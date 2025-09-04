Τζόρτζιο Αρμάνι: Το «αντίο» του Ντάβιντε Καλάμπρια – «Τιμή μου που σε γνώρισα»
Ο ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού και επί σειρά ετών αρχηγός της Μίλαν, είχε καλή σχέση με τον Τζόρτζιο Αρμάνι και θέλησε να στείλει το δικό του μήνυμα μετά το θάνατό του.
Ο Ντάβιντε Καλάμπρια μεγάλωσε ποδοσφαιρικά στη Μίλαν, υπήρξε αρχηγός της επί σειρά ετών. Η ζωή στο Μιλάνο αλλά και η ενασχόληση με το χώρο της μόδας – λόγω της αδερφής του – τον έκαναν να γνωρίσει και να έχει καλή σχέση με τον Τζόρτζιο Αρμάνι.
Ο θάνατος του διάσημου μόδιστρου τον συγκλόνισε και ο ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού θέλησε να στείλει το δικό του μήνυμα μέσω social media σε αυτή τη θλιβερή στιγμή.
Μοιράστηκε μια κοινή τους φωτογραφία και τη συνόδευσε με τα εξής λόγια:
«Τιμή μου και χαρά μου που σε γνώρισα.
Αυτές οι στιγμές θα μείνουν μαζί μου για πάντα.
Ευχαριστώ για όλα.
Αναπαύσου εν ειρήνη Τζόρτζιο».