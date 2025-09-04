Τζόρτζιο Αρμάνι: Ξένοι celebrities αποτίουν φόρο τιμής στον «θρύλο» της μόδας

Με μηνύματα αγάπης και συγκίνησης αποχαιρετούν από το απόγευμα της Πέμπτης 4 Σεπτεμβρίου οι χρήστες των social media τον Τζόρτζιο Αρμάνι, ο οποίος έφυγε από την ζωή σε ηλικία 91 ετών.

Την δυσάρεστη είδηση γνωστοποίησε με ανακοίνωσή της η εταιρεία του Ιταλού σχεδιαστή. Ανάμεσα στα χιλιάδες μήνυματα αγάπης πολλοί είναι οι celebrities που θέλησαν να αποτίσουν φόρο τιμής στον Τζόρτζιο Αρμάνι.

Βικτώρια Μπέκαμ

«Ο κόσμος της μόδας έχασε έναν πραγματικό θρύλο, τον Τζιόρτζιο Αρμάνι — έναν οραματιστή σχεδιαστή, η κληρονομιά του οποίου θα ζει για πάντα. Νιώθω τιμή που τον αποκαλούσα φίλο μου», έγραψε το πρώην μέλος των Spice Girls με story της στο Instagram.

Ράσελ Κρόου

Ο πρωταγωνιστής της ταινίας «Ο Μονομάχος» μοιράστηκε την ιστορία του για το πότε άρχισε να φοράει κοστούμια Armani, γράφοντας στο X: «Το 1997, στο φεστιβάλ κινηματογράφου των Καννών, αφού η βαλίτσα μου χάθηκε κατά τη μεταφορά, ο παραγωγός της ταινίας LA Confidential, Arnon Milchan, με έστειλε στο κατάστημα Armani με μια πιστωτική κάρτα για να αγοράσω ένα κοστούμι για την πρεμιέρα».

Αυτή η εμπειρία ήταν που «ξεκίνησε μια ερωτική σχέση με τα κοστούμια Armani που συνεχίζεται μέχρι σήμερα».

Σκεπτόμενος την κληρονομιά του Τζόρτζιο, ο Ράσελ Κρόου τόνισε ότι ο θρύλος της μόδας «συνέβαλε σημαντικά στη μόδα, στο σχεδιασμό και στην ποπ κουλτούρα».

«Η ενέργεια, το όραμα και η φινέτσα του άφησαν ένα σημάδι που αναγνωρίζεται σε όλο τον κόσμο», συνέχισε. «Τον λάτρευα. Ήταν τόσο ευγενικός. Τόσες σημαντικές στιγμές της ζωής μου, βραβεία, γάμος, Wimbledon... όλα με Armani».

Ο ηθοποιός του «Beautiful Mind» αποκάλυψε ότι επρόκειτο να συναντηθεί με τον Giorgio στο τέλος του μήνα στο Μιλάνο.

Καταλήγοντας, είπε: «Τι ζωή είχε, από τα πρώτα του βήματα μέχρι τη δόξα. Θα ζεις για πάντα στην καρδιά μου».

Giorgio.



1997 at the Cannes film festival, after my bag was lost in transit, LA Confidential producer Arnon Milchan sent me to the Armani store with a credit card to get a suit for the premiere.

That began a love affair with Armani suits that continues to this day.



Mr Armani — Russell Crowe (@russellcrowe) September 4, 2025



Τζούλια Ρόμπερτς

Με μία ιδιαίτερη ανάρτηση θέλησε να αποχαιρετήσει τον θρύλο της μόδας και καλός της φίλο η Τζούλια Ρόμπερτς.

Η Χολιγουντιανή ηθοποιός ανήρτησε μία φωτογραφία της με τον Τζόρτζιο Αρμάνι γράφοντας: «Ένας αληθινός φίλος. Ένας θρύλος», ενώ πρόσθεσε δίπλα μία ραγισμένη καρδιά, δείχνοντας την απέραντη θλίψη της για τον θάνατο του Ιταλού σχεδιαστή.

Άστον Κούτσερ

«Ο οραματιστής και ευγενικός Giorgio Armani», έγραψε ο γνωστός ηθοποιός. «Αναπαύσου εν ειρήνη».

Visionary kind human Giorgio Armani, RIP https://t.co/tOjVQWtoxG

— ashton kutcher (@aplusk) September 4, 2025



Ντονατέλα Βερσάτσε

«Ο κόσμος έχασε έναν γίγαντα σήμερα. Έγραψε ιστορία και θα τον θυμόμαστε για πάντα.», έγραψε στην λεζάντα της ανάρτησής της η Ντονατέλα Βερσάτσε.

Λάουρα Παουζίνι

«Ήταν τιμή μου να γνωρίσω έναν βασιλιά», έγραψε η Ιταλίδα ποπ τραγουδίστρια στο Instagram. «Αυτό που μου έμαθες και μου χάρισες είναι μια ανεκτίμητη προστιθέμενη αξία σε αυτή την αναταραχή. Καλό ταξίδι, αγαπητέ Τζορτζ».

