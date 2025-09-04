Τζόρτζιο Αρμάνι: Το μήνυμα του Λάκη Γαβαλά για τον θάνατο του σχεδιαστή

Όπως έγινε γνωστό το μεσημέρι της Πέμπτης 4 Σεπτεμβρίου, ο Ιταλός σχεδιαστής, Τζιόρτζιο Αρμάνι έφυγε από την ζωή σε ηλικία 91 ετών.

«Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του ιδρυτή και δημιουργού και κινητήριας δύναμης της Armani Group. Ο κ. Αρμάνι, όπως τον φώναζαν πάντα με σεβασμό και θαυμασμό οι υπάλληλοι και οι συνεργάτες του, έφυγε ειρηνικά, περιτριγυρισμένος από τους αγαπημένους του. Ακούραστος, δούλευε μέχρι τις τελευταίες του μέρες, αφιερωμένος στην εταιρεία, τις κολεξιόν του και στα project, τα υπάρχοντα και τα μελλοντικά» αναφέρει η ανακοίνωση της εταιρείας.

Η είδηση του θανάτου του Τζιόρτζιο Αρμάνι ταξίδεψε μέσα σε λίγα λεπτά σε όλο τον πλανήτη, με εκπροσώπους της μόδας και όχι μόνο να τον αποχαιρετούν. Ανάμεσά τους και ο Λάκης Γαβαλάς.

Μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο facebook, ο Έλληνας σχεδιαστής έγραψε: «Συλλυπητήρια για τον καλύτερο εκπρόσωπο της μόδας. Του αιώνα μας.. Adio GIORGIO ARMANI».