Λύκοι στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης - Αρκούδα κάνει βόλτες σε χωριό της Κοζάνης

Αναστάτωση επικρατεί μεταξύ των κατοίκων στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης, καθώς αγέλη λύκων εθεάθη στην περιοχή το πρωί της Τετάρτης 21 Ιανουαρίου.

Το περιστατικό αυτό, που καταγράφηκε στη συμβολή των οδών Μιαούλη και Πυθαγόρα, έρχεται να προστεθεί στα πολλά που έχουν σημειωθεί στην περιοχή τους τελευταίους μήνες, με τους κατοίκους να είναι ανήσυχοι μετά τις επανειλημμένες εμφανίσεις λύκων δίπλα στα σπίτια τους.

Άλλος κάτοικος της περιοχής ανέφερε ότι είδε την αγέλη να εμφανίζεται γύρω στις 6:10 το πρωί σήμερα στην οδό Παλαιολόγου στο ύψος της οδού Αθηνάς ενώ μετά κατευθύνθηκε προς το μονοπάτι που οδηγεί στην οδό Σταδίου.

Αρκούδα κάνει βόλτες στην Κοζάνη

Αντιμέτωποι με ένα ασυνήθιστο θέαμα ήρθαν οι κάτοικοι του χωριού Αναρράχη στον δήμο Εορδαίας στην Κοζάνη την Κυριακή 18 Ιανουαρίου αφού αντίκρυσαν μια αρκούδα να κάνει βόλτες στην περιοχή.

Όπως αναφέρει το voria.gr, ένας άνθρωπος εντόπισε την αρκούδα στον δρόμο που συνδέει την Αναρράχη και το Εμπόριο και τράβηξε βίντεο μέσα από το αυτοκίνητό του.

Η αρκούδα που εθεάθη στην Κοζάνη Voria.gr

Στο βίντεο, η αρκούδα δεν φαίνεται να είναι επιθετική και απλά παρατηρούσε τι συμβαίνει γύρω της. Λίγο αργότερα βγήκε εκτός δρόμου και συνέχισε την πορεία της.



Οι κάτοικοι του χωριού την είδαν ακόμα και έξω από τις αυλές τους.

