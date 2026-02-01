Γοργοπόταμος: Το γλέντι έγινε κηδεία – Ηλικιωμένος κατέρρευσε ενώ χόρευε

Η χαρά μετατράπηκε σε θρήνο σε γνωστό κέντρο διασκέδασης του Γογοποτάμου το βράδυ του Σαββάτου (31/1), καθώς πάνω στο χορό ένας 74χρονος υπέστη καρδιακό επεισόδιο.

Όπως αναφέρει το lamiareport.grο 74χρονος σηκώθηκε να χορέψει κατά τη διάρκεα χοροεσπερίδας ωστόσο αισθάνθηκε αδιαθεσία και κατέρρευσε. Γιατρός που ήταν παρών στην εκδήλωση, έσπευσε να προσφέρει τις πρώτες βοήθειες ξεκινώντας ΚΑΡΠΑ, ενώ τα παιδιά του Συλλόγου Γοργοποτάμου έφεραν αμέσως τον απινιδωτή που υπάρχει μόνιμα στο χώρο.

Συγχρόνως κάλεσαν το «166», με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ να φτάνει μέσα σε λίγα λεπτά και τις προσπάθειες ανάνηψης να συνεχίζονται, με αρνητικά - δυστυχώς - αποτελέσματα.

Ο άτυχος άνδρας διακομίσθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης από το ΑΤ Λαμίας, θα διεξαχθεί νεκροψία - νεκροτομή για τον προσδιορισμό των ακριβών αιτιών που έκοψαν απότομα το νήμα της ζωής του συνανθρώπου μας.

