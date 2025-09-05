Τζόρτζιο Αρμάνι: Τα σχέδια διαδοχής, η μόνη του λύπη και η επέτειος που δεν πρόλαβε

Ο κόσμος της μόδας μοιάζει φτωχότερος από χθες μετά το θάνατο του Giorgio Armani.

«Τα σχέδια διαδοχής μου συνίστανται σε μια σταδιακή μεταβίβαση των ρόλων ευθύνης που ανέκαθεν κατείχα σε εκείνους που ήταν πιο κοντά μου, όπως ο Λέο Ντελ' Όρκο, τα μέλη της οικογένειάς μου και ολόκληρη η ομάδα εργασίας. Θα ήθελα η διαδοχή να είναι οργανική και όχι μια στιγμή ρήξης.»

Αυτή ήταν η δήλωση του Giorgio Armani στην τελευταία του συνέντευξη, που έδωσε πριν από μια εβδομάδα στους Financial Times. Σε αυτήν, ο σχεδιαστής αφηγήθηκε τη ζωή του.

«Η μεγαλύτερη αδυναμία μου είναι ότι έχω τον έλεγχο των πάντων», τόνισε ο Armani, κατά τη διάρκεια της ανάρρωσής του στο σπίτι του στο Μιλάνο από μια ασθένεια που τον ανάγκασε να μην συμμετάσχει στις τρεις τελευταίες επιδείξεις μόδας που είχε οργανώσει τον Ιούνιο και τον Ιούλιο. «Επέβλεπα κάθε πτυχή της επίδειξης εξ αποστάσεως μέσω βιντεοκλήσης, από τις πρόβες μέχρι την ακολουθία και το μακιγιάζ. Όλα όσα θα δείτε έγιναν υπό την καθοδήγησή μου και έχουν την έγκρισή μου», διαβεβαίωσε, πριν τονίσει ότι το μεγάλο του πλεονέκτημα ήταν «η ικανότητα να πιστεύω στις ιδέες μου και η αποφασιστικότητα, μερικές φορές το πείσμα, να τις ολοκληρώσω».

Οι εορτασμοί που δεν πρόλαβε

Ήλπιζε να είναι παρών στους εορτασμούς για την 50ή επέτειο του οίκου, που είχαν προγραμματιστεί κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας του Μιλάνου στα τέλη Σεπτεμβρίου, όπου είχε προγραμματιστεί να εγκαινιάσει μια έκθεση στην Pinacoteca di Brera, το πρώτο μουσείο αφιερωμένο στη μόδα.

«Αν και η νοοτροπία μου απέχει πολύ από την περιστασιακά ξέφρενη αστάθεια της μόδας, δεν μου αρέσει ιδιαίτερα η ιδέα να χαρακτηρίσουν το στυλ μου αντι-μόδα», συνέχισε ο σχεδιαστής. «Αντίθετα, υιοθετώ μια στάση όπου το στυλ υπερισχύει των φευγαλέων τάσεων που αλλάζουν χωρίς λόγο. Αν αυτό που δημιούργησα πριν από 50 χρόνια εξακολουθεί να εκτιμάται από ένα κοινό που δεν είχε καν γεννηθεί τότε, αυτή είναι η μεγαλύτερη ανταμοιβή».

«Ο στόχος μου στην αρχή ήταν να διεκδικήσω το όραμά μου και να ντύσω τους ανθρώπους», συνέχισε. «Κατά κάποιο τρόπο, η ιδέα παραμένει η ίδια σήμερα». «Δεν ξέρω αν θα χρησιμοποιούσα τη λέξη «εργατικός», αλλά η σκληρή δουλειά είναι σίγουρα απαραίτητη για την επιτυχία», κατέληξε. «Η μόνη μου λύπη στη ζωή ήταν ότι πέρασα πάρα πολλές ώρες δουλεύοντας και όχι αρκετό χρόνο με φίλους και οικογένεια».

Ποιος ήταν ο Τζόρτζιο Αρμάνι

Ο Αρμάνι γεννήθηκε το 1934 στην Πιασέντσα της Ιταλίας και η πρώτη του επαφή με τον χώρο της μόδας ήρθε τη δεκαετία του ’60, όταν εργάστηκε ως σχεδιαστής για αντρική ένδυση. Το 1975 ίδρυσε μαζί με τον συνεργάτη του, Σέρτζιο Γκαλέοτι, τον οίκο Giorgio Armani. Μέσα σε λίγα χρόνια το όνομά του έγινε συνώνυμο με το «power suit» και την αφαιρετική κομψότητα. Τη δεκαετία του ’80 κέρδισε το Χόλιγουντ με πολλούς αστέρες να εμφανίζονται φορώντας δημιουργίες του στις μεγαλύτερες κινηματογραφικές παραγωγές και στα κόκκινα χαλιά.

Πέρα από την ένδυση, ο Αρμάνι επέκτεινε το brand του σε αρώματα, αξεσουάρ, έπιπλα και διακόσμηση, ενώ δημιούργησε ακόμα και πολυτελή ξενοδοχεία σε διάφορες γωνιές του κόσμου. Ο οίκος Armani αποτέλεσε μία από τις πιο κερδοφόρες και ταυτόχρονα πιο σεβαστές επιχειρήσεις του χώρου.

Η υπογραφή του ήταν πάντα συνυφασμένη με την απλότητα, την άνεση και την αίσθηση διαχρονικής πολυτέλειας.

Ο Ιταλός σχεδιαστής μόδας Giorgio Armani

