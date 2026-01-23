Θεσσαλονίκη: Λύκοι έφτασαν μέχρι την πόρτα σπιτιού στο Πανόραμα - Βίντεο

Στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης έχει προκληθεί ανησυχία στους κατοίκους λόγω της παρουσίας λύκων στην περιοχή.

Σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας σπιτιού, έχουν καταγραφεί συνολικά τέσσερις λύκοι να φτάνουν μέχρι την είσοδο.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ το βράδυ της Πέμπτης στελέχη του τοπικού δασαρχείου και της περιβαλλοντικής οργάνωσης «Καλλιστώ» βρέθηκαν στην περιοχή προκειμένου να προσπαθήσουν να εντοπίσουν τους λύκους και να τους απομακρύνουν.

