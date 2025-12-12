Πρίγκιπας Άντριου: Η πρώτη δημόσια εμφάνιση στη βάφτιση της εγγονής του μετά την αφαίρεση των τίτλων

Ο πρίγκιπας Άντριου και η Σάρα Φέργκιουσον παρευρέθηκαν στη βάφτιση της δεύτερης εγγονής τους

Πρίγκιπας Άντριου: Η πρώτη δημόσια εμφάνιση στη βάφτιση της εγγονής του μετά την αφαίρεση των τίτλων
Ο Άντριου Μάουντμπάτεν-Γουίνδσορ και η Σάρα Φέργκιουσον
AP
Στη βάφτιση της εγγονής τους και δεύτερης κόρης της πριγκίπισσας Βεατρίκης παρέστησαν ο Άντριου Μάουντμπάτεν-Γουίνδσορ και η Σάρα Φέργκιουσον την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου.

Το χαρμόσυνο γεγονός πραγματοποίηθηκε σε μια ιδιωτική τελετή στο Chapel Royal στο Παλάτι του «St James» στο Λονδίνο.

Οι τέως δούκας και δούκισσα του Γιορκ πραγματοποίησαν την πρώτη επίσημη κοινή εμφάνιση, έπειτα από την απόφαση του βασιλιά Καρόλου να αφαιρέσει από τον αδερφό του όλους τους βασιλικούς τίτλους.

Ο Άντριου και η Σάρα Φέργκιουσον έφθασαν χωριστά στην τελετή το πρωί της Παρασκευής και αποχώρησαν μαζί το μεσημέρι, σύμφωνα με πληροφορίες του Hello!

Μεταξύ των καλεσμένων ήταν η αδερφή της Βεατρικής, πριγκίπισσα Ευγενία με τον σύζυγό της, Τζακ Μπρουκσμπανκ, ο τραγουδιστής Τζέιμς Μπλαντ και η σύζυγός του, Σοφία Γουέλσλεϊ, η οποία ήταν μία από τις νονές της μικρής Αθηνάς.

Είναι βασιλική παράδοση τα παιδιά να έχουν πολλούς νονούς, και σύμφωνα με αναφορές, ανάμεσα σε αυτούς ήταν και η Πριγκίπισσα Νίνα της Ελλάδας και της Δανίας.

Ο πρώην δούκας και η πρώην δούκισσα του Γιορκ είχαν κάνει την τελευταία τους εμφάνιση με τα υπόλοιπα μέλη της βασιλικής οικογένειας στην κηδεία της Δούκισσας του Κεντ στις 16 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με την Daily Mail, οι σχέσεις της πριγκίπισσας Βεατρίκης με τον πατέρα της είναι αρκετά ψυχρές.

«Η Βεατρίκη έχει, φυσικά, προσκαλέσει τον πατέρα της. Αλλά τα πράγματα δεν είναι ζεστά μεταξύ τους», ανέφερε πρόσωπο από το περιβάλλον της 37χρονης πριγκίπισσας στην Daily Mail. «Ωστόσο, ανησυχεί για εκείνον. Βρίσκεται σε πολύ κακή ψυχολογική κατάσταση. Και εκείνη αναγνωρίζει ότι λατρεύει τα εγγόνια του και θα ήταν σκληρό να του στερήσει την ευκαιρία να παραστεί στη βάπτισ», πρόσθεσε.

«Έχουν προηγηθεί προσεκτικές συνομιλίες και διπλωματία με τον βασιλιά Κάρολο για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο», πρόσθεσε η πηγή.

https://www.instagram.com/p/CtCIIl_vyl_/

Η Αθηνά είναι το δεύτερο παιδί της πριγκίπισσας Βεατρίκης και του Εντοάρντο Μαπέλλι Μότσι. Έχουν και μία ακόμη κόρη, την 4χρονη Σιέννα, ενώ ο Μαπέλλι έχει έναν γιο από προηγούμενη σχέση, τον 9χρονο Κρίστοφερ Γουλφ.

Η Αθηνά γεννήθηκε πρόωρα τον Ιανουάριο του 2025, και η Βεατρίκη είχε μιλήσει για τα έντονα συναισθήματα που βίωσε με αφορμή αυτό το γεγονός.

https://www.instagram.com/p/Cl1p1qPvSIb/

Σε προσωπικό άρθρο της στη βρετανική Vogue τον Μάρτιο του 2025, η πριγκίπισσα είχε γράψει: «Χρειάστηκαν περισσότερες από μερικές εβδομάδες μέχρι να στεγνώσουν τα δάκρυα ανακούφισης και να αρχίσει η ζωή με το μωρό μας να είναι υγιές».

