Τζόρτζιο Αρμάνι: Το συγκινητικό μήνυμα της Τζούλια Ρόμπερτς για τον θάνατο του Ιταλού σχεδιαστή

Θλίψη σκόρπισε στην παγκόσμια κοινότητα η είδηση θανάτου του Τζόρτζιο Αρμάνι.

Ο θρυλικός Ιταλός σχεδιαστής που συνέδεσε το όνομά του με το στυλ και έγραψε με «χρυσά γράμματα» το όνομά του στην ιστορία της μόδας έφυγε από την ζωή σε ηλικία 91 ετών.

Την δυσάρεστη είδηση γνωστοποίησε με μακροσκελή ανάρτηση στα social media η εταιρεία του Ιταλού σχεδιαστή.

Η Τζούλια Ρόμπερτς αποχαιρετά τον Τζόρτζιο Αρμάνι

Με μία ιδιαίτερη ανάρτηση θέλησε να αποχαιρετήσει τον θρύλο της μόδας και καλός της φίλο η Τζούλια Ρόμπερτς.

Η Χολιγουντιανή ηθοποιός ανήρτησε μία φωτογραφία της με τον Τζόρτζιο Αρμάνι γράφοντας: «Ένας αληθινός φίλος. Ένας θρύλος», ενώ πρόσθεσε δίπλα μία ραγισμένη καρδιά, δείχνοντας την απέραντη θλίψη της για τον θάνατο του Ιταλού σχεδιαστή.

https://www.instagram.com/p/DOLuLeskYHR/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

