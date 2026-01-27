Καλλιστώ: Αγέλη λύκων ψάχνει τροφή σε Πανόραμα και Θέρμη – Τι να κάνετε σε περίπτωση συνάντησης

Σύμφωνα με την «Καλλιστώ» έχουν γίνει τρεις επιτυχημένες επιχειρήσεις απώθησης της αγέλης

Καλλιστώ: Αγέλη λύκων ψάχνει τροφή σε Πανόραμα και Θέρμη – Τι να κάνετε σε περίπτωση συνάντησης
Ανακοίνωση εξέδωσε η περιβαλλοντική οργάνωση «Καλλιστώ» για την παρουσία αγέλης λύκων που έχει θεαθεί τους τελευταίους μήνες στην ευρύτερη περιοχή του Πανοράματος και της Θέρμης Θεσσαλονίκης.

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της η οργάνωση, πρόκειται για αγέλη πέντε λύκων που προσεγγίζει κατά τις βραδινές και πρωινές ώρες την περιοχή προς αναζήτηση τροφής. Ενδέχεται η παρουσία των λύκων στην περιοχή να συνδέεται με την παρουσία αγριογούρουνων, τα οποία αποτελούν φυσική λεία για τους λύκους, αλλά και με την παρουσία άλλων ανθρωπογενών τροφικών πηγών.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση η «Καλλιστώ», στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος «LIFE Wild Wolf», βρίσκεται σε επικοινωνία και συνεργάζεται με το δασαρχείο Θεσσαλονίκης, με την υποστήριξη της Επιθεώρησης Δασικής Πολιτικής Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και με τον δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη, με σκοπό την παρακολούθηση και αξιολόγηση της συμπεριφοράς της συγκεκριμένης αγέλης λύκων για τυχόν ζητήματα που αφορούν την δημόσια ασφάλεια καθώς και την αντιμετώπιση τους, επισημαίνει η οργάνωση.

Σημειώνεται ότι μέχρι σήμερα η Ομάδα Ομάδα Άμεσης Επέμβασης για τον Λύκο της «Καλλιστώ», σε συνεργασία με τον δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη και το δασαρχείο Θεσσαλονίκης, έχουν προβεί σε τρεις επιτυχημένες επιχειρήσεις απώθησης της συγκεριμένης αγέλης από την περιοχή.

Οι επιχειρήσεις βασίζονται στον εντοπισμό των λύκων σε πραγματικό χρόνο από αέρος και εδάφους, με τη χρήση θερμικού drone και θερμικής κάμερας αντίστοιχα, ενώ μόλις προσεγγίσουν οικίες εκφοβίζονται σε κοντινή απόσταση με την χρήση ειδικών εκτοξευόμενων κροτίδων και ειδικού εκτοξευτήρα, τα οποία διαθέτει η Δασική Υπηρεσία και έχουν εξασφαλιστεί κατά το παρελθόν μέσω του προγράμματος LIFE Amy Bear, του οποίου εταίρος ήταν η «Καλλιστώ». Στόχος των απωθήσεων είναι οι λύκοι να συνδέσουν την παρουσία τους κοντά σε σπίτια με αρνητικά ερεθίσματα και φόβο, επισημαίνει η Καλλιστώ.

Σύμφωνα με τα μέχρις στιγμής δεδομένα παρακολούθησης του περιστατικού, η συγκεκριμένη αγέλη λύκων κινείται στις αραιοκατοικημένες περιοχές του Πανοράματος και της Θέρμης, χωρίς να έχει παρουσιάσει ωστόσο εξοικείωση με την ανθρώπινη παρουσία καθεαυτή, καθώς στις περιπτώσεις όπου οι λύκοι αντιλαμβάνονται άνθρωπο εκτός οχήματος ή κτηρίου απομακρύνονται άμεσα, επισημαίνει η οργάνωση η οποία συμπληρώνει πως «η παρουσία τους έξω από μονοκατοικίες των παραπάνω περιοχών δεν αποτελεί κίνδυνο για την ανθρώπινη ζωή, χωρίς ωστόσο αυτή να κρίνεται επιθυμητή, και για τον λόγο αυτό υλοποιούνται οι επιχειρήσεις απώθησης». Επιπλέον οι κάτοικοι πρέπει να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών σε περίπτωση συνάντησης μαζί τους, για την πρόληψη κλιμάκωσης του περιστατικού, τονίζει η Καλλιστώ.

Οι οδηγίες αφορούν περιορισμό των διαθέσιμων ανθρωπογενών τροφικών πηγών για τους λύκους, όπως απορρίμματα εκτός κάδων, παράνομες χωματερές, νεκρά κτηνοτροφικά ζώα κ.ά., οι οποίες λειτουργούν ως παράγοντες ανεπιθύμητης προσέλκυσης ειδών της άγριας ζωής πλησίον οικιών.

Στελέχη της «Καλλιστώς» συμμετείχαν στις 28 Νοεμβρίου 2025 στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Δημάρχου Πυλαίας-Χορτιάτη, Ιγνάτιου Καϊτεζίδη, κατά την οποία συμφωνήθηκε και έκτοτε υλοποιείται η άμεση εφαρμογή του πρωτοκόλλου για την διαχείριση περιστατικών προσέγγισης λύκων σε περιαστικές περιοχές, υπογραμμίζεται.

Ακολουθούν οδηγίες ενημέρωσης των κατοίκων:

  • Απαγορεύεται η παροχή τροφής (όπως και σε όλα τα είδη της άγριας πανίδας).
  • Απαγορεύεται η εγκατάλειψη νεκρών ζώων και ζωικών υπολειμμάτων σε δάση και δασικές εκτάσεις και ιδιαίτερα κοντά σε εγκαταστάσεις, οικίες, στάνες κ.α..
  • Σε βόλτες των σκύλων με τον ιδιοκτήτη τους στην ύπαιθρο, θα πρέπει να προκαλείται κάποιος θόρυβος για να δηλώνεται η παρουσία ανθρώπων που τα συνοδεύουν.
  • Σε περίπτωση συνάντησης με λύκο/λύκους και όταν το ζώο/α είναι σε απόσταση μεγαλύτερη από τα 50 μέτρα, παρακολουθούμε τη συμπεριφορά του/τους (συχνά παρατηρούν τους ανθρώπους από περιέργεια και όχι επιθετική διάθεση) και ποτέ δεν προσεγγίζουμε τα ζώα. Καλούμε το σκύλο μας κοντά μας.
  • Σε περίπτωση όπου ο λύκος ή οι λύκοι πλησιάζουν άνθρωπο εκτός οχήματος ή κτιρίου σε απόσταση 30 ή λιγότερων μέτρων, εκφραζόμαστε με επιθετικό τόνο φωνής και επιδεικνύουμε ανάλογη συμπεριφορά.
  • Σε περιπτώσεις ή περιόδους όπου έχουν αναφερθεί περιστατικά συχνών εμφανίσεων λύκων σε μια περιαστική περιοχή, προληπτικά δεν αφήνουμε χωρίς επίβλεψη μικρής ηλικίας παιδιά να μετακινούνται ή να παίζουν μόνα τους στο ύπαιθρο. «Προφανώς αυτό συνίσταται ως επιθυμητό μέτρο ασφάλειας και για άλλους συνηθέστερους και πιο κοινούς καθημερινούς κινδύνους, όπως η παρουσία αδέσποτων αγελών σκύλων», αναφέρει η οργάνωση.
  • Επίσης παρακαλούνται οι πολίτες για την άμεση ενημέρωση του Δασαρχείου Θεσσαλονίκης, σε περίπτωση παρουσίας λύκου κοντά σε σπίτια ή ανθρώπινη δραστηριότητα, καθώς παρατηρείται το φαινόμενο να εμφανίζονται φωτογραφίες ή βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης χωρίς τεκμηριωμένη αυθεντικότητα και χωρίς να έχουν ενημερωθεί νωρίτερα οι αρμόδιες Αρχές.

