Τζόρτζιο Αρμάνι: Το «αντίο» του Ντάβιντε Καλάμπρια – «Τιμή μου που σε γνώρισα»

Ο ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού και επί σειρά ετών αρχηγός της Μίλαν, είχε καλή σχέση με τον Τζόρτζιο Αρμάνι και θέλησε να στείλει το δικό του μήνυμα μετά το θάνατό του.

Newsbomb

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
1'
Ο Ντάβιντε Καλάμπρια μεγάλωσε ποδοσφαιρικά στη Μίλαν, υπήρξε αρχηγός της επί σειρά ετών. Η ζωή στο Μιλάνο αλλά και η ενασχόληση με το χώρο της μόδας – λόγω της αδερφής του – τον έκαναν να γνωρίσει και να έχει καλή σχέση με τον Τζόρτζιο Αρμάνι.

Ο θάνατος του διάσημου μόδιστρου τον συγκλόνισε και ο ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού θέλησε να στείλει το δικό του μήνυμα μέσω social media σε αυτή τη θλιβερή στιγμή.

Μοιράστηκε μια κοινή τους φωτογραφία και τη συνόδευσε με τα εξής λόγια:

«Τιμή μου και χαρά μου που σε γνώρισα.

Αυτές οι στιγμές θα μείνουν μαζί μου για πάντα.

Ευχαριστώ για όλα.

Αναπαύσου εν ειρήνη Τζόρτζιο».

calabria.jpg

