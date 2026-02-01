Οι αναταράξεις επέστρεψαν στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» την πτήση Αθήνα - Ρόδος
Το αεροπλάνο αν και έφτασε μέχρι το νησί, γύρισε πίσω λόγω καιρού, χωρίς να ολοκληρώσει το ταξίδι του
Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικρατούν σε όλη τη χώρα προκαλούν προβλήματα και στην αεροπλοΐα.
Πτήση που αναχώρησε από την Αθήνα με καθυστέρηση και προορισμό τη Ρόδο, αν και έφτασε στο νησί, δεν κατάφερε να προσγειωθεί και αναγκάστηκε να επιστρέψει στο «Ελευθέριος Βενιζέλος», λόγω έντονων αναταράξεων, όπως αναφέρει δημοσίευμα της Δημοκρατικής.
Βίντεο από επιβάτη της πτήσης ενώ σημειώνονται αναταράξεις
