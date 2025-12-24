Παναθηναϊκός AKTOR: Αποθέωσε Οσμάν ο Λεσόρ - Υπόκλιση και από Euroleague

Ο Τούρκος φόργουορντ αποτέλεσε καθοριστικό παράγοντα στην ανατροπή του «τριφυλλιού», συμβάλλοντας τα μέγιστα στο τελικό 92-85. Ο Παναθηναϊκός AKTOR κατάφερε να γυρίσει το παιχνίδι και να πανηγυρίσει μια σημαντική επιτυχία, με τον Οσμάν να ξεχωρίζει αγωνιστικά.

Ο 30χρονος ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 22 πόντους, έχοντας εξαιρετικά ποσοστά από την περιφέρεια (5/6 τρίποντα), ενώ πρόσθεσε ακόμη 3 ριμπάουντ και 3 ασίστ σε 33 λεπτά και 8 δευτερόλεπτα συμμετοχής.

Η εμφάνισή του δεν πέρασε απαρατήρητη από τους συμπαίκτες του, με τον Ματίας Λεσόρ να τον αποθεώνει μέσω ανάρτησης στα social media. Ο Γάλλος σέντερ έγραψε χαρακτηριστικά: «Ο Τσέντι είναι στο Top-3 στη θέση του και δεν είναι τρίτος», δείχνοντας τον απόλυτο σεβασμό του για την απόδοση του Οσμάν.

Cedi top 3 in his position and he ain’t 3 — Mathias Lessort (@ThiasLsf) December 23, 2025

Το συγκεκριμένο post αναδημοσίευσε και η Euroleague, σχολιάζοντας με χιούμορ πως ο Τούρκος φόργουορντ είναι… «κακός άνθρωπος» τον τελευταίο καιρό, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική αγωνιστική του κατάσταση.