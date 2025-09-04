Τζόρτζιο Αρμάνι: Ξένοι celebrities αποτίουν φόρο τιμής στον «θρύλο» της μόδας

Τζούλια Ρόμπερτς, Βικτώρια Μπέκαμ και άλλοι celebrities αποχαιρετούν τον Τζόρτζιο Αρμάνι

Newsbomb

Τζόρτζιο Αρμάνι: Ξένοι celebrities αποτίουν φόρο τιμής στον «θρύλο» της μόδας
AP
LIFESTYLE
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Με μηνύματα αγάπης και συγκίνησης αποχαιρετούν από το απόγευμα της Πέμπτης 4 Σεπτεμβρίου οι χρήστες των social media τον Τζόρτζιο Αρμάνι, ο οποίος έφυγε από την ζωή σε ηλικία 91 ετών.

Την δυσάρεστη είδηση γνωστοποίησε με ανακοίνωσή της η εταιρεία του Ιταλού σχεδιαστή. Ανάμεσα στα χιλιάδες μήνυματα αγάπης πολλοί είναι οι celebrities που θέλησαν να αποτίσουν φόρο τιμής στον Τζόρτζιο Αρμάνι.

Βικτώρια Μπέκαμ

«Ο κόσμος της μόδας έχασε έναν πραγματικό θρύλο, τον Τζιόρτζιο Αρμάνι — έναν οραματιστή σχεδιαστή, η κληρονομιά του οποίου θα ζει για πάντα. Νιώθω τιμή που τον αποκαλούσα φίλο μου», έγραψε το πρώην μέλος των Spice Girls με story της στο Instagram.

μπέκαμ

Ράσελ Κρόου

Ο πρωταγωνιστής της ταινίας «Ο Μονομάχος» μοιράστηκε την ιστορία του για το πότε άρχισε να φοράει κοστούμια Armani, γράφοντας στο X: «Το 1997, στο φεστιβάλ κινηματογράφου των Καννών, αφού η βαλίτσα μου χάθηκε κατά τη μεταφορά, ο παραγωγός της ταινίας LA Confidential, Arnon Milchan, με έστειλε στο κατάστημα Armani με μια πιστωτική κάρτα για να αγοράσω ένα κοστούμι για την πρεμιέρα».

Αυτή η εμπειρία ήταν που «ξεκίνησε μια ερωτική σχέση με τα κοστούμια Armani που συνεχίζεται μέχρι σήμερα».

Σκεπτόμενος την κληρονομιά του Τζόρτζιο, ο Ράσελ Κρόου τόνισε ότι ο θρύλος της μόδας «συνέβαλε σημαντικά στη μόδα, στο σχεδιασμό και στην ποπ κουλτούρα».

«Η ενέργεια, το όραμα και η φινέτσα του άφησαν ένα σημάδι που αναγνωρίζεται σε όλο τον κόσμο», συνέχισε. «Τον λάτρευα. Ήταν τόσο ευγενικός. Τόσες σημαντικές στιγμές της ζωής μου, βραβεία, γάμος, Wimbledon... όλα με Armani».

Ο ηθοποιός του «Beautiful Mind» αποκάλυψε ότι επρόκειτο να συναντηθεί με τον Giorgio στο τέλος του μήνα στο Μιλάνο.

Καταλήγοντας, είπε: «Τι ζωή είχε, από τα πρώτα του βήματα μέχρι τη δόξα. Θα ζεις για πάντα στην καρδιά μου».

Τζούλια Ρόμπερτς

Με μία ιδιαίτερη ανάρτηση θέλησε να αποχαιρετήσει τον θρύλο της μόδας και καλός της φίλο η Τζούλια Ρόμπερτς.

Η Χολιγουντιανή ηθοποιός ανήρτησε μία φωτογραφία της με τον Τζόρτζιο Αρμάνι γράφοντας: «Ένας αληθινός φίλος. Ένας θρύλος», ενώ πρόσθεσε δίπλα μία ραγισμένη καρδιά, δείχνοντας την απέραντη θλίψη της για τον θάνατο του Ιταλού σχεδιαστή.

https://www.instagram.com/p/DOLuLeskYHR/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Άστον Κούτσερ

«Ο οραματιστής και ευγενικός Giorgio Armani», έγραψε ο γνωστός ηθοποιός. «Αναπαύσου εν ειρήνη».

Ντονατέλα Βερσάτσε

«Ο κόσμος έχασε έναν γίγαντα σήμερα. Έγραψε ιστορία και θα τον θυμόμαστε για πάντα.», έγραψε στην λεζάντα της ανάρτησής της η Ντονατέλα Βερσάτσε.

https://www.instagram.com/p/DOLp8dqCRQk/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Λάουρα Παουζίνι

«Ήταν τιμή μου να γνωρίσω έναν βασιλιά», έγραψε η Ιταλίδα ποπ τραγουδίστρια στο Instagram. «Αυτό που μου έμαθες και μου χάρισες είναι μια ανεκτίμητη προστιθέμενη αξία σε αυτή την αναταραχή. Καλό ταξίδι, αγαπητέ Τζορτζ».

https://www.instagram.com/p/DOLwSD9ghUP/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:27LIFESTYLE

Μαρία Παναγοπούλου: Η συγκινητική ανάρτηση για τα γενέθλια του Κώστα Χαρδαβέλλα

23:24ΚΟΣΜΟΣ

Λισαβόνα: Η στιγμή της σύγκρουσης όπως καταγράφηκε από μάρτυρα στο δεύτερο βαγόνι - «Πηδήξαμε από το παράθυρο»

23:23ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Ο Μπιόρν Μποργκ αποκάλυψε πως δίνει μάχη με τον καρκίνο

23:18ΕΛΛΑΔΑ

Δημογραφική κατάρρευση στην Ελλάδα - Δείτε τα νέα συγκλονιστικά στοιχεία

23:09ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ηγουμενίτσα: Συνελήφθη στο λιμάνι 18χρονος με «οπλοστάσιο» στις αποσκευές του

23:08ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στο Νέο Κόσμο: Βρέθηκε νεκρό ζευγάρι και δίπλα πυροβόλο όπλο - Όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά λέει η ΕΛ.ΑΣ., τι λένε γείτονες

23:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καλοκαιρινό το σκηνικό την Παρασκευή - Πώς θα κυλήσει το πρώτο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου

22:51ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Κυριακής (7/9)

22:42ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πλεύρης από Έβρο: «Βασική μας προτεραιότητα είναι η πάταξη της λαθρομετανάστευσης»

22:33ΕΛΛΑΔΑ

Μυτιλήνη: Υπό έλεγχο η πυρκαγιά στην περιοχή της Βρισάς και του Πολυχνίτου

22:24ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Το 40% της Γάζας υπό τον έλεγχο των IDF - Τουλάχιστον 53 Παλαιστίνιοι νεκροί από στρατιωτικά πλήγματα

22:15LIFESTYLE

Τζόρτζιο Αρμάνι: Ξένοι celebrities αποτίουν φόρο τιμής στον «θρύλο» της μόδας

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ (4/9/2025): Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 1.000.000 ευρώ

21:57ΚΟΣΜΟΣ

ΛΔ Κονγκό: Τουλάχιστον 15 νεκροί εν μέσω έξαρσης των κρουσμάτων Έμπολα

21:48ΚΟΣΜΟΣ

ΟΗΕ: Στήριξη στον οδικό χάρτη για εκλογές και ενοποίηση θεσμών στη Λιβύη

21:31ΚΟΣΜΟΣ

Συρία: Επίθεση μη επανδρωμένου αεροσκάφους στο Χαλέπι - Δύο νεκροί - Δείτε βίντεο

21:23ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος 34χρονης στα Πατήσια: Ξεσπά ο σύντροφός της - Τι ανέφερε για την μοιραία βραδιά

21:21ΚΥΠΡΟΣ

ΗΠΑ: Επιστολή για τους πέντε Ελληνοκύπριους κρατούμενους στα κατεχόμενα έστειλαν στον Ρούμπιο Αμερικανοί βουλευτές - «Σοβαρή κλιμάκωση εκ μέρους της Τουρκίας»

21:20ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία - Κίνα καταργούν τη θεώρηση VISA: Ολοένα και στενότερη συνεργασία

21:07ΚΟΣΜΟΣ

«Επέστρεψε» ο ιός Έμπολα στο Κονγκό - Τουλάχιστον 15 ασθενείς πέθαναν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:58ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE Ισπανία - Ελλάδα: Ο «τελικός» για τον 3ο όμιλο του Eurobasket 2025

21:23ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος 34χρονης στα Πατήσια: Ξεσπά ο σύντροφός της - Τι ανέφερε για την μοιραία βραδιά

23:08ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στο Νέο Κόσμο: Βρέθηκε νεκρό ζευγάρι και δίπλα πυροβόλο όπλο - Όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά λέει η ΕΛ.ΑΣ., τι λένε γείτονες

14:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι δείχνουν 8 μετεωρολογικά κέντρα για το φθινόπωρο - Δυσάρεστα νέα για την Ελλάδα

20:20ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρή εντοπίστηκε η 59χρονη Βρετανίδα που εξαφανίστηκε στην Καβάλα - Αγνοούμενη από 1η Αυγούστου

17:00ΚΟΣΜΟΣ

Πατήσια: Τα λάθη που φαίνεται να οδήγησαν την 35χρονη έγκυο στο θάνατο

17:59ΕΛΛΑΔΑ

Ειρήνη Μουρτζούκου: Θύμα δολοφονίας ο μικρός Παναγιωτάκης - Τον σκότωσαν με ασφυξία - Όλα τα νέα στοιχεία

18:36ΕΛΛΑΔΑ

Ο Ελληνοαλβανικός «πόλεμος» στους δρόμους το 2004

21:02ΕΛΛΑΔΑ

Νέος Κόσμος: «Την σκότωσε και αυτοκτόνησε», λέει στο Newsbomb γειτόνισσα του ζευγαριού που βρέθηκε νεκρό

10:40WHAT THE FACT

ΗΠΑ: 83χρονη κέρδισε 71,5 εκατομμύρια ευρώ σε λαχείο - Μια εβδομάδα μετά έμαθε ότι δεν θα τα παραλάβει ποτέ

23:18ΕΛΛΑΔΑ

Δημογραφική κατάρρευση στην Ελλάδα - Δείτε τα νέα συγκλονιστικά στοιχεία

16:20LIFESTYLE

Γιώργος Λιάγκας: Επίσημα σε νέα ώρα – Η ανακοίνωση

06:32LIFESTYLE

Πότε επιστρέφουν οι αγαπημένες σειρές με νέα επεισόδια

19:27ΚΟΣΜΟΣ

Λισαβόνα: Αυτός ήταν ο χειριστής του τελεφερίκ - Το προφίλ του Αντρέ Μαρκές

08:54ΚΟΣΜΟΣ

Οι εποχές της Γης αλλάζουν – Και το διάστημα μόλις έδωσε την απόδειξη

08:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται μπόρες, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας - Η πρόβλεψη Μαρουσάκη

22:15LIFESTYLE

Τζόρτζιο Αρμάνι: Ξένοι celebrities αποτίουν φόρο τιμής στον «θρύλο» της μόδας

11:10ΕΛΛΑΔΑ

Πατήσια: Αυτή είναι η 34χρονη που βρέθηκε νεκρή δίπλα στο νεκρό μωρό της - Δεν πήγαινε σε γυναικολόγο

19:44ΕΛΛΑΔΑ

Μαφία της Κρήτης: Τι ισχυρίζεται ο Αρχιμανδρίτης Μελχισεδέκ για την γνωριμία του με τον αρχηγό της οργάνωσης και την «προώθησή» του σε θέση Μητροπολίτη

17:28ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συνελήφθη 17χρονος για την αρπαγή βρέφους στην Ακρόπολη - Είναι ο ίδιος που παράτησε μωρό δίπλα σε κάδο στον Άλιμο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ