκεμβρίου διαγνωστικές εξετάσεις σε δημόσιες δομές μέσω του My Health»

11:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πότε θα πάρουν σύνταξη οι σημερινοί 20άρηδες - Αύξηση ορίων φέρνει το δημογραφικό

12:17ΜΠΑΣΚΕΤ

Εθνική Ελλάδας: Στην Πορτογαλία για το «2 στα 2» στα προκριματικά του FIBA World Cup 2027

09:05ΕΛΛΑΔΑ

Η αθέατη μάχη των πρώτων ανταποκριτών - Οι άνθρωποι και τα τραύματα πίσω από ιστορίες ηρωισμού και φρίκης

11:10ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Ανήλικος σε σχολική εκδρομή μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο εξαιτίας κατανάλωσης αλκοόλ

07:59ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δώρο Χριστουγέννων: Αυξημένο το ποσό για τους ανέργους - Πότε πληρώνεται

11:45ΚΟΣΜΟΣ

Πυροβολισμοί σε παιδικό πάρτι στην Καλιφόρνια: Παιδιά ανάμεσα στους τέσσερις νεκρούς - 10 τραυματίες

18:33ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλαδικές 2026: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις -Πότε λήγει η προθεσμία - Πόλος έλξης οι στρατιωτικές σχολές

10:10ΚΟΣΜΟΣ

Φονική πυρκαγιά σε κτίριο στη Γαλλία: Πέντε νεκροί και ένας τραυματίας - Ανάμεσά τους παιδιά

10:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Η ιστορική κοινωνική συμφωνία για τις συλλογικές συμβάσεις - Οι ειλικρινείς γεωργοί και κτηνοτρόφοι από φέτος θα εισπράττουν μεγαλύτερες επιδοτήσεις

10:22ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Λιονέλ Μέσι: Σήκωσε το 47ο τρόπαιο της καριέρας του κι έγραψε ιστορικό ρεκόρ στο ποδόσφαιρο

08:41ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτη αφοσίωση: Πώς μια ενυδρίδα ανταποδίδει την καλοσύνη στον άνθρωπο που την έσωσε - Βίντεο

10:01ΕΛΛΑΔΑ

Ένας χρόνος για το Μετρό Θεσσαλονίκης: Πάνω από 27 εκατ. μετακινήσεις, οι ώρες αιχμής, ο πιο δημοφιλής προορισμός και το στοίχημα της επόμενης μέρας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ